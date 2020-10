Cuba, Méx.; Bra., Ven.; y Arg.; los Países Latinos con más atletas clasificados para Tokío, 2021

Las Notas Sueltas. N°1. Los selectos lectores del Coctel, recordarán que en este espacio, di la clarinada de que los atletas de Nuestro Fútbol Profesional, BLAS PÉREZ ORTEGA y FELIPE BALOY RAMÍREZ, que participaron en la XXI Copa Mundial de Fútbol Masculino, del 14 de junio al 15 de julio 2018, estaban en la Planilla Permanente del Ministerio de la Presidencia, como ‘Consultores Deportivos’, (Administrador 1) desde el 2 de marzo de 2020, con salario mensual de $3,000.00. No estaba la labor que realizaban, y su horario de trabajo. Estos excelentes atletas, que debían estar dando un buen ejemplo a nuestra juventud, y para ello, necesitaban viajar a Cuba, a dar un curso de METODÓLOGO DEPORTIVO, que es de importancia primordial en una Institución Deportiva, que por las funciones que desempeña, es la COLUMNA VERTEBRAL dentro de la Ins. Deportiva.

El Metodólogo es el que conduce el proceso de supervisión, control, dirección y evaluación, y es importante en el proceso del pronóstico de las diferentes modalidades deportiva. No todo debe ser DON DINERO, el USA$. Pues bien, en el Programa mañanero, de la distinguida periodista, Glosas mañanera de Flor Mizrachi, en el Canal 28 dijo: que el atleta, Gabriel Enrique Gómez Girón, Alias ‘Gavilán’, aparece en la Planilla del ‘Ministerio de Desarrollo Social, (MIDES) que dirige ‘SE’, María Inés Castillo de Sanmartín. No tengo ninguna duda que sus intenciones es ayudar a nuestra juventud que practica en fútbol, un deporte que apasiona en los barrios populares. Los que es preocupante, es que parte de la nota dice: “ quienes laboran allí no lo han visto’. Todo los profesionales para ayudar al deporte, deben estar en la Planilla, ya sea Permanente o transitorio de Pandeportes.

Nota Suelta N°2). Viendo el WatsApp, hay una glosa del Representa de los Atletas en el CON de Panamá, DIEGO CASTILLO, un devoto ‘YES-MAN’, del Megalómano y Mitómano del COP, Camilo Amado Varela, que llegó a ese cargo en forma fraudulenta de su Progenitor, Carlos Castillo, que fue Jefe de la Federación Panameña de Natación, (FPN), y hay cargos contra él por malos manejos de fondo y la desaparición de implementos de la ‘FPN’. Dice Diego, que no tiene ninguna documentación oficial como Metodólogo Deportivo dijo: “Nuestro deporte cambiará profesionalizando la gestión y la clave para lograr esto es la formación. En la Comisión de ATLETAS, hemos conseguido UNA BECA para atletas. En este enlace pueden realizar la preinscripción para esta oportunidad”.

Para refrescar su memoria, le voy a recordar que formó parte del Comité Organizador de lo que sería los XXIV JCC, Panamá 2022. La sede del ‘CO’ (COPAN 2022), estaba ubicado en el lujoso edificio ‘Dorado City Center’, ubicado en la Avenida que todos llamamos ‘Tumba-Muerto’, que queda frente al ‘Price-Smart’. Henry Pozo, ganaba, $9,000.00 al mes + que el salario mensual de ‘SE’, ‘LCC’. Luis Gaspar Crespo, su ‘VP’, $7,000.0. Emilio Wong, ‘DT’ con salario de $5,000.0, y Diego Castillo, (no sé con qué cargo $3,500.).

Al pasar a un punto importante, que es dar un pantallazo de esta era en donde la Pandemia de COVID-19 sigue atacando a los países latinos, y antes del recrudecimientos del SARs-2,muchos países latinos de primer nivel, y en el Título Principal de hoy, he citado a Cuba, México, Brasil, Venezuela, y Argentina, eran los que tenían más atletas clasificados para los XXXII Juegos Olímpico, Tokío, Japón, en donde la nueva fecha está programada para el 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Nueva fecha de los Juegos Paralímpicos, es del 24 de Ago. al 5 de Sep. 2021. En todo esto en nuestro Continente, América, sigue el Presidente de ‘USA’ el Megalómano, sin querer aceptar, en

su estado de estar padeciendo de COVID-19, rehusa aceptar que según las encuestas, a poco tiempo del 3 de Nov., fecha de las Elecciones Presidenciales, todas las Encuestas, según los sondeos, su adversario Joe Biden tiene 12 puntos de ventaja, y al parecer, está dispuesto inclusive a intentar ‘robar’ las elecciones. El Jefe del ‘Buen Gobierno’, está prácticamente ‘obligado’ a respaldar a Trumph. Panamá solo tiene a un atleta, y del Ciclismo, clasificado, para Tokío, 2021.

Hablaré de los Deportes que se verán en Japón, Tokío, 2021. Sobre el número de deportes y disciplinas, habrá un total de 33 DEPORTES, dividido en 50 DISCIPLINAS DISTINTAS, y 339 EVENTOS. Se mantienen todas las nuevas disciplinas que estrenaron en los XXXI ‘JO’ de Verano, en Río de Janeiro, Brasil, del 5 - 21 de Ago. 2016. Para refrescar la memoria cito al: Golf, Rugby 7, y ahora se sumarán seis (6) deportes nuevos. 1), Béis. y Softbol, ahora bajo la batuta de WBSC, Confederación de Béisbol/Softbol), que quedó fuera después de los ‘JO’ de el, Beijing, 2008. Los deportes que harán su estreno son: Karate, Surf, el Skate, y la Escalda Deportiva, que según mis pesquisas, la Letrada del COP, Damaris (USA$) Young, usará para intentar ganar la jefatura del COP.

Habrán deportes como el Baloncesto 3x3, y el BMX dentro del Ciclismo.

Veamos los seleccionados que ya tiene Cuba, para Tokío 2021, y está compitiendo para aumentar la cantidad. Según Prensa Latica, en conferencia de prensa, Ariel Sáenz, ‘VP’ del Instituto Cubano de Deportes, (INDER), señaló que 52 EXPONENTES de las disciplinas boxeo, atletismo, y lucha, (estilo grecorromano y libre) realizan en la actualidad bases de preparación en las provincias de Camaguey y Sancti Spíritus. Tras la reincorporación a los entrenamientos, los deportistas volvieron a las prácticas habituales el pasado 1 de Sep. y fueron sometidos a un estudio biométrico y sicológico para determinar su estado de forma luego de más de 150 días en pausa, expuso Sáenz. Sobre esta cuestión, José. A Miranda, Director de Alto Rendimiento del INDER. (En Panamá no hay un Dir. de Alto Rendimiento, idóneo), afirmó que los preseleccionados no retornaron en ‘O’, porque cumplieron cuatro indicaciones METODOLÓGICAS que garantizaron cierto volumen de alistamiento a distancia’, mientras el resto de la tropa retomará las prácticas próximamente.

Miranda advirtió, además, que las principales dificultades estuvieron concentradas en el plano SICÓLOGO como consecuencia del atípico escenario vivido, la falta de competencias y la fractura de una dinámica cotidiana en el plano físico. Entre los preseleccionados en plena faena están los luchadores MIJAÍN LÓPEZ, e ISMAEL BORRERO, y el boxeador Julio César La Cruz, todos campeones olímpicos, así como estrellas de campo y pista de la talla de JUAN MIGUEL ECHEVARRÍA, Denis Caballero, Yaimé Pérez y Yarisley Silva. También sudan en las sesiones de preparación pugilísticas, Andy Cruz, Lázaro, Álvarez, y Roniel Iglesias, además los triplistas Christian, Andy Díaz y Jordán Díaz, quienes construirán piezas fundamentales en el cumplimiento de los objetivos de la isla caribeña en la capital de Japón. Lo preocupante de todo este es el engaño en nuestro país del DG.de Pandeportes y el Mitómano del COP, presentan a nuestros atletas de pesas, y lucha de ambos sexos, ganando en pruebas virtuales). ¡Que´ barbaridad¡, distinguidos lectores. Seguiré otro día con más de cuba.

Pasando a México, que fue campeón de los XXIII ‘JCC’ y del Caribe, del 19 de julio al 3 de agosto 2018, ofrecía cupos para los ‘JP’ de Lima, Perú, 2019. Esto puso a México en buena posición para clasificar atletas a los ‘JO’ de

Tokío, 2021. Esto ayudó a México a tener 45 plazas y 86 deportistas (49 hombres y 37 damas) para Tokío, 2021.

En el desglose y obtención de cuota olímpica, obtenida en los ‘JP’, Lima, Perú, 2019. Pentatlón Moderna, 5 damas

Y 5 varones. En Tiro Deportivo, logró dos plazas de tiradores en pruebas individuales: Rifle de Aire, Hombre, medalla de plata, y Rifle Hombre de 3 Posiciones. México también logró clasificar a atletas en Clavados, y Trampolín de 3 Metros Sincronizado hombres. Trampolín femenino sincronizados femeninos. México ha logrado clasficar atletas de ambos sexos en Atletismo. En Gimnasia Artística. En All-Around Femenino y Masculino.

Seguiré mañana con Brasil, Venezuela y Argentina. Tomen nota de esto.