¡“Secreto del COP!”: Viaje de la Delegación de Panamá a los 32° ‘JO’ de Tokío, 2021

Mientras sigue como una especie de ‘Secreto Nuclear’, de los atletas de Panamá clasificados oficialmente para lo XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, 2020, pero no cese los gastos de viajes a diferentes países de Europa etc., en plan de fogueo, en Puerto Rico, donde la Presidenta Reelegida de ‘COPUR’, SARA ROSARIO VÉLEZ, que pese a que mantiene al no ‘muy bendito’ JAIME LAMBOY, que fue jefe de la trampa en Panamá de la

reelección de Camilo Amado Varela al frente del CON de Panamá, como su ‘Jefe de Misión’, y Víctor Ruíz de su Departamento de Alto Rendimiento, y Presidente de la Fede-Canotaje.

El Diario ‘Primera Hora’, de San Juan, Puerto Rico, el periodista Fernando Ribas Reyes, el 20 de junio de 2021, tituló “Puerto Rico habilitará la Villa Olímpica desde el 14 de julio: Sumario: “Tokío 2020 abrió este domingo las puertas de la instalación que albergará a MILES DE ATLETAS y Oficiales. A la Villa llegamos el 14 con una AVANZADA y el 17 entra OTRO GRUPO del Staff. Y entre el 18 y 19 comienzan a llegar los primeros GRUPOS DE ATLETAS, detalló Ruíz. La primera atleta que se hospedará allí será la remera Verónica Toro. La remera llegará adelantada el 16 de julio porque es la primera atleta de la delegación boricua en competir en Tokío. Su primer día de remos es el 22 de

julio, un día antes de que los Juegos sean inaugurados.

De hecho, Toro ya tiene calendarizada su llegada y primeros trabajos en Tokío 2020. ‘Viaja el 15 de julio y el 16 entra a la Villa. El 8 comienza a remar. El día 17 solamente para armar botes”, calendarizó la atleta que se encuentra entrenando en Italia, desde donde se trasladará a Japón. La Villa Olímpica ubica en una isla artificial de 44 hectáreas

creada en la bahía de Tokío, en donde también fueron creadas las pistas acuáticas de remos en las que Toro verá acción en el bote de casco sencillo. La VILLA TIENE 3,600 habitaciones repartidas en 21 EDIFICIOS residenciales de ENTRE 14 Y 18 PISOS DE ALTURA. La habitación más grande ocupa un espacio de 1,200 pies cuadrados en el que

Pueden residir OCHO (8) PERSONAS.

Puerto Rico llegará a Tokío con un grupo de ADMINISTRATIVOS encabezados por Betsmara Cruz, de la oficina de Misión de la delegación, (en Panamá me atrevo a sostener una apuesta de doble sencillo contra una morisquita, que la JEFA DE MISIÓN de la Delegación de PANAMÁ será la incondicional IVETTE BURRETE, pupila del TRIATLÓN que preside el MITÓMANO y Judas del Olímpismo de Panamá, ALLAN ‘LINTON BAY’ BAITEL’), y parte del personal médico que comenzará a preparar el lugar para la llegada de los primeros grupos de atletas del 18 y 19 de julio, informó Ruíz.

La Villa albergará a más de 11,000 ATLETAS, incluyendo las delegaciones de los Paralímpicos. La instalación tiene 18,000 CAMAS DISPONIBLES para los habitantes, y tiene dos COMEDORES, áreas de entrenamiento, gimnasio y Oficinas de médicos. El gimnasio de la Villa fue mostrado a la prensa. Tendrá 600 MÁQUINAS para que los atletas entrenen en preparación o recuperación de sus competencias. Tendrán en la Villa, áreas de entrenamiento al aire libre y bajo techo para su despeje, así como un gimnasio de 600 máquinas y dos comedores con un variado menú, ya que no podrán andar, consumir o entrenar en otros lugares de la capital o de otras ciudades por protocolo de la pandemia.

Ruíz visitó LA VILLA como JEFE DE MISIÓN en viajes previos y notó un lugar de primera clase. “Es de alto nivel, un parecido a RÍO 2016 con los balcones (en los edificios residenciales). Son habitaciones cómodas, con gimnasio con protectores plásticos en cada máquina. Hay comedores al aire libre. Nuestra intención es que coman

al aire libre, aunque algunos se llevarán la comida para las habitaciones, describió Ruíz”. Tomen Nota de Esto.

Las Notas Sueltas: N°1) “Buenas Nuevas de la Redacción Deportiva de ‘Prensa Latina’ de Cuba, fechada el 20 de junio: Título: “Buenas Nuevas en el Atletismo: ‘Sumario’: “Yorgelis consiguió la MARCA MÍNIMA Exigida por el “World Athletic para ASISTIR A SUS SEGUNDOS ‘JO’ consecutivos, en la último confrontación nacional de la

Disciplina realizada en el Estadio Panamericano”. Entre clasificaciones olímpicas y marcas personales celebró el atletismo cubano este fin de semana. La primera buena nueva llegó a través de la heptatlonista YORGELIS RODRÍGUEZ, quién logró un registro de 6,437 puntos, equivalente al tan anhelado boleto olímpico. (MARCA MÍNIMA DAMAS, 6,420 PUNTOS). Yorgelis consiguió la Marca Mínima exigida por la ‘World Athletic’ para asistir a sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos, en la última confrontación nacional de la disciplina realizada en el Estadio Panamericano”. Tomen nota de esto.

“La campeona panamericana en 2015 concluyó la prueba con 6.47 metros en SALTO DE LONGITUD, 46,63 m en Lanzamiento de la Jabalina y 2.14.84 minutos en los 800 m, de acuerdo con ‘JIT’. Su máximo acumulado data del Mundial de Londres-2017 con 6594. Por su parte, Adriana Rodríguez, inmersa también en la lucha por el pasaje a

Tokío dejó buenas sensaciones, aún cuando no alcanzó la puntuación requerida. Sumó un total de 6,314 unidades, y además mejoró sus resultados en otras tres pruebas incluida la Jabalina, al lanzarla hasta los 40,41 metros. En el Salto de Longitud llegó a 6,42 metros y corrió los 800 en 2.22,94 metros.

El discóbolo Jorge Fernández tampoco ALCANZÓ LA MARCA EXIGIDA, por lo qué deberá esperar, junto a Adriana, el cierre de la clasificación para saber si irán a Tokío o no. La segunda llegó de otro lado del océano Atlántico. ROSE MARY ALMANZA GANÓ el ‘Mitin’ Atlético de Ordizia, en España, con récord personal de 1:56.42 minutos en los 800 MTS. mejorando su registro de 1:57.70, (MARCA MÍNIMA DE DAMAS PARA TOKIO:

1:59.50) Ese crono la ubica en el primer lugar en el ranking de la temporada. En la misma carrera, la también cubana Sahily Diago fue segunda con 2, 01,08. En Polonia, la corredora Roxana Gómez mejoró su marca personal de 400 Metros, al entrar segundo con 50.76 (MARCA MÍNIMA FEMENINA para Tokío 2020, 51:35), en el Memorial Orlen

Janusz Kusocinski. Con este tiempo, suma tres las ocasiones en que ha superado su propio registro en el año. Lo importante, además, es que rompió la barrera de los 51 segundos por primera vez y subió al peldaño 19 en el ranking mundial. En el Mitin de Madrid, Liadagmis Povea quedó cuarta en TRIPLE SALTO con 14:45 Mts. (MARCA MÍNIMA 14.42 MTS.) Yulimar Rojas, (Venezuela) se impuso con15.34. En la rama varonil ganó Hugues Fabrice Zango con 17, 83 Metros. (MARCA MÍNIMA HOMBRES 17.14 MTS).

Nota Suelta N°2) Volviendo al Clasificatorio del Atletismo de Estados Unidos para Tokío, Japón 2021, en Hayward Field, Eugene, Oregon, del 18-27 de junio 2021, retomo el evento quizás más atractivo, los100 Metros Planos. Ayer abordé las Preliminares, y las 7 primeras posiciones. 1), Trayvon Bromell: 9.84. 2), Ronnie Baker: 9:88. 3), Fred Kerlen 4, El veteranísimo Justin Gatlin 5). Micah Williams: 9.95. 6), Noah Lyles. Noah Lyles 7, Marvin Bracy-Williams 10:00. Veamos ahora los RESULTADOS DE LA SEMI-FINAL de los 100 Metros Planos, del domingo 20 de junio. 1), Trayvon Bromell, 9.90 2), Fred Kerley, 9.92. 3), Ronnie Baker, 9.94. 4), Kenny Bednarek, 9.96. 5), Noah Lyles, 9.97. 6), JUSTIN GATLIN, 10:00. 7), Micah Williams, 10.02. 8), Cravan Gillespie, 10.03.¿ Quiénes clasificarán para las finales?.

Una Mirada a la rama femenina, del domingo 20 de junio en Salto de Altura. 1) Vashti Cunningham, 1.96 Mts. (La Marca Mínima de Tokío, 2020, 1.96 Metros). #2), Inika Mc Pherson, 1.93. #3), Nicole Greene 1.93. #4), Rachel McCoy, 1.93. #5), Elizabeth Evans, 1.90. SALTO TRIPLE DAMAS. (Marca Mínima Damas, 14.32). #1), Keturah Orji 14.52. #2), Tori Franklin, 14.36. #3), Jasmine Moore. #4), Imani Oliver, 13.82. #5), Crystal Manning, 13.68. #6) Michelle Fokan, 13.62. FINAL DE SALTO TRIPLE DAMAS. #1) Keturah Orji: 14.52 Mts. (Marca Mínima Tokío, 2020,14.32. #2), Tori Franklin: 14.36. #3), Jasmine Moore, 14.15. #4), Imani Oliver, 13.84. #5), Crystal Manning, 13.68. #6), Michelle Fokan, 13.62. Mañana seguiré con la parte final del Comunicado de la ‘Fundación Thomson Reuters: con título que dice: “Somos la Fundación Corporativa de Noticias Globales, y empresa al servicio de Información”. Tomen nota de esto.