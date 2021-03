Un poco de todo en el escenario clasificatorio de Panamá, para Tokio 2021

En el escenario local, con mucha habilidad, los medios principales han promocionado al atleta HÉCTOR CENCIÓ que compite en la modalidad de ‘KATA’. El Karate estará haciendo su debut en el Programa de los 32° ‘JO’ de Verano, Tokio 2021. Hombres y Mujeres estarán compitiendo en Torneos de KATA (que son formas), donde las Mujeres y Hombres ejecutan una serie de movimientos defensivos. KUMITE, son COMBATES, y la parte más importante del Karate. Estas categorías son: MUJERES. 55 Kgs, 61 Kgs., y +61 Kgs. HOMBRES. 67 Kgs., 75 Kgs. y +61 Kgs. En los ‘JO’ de Tokío, competirán 80 Karatekas, de los cuales 10 compiten en cada uno de las 8 categorías. (Dos (2) de Kata Masculina y Femenina). Tres en Kumite Masculina y Femenina.

La clasificación de los deportistas para Tokío 2021, se determinarán por los RANKINGS Internacionales en los años previos al debut Olímpico y cada país puede competir CON UN ATLETA: Ranking Olímpico de Tokío 2021, donde solo mencionaré a atletas Latinos y de países de América, primero en KATA hombres: N°5) Antonio Díaz, (Venezuela). Puntos 5,205. N°12), Ariel Torres Gutiérrez, (USA), 2,707.5, (USA). N°15), Gabuyi Tozaki, (USA), 2,145 Puntos. N°38, HÉCTOR CENCIÓN, (Panamá) N°39), Nykolai Arango, (Rep. Dom). KATA FEMENINA: N°227 Ana Erhman (Panamá) 30 Puntos. Una publicación en el Diario ‘El Panamá América’ de la colega Karol Elizabeth Lara, con fecha De lunes 15 de marzo 2021, tituló: “Héctor Cención, con Top-15 en la Liga Mundial de Karate en Turquía”. Sumario:

“El panameño que sigue preparándose para el Torneo Clasificatorio a los Juegos Olímpicos, compitió esta semana en La Liga Premier de esta disciplina, que se disputó en Turquía”. Contenido: ‘El deportista, (Cención) se mostró feliz por las Sensaciones que experimentadas, pero no está satisfecho con el resultado obtenido. Héctor se posicionó en el peldaño 15, en la kata masculina”.

Primera competencia del año y grandes sensaciones vividas en el evento. Me siento orgulloso del trabajo hecho junto al Sensei Biagio Rodofile. Seguimos preparándonos por más competencias, no estoy muy satisfecho con el resultado, Asi que voy a entrenar más duro aún”, prometió”. Lo que no han dicho, es que el Karate 1 de la Liga Premier Rabat, ha sido pospuesta por los efectos de la Pandemia de Coronavirus. En otro momento daré seguimiento.

Lo que paso a tocar hoy (que viene siendo periódico de ayer para los diarios locales) es la noticia del Diario ‘El Nuevo Día ‘de Colombia con título: “En Ibagué se rompió récord Sud-Americano de Heptatlón, (Evento-Femenino), el domingo 14 de marzo 2021.Contenido: “El cierre del Campeonato Internacional de Saltos y Pruebas Múltiples que se cumplió en el Estadio de Atletismo del Parque Deportivo, sirvió para que la atleta bogotana Evelis Jazmín Aguilar rompiera un récord ‘SA’ en Heptatlón mayores, con 6,346 puntos. Al final de su hazaña, la bogotana, quien es que tercera vez que genera un nuevo registro, agradeció a la ciudad por este campeonato, que además, sirve para quienes van a los Juegos Olímpicos de Tokío, sumar puntos.

“Quería la barrera de los seis mil puntos, y feliz de que haya sido en esta ciudad que me ha brindado todo el apoyo, estoy feliz, no ses la primera vez que compito en Ibagué, ya estuve antes en otro campeonato donde los profesores me ayudaron. También decir que tiene una pista muy buena, una de las mejores del país, y agradecer todo el apoyo, y quiero que sigan así, como una ciudad que apoya al deporte”, indicó Evelis Aguilar”. Otro titular de periódico: “El Mundo del Atletismo Centra los Ojos en Ibagué”. Contenido: “Tolima inició de la mejor manera en el Campeonato Nacional e Internacional de Saltos y Pruebas Múltiples de Atletismo, los deportistas pojaos demostraron toda su capacidad para en la primera jornada dejar seis Medallas de Oro para el Departamento. En el estadio atlético ubicado en el Parque Deportivo, los atletas de distintas regiones arribaron para cumplir con las pruebas, entre ellas las de SALTO ALTO, LARGO, con Pértiga, Lanzamiento de Bala, y Pruebas lisas, con vallas, en las ramas femenina y masculina. Cabe resaltar que en este certamen competirán 500 atletas provenientes de 20 ligas de Colombia, y también dirán presente deportistas de: Ecuador, Brasil, Paraguay, PANAMÁ y Puerto Rico. Aunque no logré el nombre de las competidoras en la prueba de SALTO DE LONGITUD FEMENINA, recibí con alegría que la ganadora de la Presea Dorada, fue la promesa NATALEE ARANDA, pero entristeció que el tiempo fue 6.43 Metros, que no alcanzó la Marca Mínima clasificatoria para Tokío 2021, es de 6.82 Metros. Da la impresión porque no mencionan nombres, de la participación de la extraordinaria diva Colombiana, Caterine Ibarguen, con marca de 6.61, y la Venezolana Yulimar Rojas con .6.61 metros, el Campeona Mundial.

En los XXIII ‘JCA’ y del Caribe, celebrados en Barranquilla, Colombia, del 19 al 3 de agosto de 2018, Caterine Ibarguen ganó la Medalla de Oro en Salto de Longitud, con 6.83 Metros. Medalla de Plata: Chantel Malone, (Islas Vírgenes Británicas), con 6.52 Metros. Bronce: Alyshbeth Félix de Puerto Rico, con 6.45 Metros. En cuanto a la última oportunidad clasificatoria para Natalie Aranda para hacer la Marca Mínima, es del 1° de diciembre de 2020, y concluye el 29 de junio 2021, para la mayoría de los eventos.

Una Nota Suelta de “Aroundtherings’, (Alrededor del Anillo), cuyo Editor y Fundador es Ed Hula, y la Editora, Shella Scott Hula; fechada el 11 de marzo de 2021, tituló: “La Clasificación Olímpica se reanuda con el Sable Masculino y Femenino en Budapest”. Contenido: “Poco más del año siguiente, debido al cierre de eventos internacionales debido al covid-19, el Circuito de la Copa del Mundo, se reanudará este fin de semana en la Copa Mundial de Sable Masculino y Femenino en Budapest. Son tres eventos restantes para la selección del equipo de Sable Masculino y Femenino de ‘USA’. Cada equipo tiene dos de los tres puestos individuales como Mariel Zagunis, (Bradenton, Ore./Oregon Fencing Alliance), and Eli Dershwitz, (Sherborn, Mass. / Zeta Fencing), perforaron sus boletos a Tokío que termina antes del cierre.

También está disponible un cuarto puesto como deportista suplente, como reemplazo solo para eventos de equipos. De pie al final del periodo de Clasificación que también incluye la ‘Copa Norteamericana’ de mayo en Minneapolis (mayo 6-9), así como un Evento Internacional Adicional que será anunciada, cuando más detalles están disponibles. Los hombres estadounidenses tendrán a 12 esgrimistas compitiendo este fin de semana. La mujeres 11, incluyendo a Zagunis y Dershwitz, que son N° 3 y N°9, en el Ranking”. Seguiré en otra fecha hablando de los Atletas Latinos, que incluye los de Panamá, en el Ranking de la Federación Internacional de Esgrima. Tomen nota.