¿Y la 2ª Etapa de Irving Saladino ‘DT’ de Deportes, en Feb. para mejorar el desarrollo del Dep. en el País?

Tema de hoy: Aún recuerdo que el Coctel del martes 2 de Feb. de 2021, tenía Título Principal: “¡ Carcajada”!: Gira Turística de Irving Saladino, ‘DT’ de Deportes de Pandeportes por el país”. Sumario: “Su objetivo: Saber lo que hay, y mejorar el deporte en todas las Provincias. En una foto aparecía, con 15 personas, lo que llamó su “Equipo Técnico Metodológico”. Como no es Metodólogo, no tiene idea, lo mismo que el ‘DG’ de Pandeportes, de la importancia del Metodólogo en una Institución Deportiva. He de suponer que entre ese grupo, llevaba a Cecilio Woodruff, que en su momento, ocupaba el Cargo de Metodólogo, con salario de $1,250.00 al mes, y para cubrirse, y es con-provinciano de Saladino, su salario fue elevado a $1,700.00 al mes, ahora con título de “Asistente Ejecutivo”.

Según el informe de Saladino, la primera fase de la gira al interior del país, fue por la Provincia de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, (la parte occidental del país). Aún no ha explicado en detalles lo que encontró y para dónde queremos ir; fortalecer el deporte base y unificar los conocimientos a nivel nacional. Tampoco se sabe, cuánto fue el costo de esa ‘gallada’ que lo acompañó. ‘El Canguro’ como se le apodó a Saladino, después de la conquista de la primera y única presea dorada de Panamá, en Juegos Olímpicos de Verano, en Salto de Longitud, en los ‘JO’ de Verano, en Beijing 2008. Saladino declaró que su gira, y con el mismo propósito continuaba su gira en el MES DE FEBRERO, en lo que llama (La Zona Oriental) Panamá Oeste, y Este, Colón, Darién y las Comarcas. Hoy estamos a sábado 13 de febrero, un día antes del domingo 14 de Feb., que tiene distintos nombres: Día de San Valentín; Día de los Enamorados; o Día del Amor y la Amistad). Esto no es todo, pues, este sábado 13 de febrero 2021, arranca la Celebración Virtual, de las Fiestas del ‘Dios Momo’, o sea Los Carnavales de Panamá, y hay silencio de Saladino.

Por otro lado, como si estuviese divorciado de la realidad existente del deporte, y en busca de su propia notoriedad, el ‘0’ a la Izquierda en lo que al Deporte Olímpico se refiere, Eduardo Cerda, que aún dirige Pandeportes, en su página web. Título: “Pandeportes y Ministerio de Gobierno se unen para crear la Academia Deportiva con Propósitos”.

Firmaron un Convenio de Cooperación. Contenido: “Pandeportes y el Ministerio de Gobierno (Mingob), son conscientes, que a través del deporte y la recreación, se le puede brindar a los adolescentes en conflicto con la ley, una formación corporal, espiritual y moral, a fin de hacerlos seres más completos en cuerpo y mente. La Academia Deportiva con Propósito, estará ubicada en el Centro de Cumplimiento Las Garzas y en el Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas en Colón, posteriormente de acuerdo con las infraestructuras podrán ser incluidos los demás centros a nivel nacional. Y sigue con promesas a todos recluidos, sin si quiera pensan cuánto será el costo.

Las Notas Sueltas N° 1) Para el Coctel y lo había anticipado, en el Coctel del sábado 6 de febrero de 2021: “Cuando un Personaje ocupe un cargo de primer orden, como es el caso de YOSHIRO MORI, Jefe del ‘CO’ de los XXXII ‘JO’, de Verano, Tokío 2021, tiene que proceder con mesura y mucho cuidado, ya que las “METIDAS DE PATA”, son difíciles de borrar. Acusó a las mujeres de hablar demasiado, en declaraciones hechas en una reunión con el Comité Olímpico de Japón (JOC). Posteriormente se retractó Y SE DISCULPÓ, pero se negó a RENUNCIAR. El Presidente del COP, Thomás Bach. Como no tenía otra alternativa, dijo el jueves que la disculpa de Mori HABÍA RESUELTA EL PROBLEMA. Esto no ha funcionado, y es por ello esta noticia lo pública todas las Agencias Noticiosas, porque hay que buscar su reemplazo, ‘ipso-facto’.

Nota Suelta N°2). Una noticia del Fútbol Profesional de Panamá, que dirige, THOMAS CHRISTIANSEN, nacido en Copenhague, Dinamarca, en 1973, y luego se nacionalizó español. Una noticia con fecha miércoles 10 de Feb. 2021, de la Agencia ‘EFE’, originada en Bogotá, Colombia, título: El ‘BOLILLO’ GÓMEZ sueña darle al ‘DIM’ el primer título del año en Colombia”. Contenido: “Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez sueña con darle este jueves al Deportivo Independiente Medellín (DIM) el primer título del año cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot al Deportes Tolima en la final de la Copa Colombia de 2020, que por pandemia se disputará en un solo partido.

Justamente ambos equipos llegan al encuentro tras haberse enfrentado el domingo pasado en Ibagué por la quinta jornada del Torneo de Apertura en un duelo en que el ‘Pijao’ se impuso 2-1 al ‘Poderoso’ y en el que ‘Bolillo’ Gómez guardó a algunas de sus figuras para el duelo de mañana. En ese sentido se prevé que mañana reaparezcan en la titular experimentados jugadores como los veteranos Andrés Cadavid, bastión de la defensa, y Javier Reina, la cuota de creatividad del equipo, así como el uruguayo Matías Mier y el argentino Agustín Vuletich, que guardan las esperanzas de gol del DIM, que busca además ganar su segunda Copa Colombia consecutiva. Gómez destacó que su rival en la final es “un equipo fuerte, un equipo concentrado, contínuo, que trabaja en todo partido”, y valoró el “buen paso largo” con el que cuenta”. Según mis pesquisas, el ‘Bolillo’ Gómez que vivía como un ‘Sultán en Panamá, tiene muchas ganas de regresar. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°3) Otra nota de la Agencia ‘EFE’, originado en México, el 11 de Feb. 2021. “La Secretaria de la Función Pública mexicana sancionó este jueves por CORRUPCIÓN a tres funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, (CONADE), que dirige la sub-campeona olímpica, ANA GABRIEL GUEVARA. La Secretaria reveló que el ex-subdirector de calidad para el deporte, Israel Benítez, el ex director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras, y la jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria, Tania Sierra, incurrieron en irregularidades en el MANEJO DE FONDOS para el Deporte de Alto Rendimiento. (Fodepar) en 2019.

Benítez, destituido de su cargo en agosto pasado por hacer mal uso de instalaciones deportivas, estará inhabilitado por seis meses de la función pública.

El antiguo subdirector, según la investigación, “omitió supervisar la correcta comprobación de los gastos para los deportistas de alto rendimiento, incumpliendo con sus responsabilidades. Contreras también sufrirá una inhabilitación por seis meses debido a que “autorizó de forma irregular la liberación de recursos públicos del Fodepar, destinados a cubrir las necesidades de los atletas”. Tania Sierra recibirá una suspensión por seis meses porque “aprobó y autorizo de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta que no cumplía con las disposiciones oficiales”. Tomen nota de esto