Premios: Los Anillos de Oro del Comité Olímpico Internacional, 2020

Antes de abordar el tema de hoy, me llamó la atención, una nota, en la Columna ‘CALDO DEPORTIVO’, del Diari METRO-LIBRE’ del martes 9 de Nov. de 2021, de la Redacción, con una foto en grande del ex DG de Pandeportes, EDUARDO CERDA QUINTERO, ‘Alias Rasputín, El Monje Loco’, recomendado y promovido a dicho cargo, por el ahora ‘Cacique de Pandeportes, el ‘HD’, HÉCTOR BRANDS, a ‘SE’, ‘LCC’, en su Burbuja de Aire’, para dirigir Pandeportes, Asesorado por la popular, ‘Doña Cecilia Pescao”.

Dice parte de la glosa: “En agosto de 2020, el entonces director de Pandeportes, Eduardo Cerda, concretó un globo de Terreno de 2,960 metros con un edificio ubicado en Albrook, para SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTE PANAMEÑO. Pero ahora, la obra se mudó a la Calzada de Amador. ¿Inversión o gasto innecesario?. Ciudadanos en las redes sociales han criticado que se vaya a ‘invertir’ $14MILLONES en un ‘SALÓN DE LA FAMA’ cuando no hay respaldo constante y total a los atletas ni infraestructuras deportivas de calidad.

¿EGOÍSMO O SENTIDO COMÚN?: De igual manera, esos criticones en las redes señalan la poca visión de ‘rehacer’ el estadio de béisbol Mariano Bula, en Colón, mientras otros deportes, DONDE HAY MÁS GLORIAS COMO ATLETISMO, BALONCESTO Y FÚTBOL no tienen un buen estadio en esa provincia.

En el gobierno de turno, ‘SE’, ‘LCC’, ha ignorado por completo, un personaje que además de ser un militar, era un excelente jugador de Baloncesto, me refiero a RUBÉN DARÍO PAREDES, que en el año 2017, fue nombrado Alto Comisionado del Deporte, por el General Martín Torrijos Herrera. También tenía el Cargo de ALTO COMISIONADO

del Boxeo. Este servidor tenía una buena amistad, que aún persiste con ‘RDP’ que fue ascendiendo en su rango. Fue el que obligó a nuestros. Al ver como ISMAEL LAGUNA derrochó el dinero que ganó en el boxeo, le regaló una Casa en los Altos de Bethania, cercano a la casa donde vivía Víctor Raúl Vásquez, (Esto sí es deporte, q.e.p.d). De

Allí, el Coronel Paredes, obligaba a todos los campeones a COMPRAR una casa del dinero que ganaban. También se le asignó a los campeones del boxeo Profesional, una Remuneración Mensual Vitalicia, que luego fue aprovechado por otros deportes y atletas que en mi opinión no lo merecían.

Pese a que Roberto Durán era un buen campeón, con un récord impresionante de 120 peleas, 104 victorias 69 por ‘KO’ y 16 derrotas. No era disciplinado en un 100%, en el manejo de su dinero. También tenía la suerte de que el Gobierno le regaló una CASA, a su SRA. Madre, Clara Ester García Samaniego,(q.e.p.d). Y a su entrenador Néstor ‘Plomo’ Espinosa, (q.e.p.d), con quién inició su carrera en el Barrio El Chorrillo. El momento histórico de Durán, fue el 20 de de junio de 1980, en el Estadio Olímpico de Montreal, Canadá, al ganar el título Welter del ‘CMB’ al derrotar a Sugar Ray Leonard, por decisión unánime en quince saltos.

El 25 de agosto de 1980 se disputó la defensa del Campeonato Welter del ‘CMB’ en el Superdomo de Nueva Orleans, Estados Unidos. ‘El Mano de Piedras’, venía a protegerlo, y Sugar Ray, había apostado todo en esta revancha para ganar lo que hacía cinco (5) meses atrás le había arrebatado nuestro campeón. Durán cayó en el 5º asalto por un izquierdazo de Leonard. En el octavo ‘round’ la pelea terminó al compás de ese famoso ‘No Más, No Más”.

A diferencia de Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, que hacían buen uso del dinero que ganaban, Durán hacía lo contrario. Tenía ‘Valet’, y costeaba la asistencia a su pelea a sus amigos. Aún recuerdo ese ‘KO’ que sufrió frente a TOMMY HEARNS, en 1984, en el ‘CEASAR PALACE DE LAS VEGAS’. No estaba bien preparado para pelear, pero el Contrato tenía una Clausula de que perdía dinero si no subía al ring’. Mi pronóstico a pregunta de un colega mexicano, que iba a perder, y así fue. Otra realidad, y es conocido, que su distinguida esposa, era amante de asistir a los casinos, y dejaba dinero allí. Hoy viven una realidad de que en la Planilla de Pandeportes .En la Planilla Permanente, del mes de septiembre, Roberto es el empleado N°626, con el Cargo de Embajador Deportivo, (sin funciones específicas) desde el 16 de febrero de 2007, que con un aumento salarial, cobra $4,000.00 al mes. Esto no incluye lo que recibe como ‘CM’.

César Augusto Barrera Castro que también es ‘Embajador Deportivo’, (sin funciones específicas), desde el 16 de Nov. de 2002, con salario mensual de $2,000.00. En ‘EE.UU’, no hay esos aumentos, como en Panamá, por lo que boxeadores como Sugar’ Ray’, Leonard, viven de las inversiones que han hecho con el dinero ganado. Tomen nota .

Al tema de hoy. Recibí del Departamento de Comunicación del Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside Thomas Bach con título: Premios: “Los Anillos de Oro, (en inglés, “The Golden Rings Awards”). Son una preciosa Competencia internacional organizada por el COI para promover y premiar la EXCELENCIA EN LA TRANSMISIÓN de los Juegos Olímpicos. Los ganadores fueron seleccionados por un jurado internacional encabezado por el miembro del COI Anant Singh, quien es un profesional líder en las industrias del cine y los medios, presidente de la Comisión de Comunicaciones del COI y miembro de la Comisión del Canal Olímpico y de la Comisión Digital y de Tecnología del COI. Además, se presentaron las Órdenes Olímpicas a Peter Diamond, vicepresidente de NBC Olímpicos y Besim Hasaní, ex presidente del Comité Olímpico de Kosovo.

La Ceremonia de Premiación tuvo lugar en la Sede del COI, Casa Olímpica, en Lausana, Suiza, donde el COI aloja actualmente, una serie de reuniones de Comisiones del COI.

COI. Los premios se entregarán en 12 CATEGORÍAS: Mejor Cobertura por el locutor Anfitrión; Mejor perfil de atleta; Mejor contenido de igualdad e inclusión; Mejor Innovación; Mejor Servicio Digital Olímpico; Mejor Largometraje/ documental olímpico; Mejor Programa Olímpico; Mejor Promoción al Aire; Mejor Contenido/Producción de Redes Sociales; Compromiso de los fans digitales; Comentario; un premio al compromiso de por vida.

El presidente del COI, Thomas Bach dijo: “Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron los Juegos Olímpicos más Comprometidos de la historia y otro momento histórico en la historia en la transmisión deportiva. A través de las asociaciones del COI con las principales empresas de medio de todo el mundo, podemos compartir la magia del Juegos Olímpicos para inspirar a miles de millones de personas. Nuestra estrecha asociación con nuestras EMISORAS es un Gran reflejo de que solo podemos ir más rápido, solo podemos apuntar más alto, solo podemos ser más fuertes, si trabajamos juntos, en solidaridad. Hubo más presentaciones para los premios ‘Golden Rings Awards que nunca, y la Amplitud, diversidad y creatividad de la producción es testimonio de la pasión y el compromiso de las personas que Trabajan con nosotros para transmitir los Juegos Olímpicos”.

MEJOR PERFIL DE ATLETA: “ORO”. TV Globo- “Rayssa Leal”. Productora: Carol Oliveira-Director: Rafael Pirrho. ‘PLATA”: 7 Network- “Kai and Saya Sakakibara”: Productor: Nick Barrow- Director: Lewis Martin. Bronce: MARCA CLARO- “Paula Pareto” – Productor: Gustavo Ramírez Beguerisse- Director: Juan Carlos López de la Cerda.

MEJOR COBERTURA DE LA EMISIÓN ANFITRIONA: ORO: OBS- Sailing Team-Productor: Henry Mok- Director: León Sefton. PLATA: OBS: Ciclismo- Bicicleta de Montaña- Productor: Chris Jensen- Director: Olivier Moser. BRONCE: “OBS- Productor de Surf: Helen Borobokas- Director : Lyle Fielmich: Continúa mañana si el ‘Redentor de los Cielos’ me lo permite. Tomen Nota de esto.