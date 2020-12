Por conflicto de Intereses, Luis Núñez Martínez, no debe estar en la Com. Electoral Indep.

Como dije en el Coctel del domingo 6 de diciembre 2020, aunque no comparto ni me agrada la dictadura del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, no puedo censurar su felicidad porque Yulimar Rojas fue declarada Mejor Atleta del Año 2020, por Atletismo Mundial que preside Sebastian Coe. He aquí la publicación de Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, originado en Caracas, el 5 diciembre. Título: “Presidente de Venezuela celebra premio mundial a atleta Yulimar Rojas”. Contenido: “El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró hoy el reconocimiento de Mejor Atleta de 2020 otorgado por ‘World Athletic’ a la titular mundial y subcampeona olímpica de triple salto Yulimar Rojas.

“Venezuela está orgullosa de ti, y tus victorias son las de todas y todos. Cuenta siempre con el apoyo y amor de tu pueblo. Felicitaciones campeona’, escribió el mandatario en la red social Twitter. En una temporada irregular marcada por el azote de la pandemia de Covid-19, Rojas batió el récord sudamericano de triple salto bajo techo en su primera competencia del año, al alcanzar los 15.03 metros en Metz, Francia. Asimismo, en el encuentro de World Athletic Indoor Tour en Madrid, saltó 15.43 metros en la última ronda de la competición para batir la plusmarca mundial en instalación techada por un margen de siete centímetros. También lideró la temporada al aire libre, al imponerse en el mitin atlético español de Castellón con registro de 14.71 metros.

Yulimar Rojas se convirtió este sábado en la TERCERA competidora latinoamericana en recibir el premio de mejor atleta del año, para segundar a la corredora cubana ANA FIDELIA QUIROT, en 1989, y la triplista colombiana Catherine Ibarguen (2018). Tomen nota de esto.

Prometí abordar el Ganador Masculino de Mejor Atleta del Año 2020, MONDO DUPLANTIS de Suecia, y los demás ganadores de premios. Duplantis que celebró su onomástico #21 en el mes de noviembre 2020, es el atletas más JOVEN que ha ganado este galardón. Rompió el Récord Mundial de Salto Con Garrocha dos veces, con 6.17 metros, y luego 6.18 metros en lo que en inglés llaman “back-to-back’, en un fin de semana en el mes de febrero. A esto agrego que en el año 2018, Duplantis recibió el premio de Estrella Naciente. Dijo: “Solo quería estar allí para demostrar al mundo que soy capaz de poner mi nombre ahí fuera con algunas grandes actuaciones. Pude hacer eso y tuve algunas alturas especialmente durante la temporada ‘Indoor’ bajo techo.

OTROS GANADORES. Premio Federación Miembro. Fue ganado por la Asociación Polaca de Atletismo. Fue reconocida por haber entregado con éxito gran parte del Calendario Competitivo pese a l Pandemia, incluyendo siendo anfitrión de TRES Tours Continental de ‘Atletismo Mundial’, dos en Chorzow, y uno en Bydgoszez.