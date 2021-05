Alvis A. Almendra, eliminado en la Lucha Greco., para los ‘JO’, Tokío, 2021

En el deporte, todos estamos obligados a celebrar los triunfos, uno de estos es la clasificación del Fútbol de Salón, (Fútsal), por su tercera clasificación consecutiva a un mundial de la ‘FIFA’, luego de haber estado en Tailandia 2012 y

Colombia 2016. Es asombroso y pocas veces visto, la clasificación de tres (3) países de Centroamérica para un torneo de este nivel. Costa Rica, Guatemala y Panamá. Lo curioso, y si no estoy extraviado en mi palabras, no hay liga oficial de ‘Fútsal’ en el país y coliseo propio en todo el país. Junto con esa ‘alegría’, también está la ‘tristeza’, y como lee el título Principal del Coctel de hoy: “Alvis A. Almendra, eliminado en la Lucha Grecorromana (solo para hombres), en Bulgaria, Sofía, 2021, y en la Lucha Estilo Libre de mujeres y hombres.

Voy primero a dar unos ‘Tips’ de la lucha Greco., y la actuación de Alvis Almendra, en los 87 kilos, Greco. En la lucha Greco, la duración del combate es de tres (3) minutos seguidos entre ambos atletas. El combate finaliza cuando se declare ya sea un toque o la descalificación de uno de los luchadores por lesión, o bien por haberle acabado el tiempo regular de combate. Un combate finaliza POR SUPERIORIDAD TÉCNICA cuando exista una diferencia de 8

PUNTOS en Lucha Grecorromana, y de 10 Puntos en la Lucha Libre. Cuando un luchador ha acumulado en su marcador 8 Puntos más que su oponente en Lucha Greco, y 10 Puntos más en la Lucha Libre y Femenil, éste gana el combate por superioridad. En todo caso, el Árbitro debe esperar el final de la acción ataque, contraataque o derribe donde el luchador está en una posición que pudiera terminar el toque. En el combate N° 338, MASATO SUMI de Japón, venció a ALVIS ALBINO ALMENDRA, (PAN), por ´VSU’, 8-0. Seguido: Krisatoffer Z. Berg, (SUE.) venció a, (Bul) por ‘VP01’). 7-1. Ivan Huklek, (CRO.) VENCIÓ a. A. Kulznyez, (POR.), por ‘VFO) 0-0.

Para 1/8 DE FINAL del Greco. de la división 87, el compatriota Almendra estaba eliminado. Quedaron en el ‘Mald’ 406, Demitrios Papadopoulos, (GRE.) (5-1). Aut. Michael Wagner. (313), Masato Sumi (JPN), (1-1) 3-1 , (IRL) Nasar

Ghasen Alizadeh. (360) IND- Kumar Sunil 2-1 -3-3, (Rusia). 407, (ITA) Mirco Minguzzi, 5-1 VSui, Cro-Ivan Hulalek.

En 1/4 DE FINAL de Greco de 87 Kgs. Greco, solo estaban, los combates N°326, (CRO- Iván Huklek 9-4 USU 0-0

Cze PoeterNovak. 373, (RUS), Davil Chakvetadze 6-3. AUT Michael Wagner. 420 (Irl. Naser Ghasen. Espero tener todos los detalles finales en la próxima edición del Coctel.

Las Notas Sueltas. Una Noticia de la Agencia ‘EFE’, del viernes 7 de mayo 2021, originado en Guayaquil, Ecuador,

con título principal dice: “La Clasificación a Tokío se vuelve esquiva para Marchistas en la Copa Panamericana”. Contenido: “La ansiada clasificación para alcanzar las requeridas marcas para los Juegos Olímpicos de Tokío, se volvió esquiva para los atletas de once (11) países que disputan la Copa Panamericana de marcha en Guayaquil. La cita

tuvo en el parque Los Samanes de esta ciudad ecuatoriana en una competición que lleva el nombre de ‘Luis Chocho’, en homenaje al principal impulsor de la disciplina, fallecido en febrero pasado debido a la Pandemia de COVID-19.

En la categoría femenina de 20 Kilómetros, (Panamá no participó con damas) ganó la ecuatoriana Paola Pérez

con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 37 segundos, una atleta que ya ostenta el BILLETE PARA TOKÍO; seguida de su compatriota y también clasificada para la cita olímpica Paola Jaramillo, con 1 hora, 31:53. La medalla de bronce fue

para la Brasileña Viviane Santana, con marca de 1hora, 34:56. Pérez logró su mejor marca personal y ratificó además la mínima (de 1 hora y 31 minutos. En el Coctel del viernes 7 de mayo de 2021, en una Nota Suelta dije: “Uno de nuestros atletas, YASSIR CABRERA, que espera algo así como ganar el ‘gordito’, y así su camino hacia los 32° ‘JO’ de Verano, Tokío 2020, como le ha ocurrido a Jorge Castelblanco, en la Maratón por segunda vez consecutiva. Para ello tiene que competir en la ‘Copa Panamericana de Marcha Atlética, en Guayaquil, Ecuador. El mejor tiempo de Cabrera es en los 20 Kilómetros Marcha con 1:25.39. Lo más que puedo hacer es desearle mucha suerte.

El reportaje de la ‘Agencia EFE’, no hace mención del compatriota Yassir Cabrera, y según mis pesquisas fue todo una

decepción, tendrá que ver los 32° ‘JO’ de Verano, Tokío, Japón, 2021, por la ‘TV’, etc. En los 20 Kms, hombres, el colombiano Edgar Arévalo se alzó con el oro, con un tiempo de 1 hora, 21 minutos y 36 segundos, mientras que en el

segundo lugar llegó el brasileño Cairo Bomfin, a 5 segundos del primero, y en el tercero, el ecuatoriano David Hurtado

con 1Hora 21:47. En la prueba masculina tampoco se dio la ansiada clasificación por marca, pero el ganador de hoy,

Arévalo, es el triple campeón del mundo en esa categoría.

En los 35 kilómetros damas el oro fue para la ecuatoriana Nathaly León, con un tiempo de 2 horas, 54 minutos y 44 segundos de alcanzar la marca mínima que otorga el billete a Tokío. En los 50 kilómetros ganó el ecuatoriano Jonathan

Amores, pero no le alcanzó la marca mínima de 3H50:00 para clasificarse, pero recorrió la distancia máxima de la marcha, en 4 horas, 04 minutos, 52 segundos, el segundo y tercer puesto fue para los mexicanos Ever Jair Palma, con 4h06:20, y José Leyver Ojeda, con 4h09:46. El reportaje de ‘EFE’ mencionó a estos países, y no a Panamá: Bolivia,

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, y Venezuela. Tomen nota de esto.

La Nota Suelta de hoy. El Coctel del sábado 8 de mayo de 2021, tenía Título Principal que leía: ¡“Fantástico”!: Lo de

Atletismo Mundial. (IAAF), y su Socio Mondo. Sumario: La pista y su equipo ‘iluminatura’ durante las carreras de pista”. Para abordar otros temas, prometí continuar en el día de hoy: Así comienzo: “Los montantes verticales utilizados en el Salto con Pértiga que tiene rayas “LED”, que puede mostrar información sobre validez de los saltos, o

Anunciar nuevos récords. Los marcadores de lanzar mostrarán más que números. Podrán mostrar imágenes, animación o VIDEOS durante la presentación del evento, y también puede indicar descalificaciones, todas operadas desde una computadora con PANTALLA TÁCTIL.

El Atletismo está pasando una ‘REVOLUCIÓN TANTO EN DISEÑO y en la integración de TECNOLOGÍA. Esta es

Deporte exigente que siempre requiere la más alta calidad. Por eso nosotros en MONDO SOMOS, y estamos muy orgullosos de haber trabajado junto a “World Athletic” para REDISEÑAR el EQUIPAMENTO que marcará el FUTURO DEL ATLETISMO, dijo IGNACIO MERCADO, Director de la División Ibérica de Deportes de Equipamientos de Mondo. El Director de Competición de ‘Atletismo Mundial’, JAKOB LARSEN agregó: “World Athletic” está emocionado exhibir la nueva gama deo EQUIPAMENTO DEPORTIVO MONDO, que fue creado con

el objetivo de INNOVAR e incorporando, LAS NUEVAS de ‘World Athletic’.

Competencia, marca, presentación de eventos y Mondo trajo esta increíble gama de DISEÑO INNOVADOR a la vida, la que nos complace compartir con el mundo atlético. ¿Qué les parece lectores del Coctel?. Al mismo tiempo quiero que el ‘Nuevo Cacique’ de Pandeportes, el ‘HD’ HÉCTOR BRANDS, y que su ‘DT’ de Deportes y Recreación, Irving

Saladino, etc., se ‘monten en el vuelo correcto’ de las transformaciones del ‘Deporte Rey’, en ‘JO’ de Verano, ‘JPA’,

Juegos ‘CA’ y del Caribe, ‘Juegos ODESUR, etc. Así es.