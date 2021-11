“¡Poco Detalles!” : del COP de la delegación al ‘JP-Jr.’ de Cali, 2021

Como siempre ocurre y ocurrirá, con el ‘HD’, Héctor Brands, ‘el ‘Nuevo Cacique’ del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), seguirá repitiendo a pie de la letra, lo que le dice el Mitómano del Olimpismo Panameño Camilo Amado Varela, y vuelvo a repetir que pese a que ya se le venció su periodo, sigue firmando, y recibiendo Dinero del ‘Cajero Automático de Pandeportes’, y entristecer de que Pese a que el Lic. Miguel ‘Mike’ Vanegas es Asesor del ‘Cacique’ Héctor Brands, está como dice el viejo refrán. “en boca cerrada no entran moscas’. Según mis Pesquisas, el COP RECIBIÓ $170.000.0 de Pandeportes. ¿Estará durmiendo Auditoría Interna de Pandeportes?

‘PANAM-SPORTS’ que preside IIic. Neven, que en voz alta declaró que quiere ser el próximo Presidente de ACNO.

Se asigna a toda la delegación que van a la Villa, (incluye atletas y miembros de la delegación) $550. de cada boleto aéreo, +gasto de alimentación, y estadía. El país tiene que poner la diferencia del costo del boleto si lo hubiera + Los VIÁTICOS.

La delegación tiene DERECHO A 1 PERIODISTA, en el Hotel que ‘PANAM-SPORTS’ asigna a los periodistas. Si LLEVAN + PERIODISTAS, (tomen nota de esto) el COP del país lo tiene que pagar.

Los diferentes Medios de Panamá, publicaron lo siguiente en sus páginas del jueves 18 de Nov. de 2021. ‘Abanderados Para los Junior’, Metro Libre: Ronnier Martínez y Emily Santos portarán la enseña patria a los Panamericanos’. Diario La Prensa: “ Martínez y Santos los abanderados en Cali 2021. ‘La Decana’, ‘La Estrella de Panamá’. “La escogencia de los abanderados y la aprobación de la delegación nacional para los I Juegos Panamericanos Junior, que se llevarán a Cabo del 25 de Nov. al 5 de Dic. del presente año, se hizo en la celebración de la III ‘AG’ del COP de Panamá.

Todos dijeron: Panamá: 45 Atletas: 20 VARONES/ 20 DAMAS, en 16 Deportes. “Van en 16 Deportes, 17 Modalidades, y 68 Pruebas. Esto fue lo que dio motivo al título principal de hoy: “¡ Poco Detalles!” : Del COP de la Delegación al ‘JP-Jr.’ de Cali, 2021. Haciendo alarde de ´grandeza’ los dos Mitómanos del Olimpismo Panameño,

Camilo Amado Varela, y ‘La Letrada’ Damaris (USD$) Young agregaron: “Además, se hizo la presentación de la indumentaria que vestirán nuestros atletas en estos juegos marca Under Amour, con lo último en tecnología deportiva y del equipaje de viaje marca SwissBrand. Previo a la Asamblea General Extraordinaria, y con la presencia de atletas,

federados y medios de comunicación se realizó la charla “La Magia del Marketing Deportivo”, que fue dictada por el Dr. Vicente Javaloyes Sanchis, quien entre otras cosas es Director del Máster Internacional en el INEFC-Universidad de Lleida en España. (La misma donde está Andreu Camps). Lo curioso es que no se menciona a MÓNICA FRANCO, que era el enlace de Prensa, del Programa de Mercadeo del COI de Under Armour, y que el Coctel informó que a su llegada a los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokio 2020, contagió la pandemia COVID-19. Tampoco se menciona a la Lic. Michelle que era gerente de Mercadeo de Under Armour. Nada de lo dicho por el COP gana medallas. Baltazar Medina Presidente del ‘COC’, habló sobre el recorrido de la Antorcha, y las nuevas oportunidades para los Atletas jóvenes de América, que coincide con el Coctel del jueves 18 de Nov., de 2021, con título principal: El ‘COI’ Ofrece Programa Educativo de eventos de los ‘JOJ’/ ‘YOG’. Sumario: Se crearon en la 119ª Sesión del COI en Guatemala, en julio de 2007.

El Diario: “El Heraldo de Barranquilla, Colombia, del miércoles 17 de Nov., de 2021, tituló: “Cali enciende el fuego de los Primeros Juegos Panamericanos Jr., que se disputarán en Cali entre el 25 de Nov., y el 5 de Dic., próximo, fue Encendido este miércoles en la capital del Valle del Cauca. En una colorida ceremonia en el monumento de Cristo Rey

y liderado por el presidente de Panam Sports, Neven IIic, fue encendida la llama. “Los Juegos Panamericanos Junior van a congregar los mejores atletas de América. Deseo el mejor de los éxitos, Gracias Cali, Valle del Cauca y , Colombia”, expresó, IIic.

El fuego encendido por IIic; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, fue entregado a los atletas colombianos Valeria Cabezas y Juan Manuel Morales, que representan a los jóvenes deportistas que participarán en las competencias. Cabezas, oro en los ‘JO’ de la Juventud de 2018 en la categoría 400 metros con vallas femeninos, y Morales, nadador que alcanzó su primera medalla de oro a los 12 años en un interclub realizado en Medellín en el 2018, iniciaron el recorrido del relevo de la antorcha en medio de una calle de honor formada por asistentes e invitados especiales. La participación de 3,500 atletas U-23, años de edad + 25 deportes.

Veamos el contraste de la preparación de Cuba con Panamá, para estos 1° Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, en Prensa Latina de Cuba. Dice: “El campeón mundial juvenil de la bala, Juan Carley, representará a Cuba en los en los I Juegos Panamericanos Juveniles de Cali-Valle 2021 son de suma importancia para potenciar la base de nuestro movimiento deportivo y el relevo de los atletas establecidos, por lo que decidimos participar, a pesar de que un año de Juegos Olímpicos, y aun cuando se trata de una tarea compleja combinar ambos objetivos, afirmó José Miranda Carrera, Director General de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, (Inder), en el espacio televisivo de la Mesa Redonda.

Al evento, que tendrá como sede a Colombia, del 25 de Nov., al 8 de Dic., asistirá una delegación de 214 ATLETAS CUBANOS de entre 14 y 23 años, quienes participarán en 189 PRUEBAS de las 321 convocadas. (Panamá va con 45 Atletas: 25 hombres/20 damas, en 16 deportes, y 17 modalidades deportivas, y 68 pruebas). En las reuniones previas a

cimiento, ‘Centro de Alto Rendimiento’. Así es.) un grupo en el que se incluyen la triplista Leyanis Pérez, los canoístas Katherine Nuevo y José Ramón Pelier, la tenista de mesa Daniela Fonseca y la luchadora Laura Herin, quienes se enrolaron en la expedición olímpica de Tokio-2020, en julio y agosto pasado. Esta competición es de gran relevancia,

pues los ganadores de las pruebas individuales y algunos deportes colectivos, obtendrán su clasificación para los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

Precisó que, en el boxeo y la lucha, las plazas serán otorgarán a los Comités Olímpicos, mientras que, en pruebas como las del taekwondo, karate, judo y pesas, el cupo se entregará directamente a los atletas que obtengan el oro. La preparación, desde el punto de vista científico-metodológico fue un reto, pues nos encontró en los procesos de entrenamientos de cara a Tokio-2020 mediante un sistema de burbujas, por lo que no pudimos diseñar una puesta en forma conjunta, debido a las medidas de aislamiento por la pandemia, expresó en su intervención Oscar Nuevo Reyes, Jefe del Departamento Técnico-Metodológico de Alto Rendimiento del Inder. Concluida la cita estival, se diseñó un Programa de entrenamiento a 12 semanas para tres grandes grupos fundamentales que integran nuestra delegación: los que fueron a la preselección a la cita japonesa, los que formaban parte de los equipos nacionales, pero no participaron en la fiesta de los cinco aros, y los atletas que son matrícula en las escuelas deportivas provinciales.

Los objetivos de acondicionamiento para cada deporte fueron establecidos con los jefes técnicos, (¿dónde están en el COP, y en Pandeportes?) preparadores nacionales y los profesores de las escuelas de cada territorio, y se definieron las bases de la preparación, la cual comenzó el 10 de septiembre último”. Tomen nota de esto lectores del Coctel.