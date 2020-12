James Mcleod, Dir. de ‘SO’ y Rel. de los CONs, envió Carta al ‘DG’ de Pandeportes

Las Notas Sueltas. N°) Recibí un Correo de Amílcar Alvarado-Stapf, que título ‘Asociación de Tenis de Mesa de Panamá’, con fecha jueves 10 de diciembre 2020, 9.04 AM. Contenido: “Señor Bienvenido Brown, deseo expresarle que la situación de la Asociación de ‘Tenis de Mesa de Panamá de cara al proceso eleccionario no está definido, puesto que no se ha desarrollado el acto de elección de la Asociación de Tenis de Mesa de Panamá. Actualmente se encuentran impugnados 2 clubes de tenis de mesa, que no se encuentran debidamente afiliados a la

Asociación de Tenis de Mesa de Panamá, además, están impugnados los Estatutos que no fueron aprobados por Asamblea General. Sobre está impugnación de los 2 clubes y estatutos, pasa una Resolución de Pandeportes, que

DEJA SIN EFECTO JURÍDICO las 3 Resoluciones, que reconocían los 2 Clubes y la aprobación de los estatutos,

hasta tanto se RESUELVA LO IMPUGNADO tal como lo señala La Ley 38 de 2000.

Por otra parte, le comunico que las Elecciones que se desarrollaron en una residencia (sin permitirle el acceso a miembros que adversaban al Señor Emilio Wong) y sin la presencia de algún funcionario de Pandeportes, también se encuentran impugnada, y por este caso, Pandeportes emitió una Resolución dejando sin efecto jurídico el reconocimiento de estas elecciones, hasta tanto se resuelva la reconsideración. Como quiera que los Estatutos suspendidos, le permitían al Señor Emilio Wong, (agrego un conocido Mitómano del r Combo, de Henry ‘Pirata Morgan’ Pozo, Jefe del fenecido COPAN) representar a la Asociación de Tenis de Mesa, aún cuando todavía no había sido relevado el cargo formalmente, al encontrarse éste suspendido, la Asociación de Tenis de Mesa carece en este momento de representación, dado que no hay norma jurídica que LO HABILITE para representar el tenis en un ACTO DE ELECCIÓN. Si se precisa de mayor detalle, con gusto estoy a la orden. Atentamente, Amílcar D.

Alvarado Stapf. Sigo insistiendo que urge drenar la Ciénaga del COP, y no que las partes se reparten por iguales,

Los malos ejemplos, que violan los Principios Fundamentales del Olímpismo que están en la Carta Olímpica.

Nota N°2), Recibí un Comunicado de Prensa de ‘Atletismo Mundial’, fechado el 10 de diciembre de 2020. Título Principal: “Atletismo Mundial pospone el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta a partir de marzo 2021. Contenido: “Lamentamos haber acordado con los organizadores del Campeonato Mundial en Pista Cubierta en Nanjing, (19-21 marzo 2021) a marzo 2023. Mientras hemos estado en contacto con el Comité Organizador y la Asociación China de Atletismo, para evaluar la puesta en escena de las últimas semanas, dada la situación mundial actual, todavía han incertidumbre, del estado de la Pandemia de COVID-19, en la parte inicial del 2021, para seguridad de nuestros atletas y oficiales técnicos, debemos considerar el riesgo de traer un gran grupo de personas para asistir al Evento Bajo Techo, la situación de pandemia, y respetar y llevar a cabo plenamente la prevención de pandemia del país anfitrión.

La Temporada Indoor, (bajo techo), para deportistas se enmarca dentro una ventana estrecha (hasta finales de marzo), por lo que no es posible extender el evento para más adelante del año. Siguen otros detalles.

Tema de hoy. Hoy es viernes 11 de diciembre 2020, y mañana sábado 12 de diciembre, donde hay algo con un signo de interrogación, y es el ganador de la presidencia del COP, para el 2020-2024.

Como dice el Título Principal del Coctel: “James Mcleod, Director de ‘Solidaridad Olímpica (SO), y Relaciones de los CONs, envió Carta al ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerdá”. SUMARIO: “Fue una órden del Presidente del

COI, de la Elecciones del COP del sábado 10 de diciembre 2020. ¿Quién es ese personaje Mcleod, era el asistente de Peré Miró que ocupaba esos dos cargos, y lo hacía en orden, porque el Presidente de la Comisión de ‘SO’ del COI, de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, (ACNO), y DE ODEPA,(Organización Deportiva Panamericana), hoy Panam-SPORTS, y en el Olímpismo ‘M.V.R. (Q.e.p.d), era

Apodado el Presidente de Presidentes del COI. Era por ello que Don Peré Miró actuaba con solvencia total.

Al ser nombrado James Mcleod, ‘IPSO FACTO’ Camilo Amado Varela hizo un vuelo a Lausana Suiza, pare rendir pleitesía al sucesor de Peré Miró, y que este servidor ha cuestionado desde el día 1 su credibilidad.

Carta de James Macleod: “Estimado Director General: “Reconocemos con agradecimiento, la recepción de su carta de noviembre del 2020 al presidente del COI, quien me HA PEDIDO que le RESPONDA. Como sabe el COI y el CON de Panamá (COP) han estado trabajando muy de cerca para asegurarle de que se puedan lleva a cabo elecciones LIBRES Y JUSTAS. (hay dudas Don Macleod, cuando está de por medio un Megalómano, Mitómana, y Judas del Olímpismo Panameño, y una candidata a la Jefatura del COP, conocida como ‘La Letrada’ Damaris (USA$) Young, asariada del COP, y con intereses económicas, y creadora de la ‘Comisión Electoral Independiente’ con extranjeros nombrados de a dedo), de conformidad con los Estatutos del COP y a la Carta Olímpica, (la Carta Olímpica habla de los Principios Fundamentales del Olímpismo, los Estatutos del COP, tiene un Artículo ilegal que no ha sido aprobada por Pandeportes, que resuelve sus diferencia por lo que llaman TAD-PAN),

Ha habido importantes desarrollos en los últimos días, y ayer finalmente se alcanzó y firmó un acuerdo entre los candidatos y el COP- bajo la supervisión del COI por medio del facilitador designado y miembro del COI Sr. Camilo Pérez López Moreira-para reanudar y concluir definitivamente el proceso de elección del COP el sábado 12 de diciembre 2020. Todas las cuestiones planteadas se han abordado y ‘resuelto’ mediante el ‘DÍALOGO’ y el

Entendimiento mutuo, (que risa me da), entre todas las partes, y contarán con la ratificación y confirmación formal

por la Asamblea General Extraordinaria del COP que se reunirá el jueves 10 de diciembre de 2020. También hemos examinado sus preocupaciones específicas sobre la membresía del COP; sin embargo, entendemos que la Membresía actual del COP ‘cumple plenamente’ con los Estatutos del COP. (eso no lo decía Mr. James Macleod) en la misiva que el DG. de Pandeportes le envió al Presidente del COI, Dr. Thomas Bach). Por lo tanto, ahora con-

tamos con usted y con Pandeportes para apoyar plenamente este proceso, asegurarse de que no habrá injerencias externas indebidas y de que se respetará plenamente la autonomía del COP, de conformidad con los principios y reglas fundamentales de la Carta Olímpica.

Agradecemos su comprensión y cooperación, y confiamos en que el proceso de elección del COP concluirá SIN PROBLEMAS y de manera exitosa el 12 de diciembre de 2020 en el interés del Movimiento Olímpico y deportivo de Panamá. Atentamente, James Macleod, Dir.de Solidaridad Olímpica y Relaciones del COI con los CONS.