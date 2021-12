Fecha decisiva: ‘CM’ de Softbol Femenino (WBSC), Sub-18, 2021

Col. vs. Méx, Pto. Rico, vs. Hol., R. Checa, vs. Chi.Taipé, Méx. vs. Hol, ‘USA’ vs. Perú

Siguiendo el sitio Web de la (WBSC), Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, bajo la Presidencia de Riccardo Fraccari otro día de resultado de la Copa Mundial de Softbol Femenino, Sub-18 en Villa María del Triunfo, en Lima, Perú, del 6-2 de diciembre de 2021. Estados Unidos se clasifica para el Final del Campeonato, China Taipei asegura un lugar en los Juegos de Medallas. Después de cuatro días de competición, ambos equipos permanecen invicto con un récord perfecto después de cinco partidos. Mientras tanto, la lucha, la lucha por los dos puestos restantes en los juegos de medallas se está calentando. República Checa dividió hoy su doble cartelera, y tiene récord de 3-2 empatado con Puerto Rico, para el tercer lugar. México (1-3) derrotó el jueves y todavía está buscando un lugar en los Juegos por la medalla de bronce.

Calendario del Día 5. (viernes 10 de Dic. de 2021). 11:00 a.m. Visitador: Colombia vs. Equipo de casa. México. (campo 1). Visitador: 12:00 p.m. Visitador, Puerto. Rico vs. Equipo de Casa, Holanda, Campo 11. 13:30 p:m. Visitador: Rep. Checa, vs. Equipo de Casa, China Taipe, Campo 1. 16:30 p.m. Visitador, México, vs. Holanda, Campo 1. 19:00, Visitador. ‘USA’ vs. Equipo de casa, Perú, Campo 1. Esperaremos los resultados. Tomen nota de esto.

Repito que es importante , que el Comité Olímpico de Panamá, presente un ‘INFORME TÉCNICO’ incluyendo Proyecciones y Resultados de la Participación de Panamá, en los 1° Juegos Panamericanos ‘JR., en Cali, Colombia, 2021, y que los $270,000 son del ERARIO PÚBLICO, (Contribuyente/Tributario), y hay que rendir cuenta que es sumamente importante.

Cuba ya Presentó Informe, y según mis pesquisas, El Salvador también, Honduras, que fueron a Cali-Valle, 2021, solo con el Aporte de ‘PANAM-SPORTS’, y de ‘SOLIDARIDAD OLÍMPICA DEL COI. El Medallero Final del domingo 5 de diciembre de 2021, reflejó: N° 1) ,Brasil: 53 de oro. N°2), Colombia 47. N°3) México 44 de Oro. N°4), Estados Unidos , 43 de Oro. N° 5), Cuba 29 de oro. N° 16. Costa Rica: Oro 2, Plata 3, Bronce 4. Totales 9. N° 19: Guatemala:

Oro 1, Plata 3, Bronce 9. Totales 13 medallas. N° 20, El Salvador: ‘0’ Oro. Plata 3, Bronce 4, Totales 7 preseas. N°22, Nicaragua: Oro ‘0’ Plata 1, Bronceo ‘0’. Total 1 de plata. N° 27 PANAMÁ. ORO ‘0’. Plata ‘0’ Bronce 6.

Otros (‘TIPS SUELTOS).de PRENSA LATINA de Cuba, originado en Camaguey, Cuba, el 10 de Dic. ‘Título’: “Empresa Santa María impulsa el turismo en ciudad patrimonial de Cuba. Contenido: “La empresa de Turismo de Ciudad Santa María retoma nuevas oportunidades para extender hoy sus servicios en el área del Centro Histórico de esa urbe de Cuba, declarado Patrimonio de la Humanidad. “En plena temporada de para el arribo de visitantes a la Mayor de las Antillas, y a pesar de los de la pandemia de la Covid-19, “procuramos un producto integral, y para ello nos enfocamos en todos nuestros apartados de alojamiento, transporte, y mercado”, expresó a Prensa Latina, Andrés León, especialista comercial.

Santa María, a cargo de la Tienda Especializada en ventas de Tabacos y que tiene la intención de convertirse en la Primera casa del Habano en esta ciudad, pretende, la explotación de los valores patrimoniales de la localidad, una de las más visitadas en la isla por los amantes del turismo. Como parte de las estrategias comerciales y del propio crecimiento de la institución, emplean nuevas acciones que incluyen, además del encadenamiento productivo con nuevos actores de la economía, el ejemplo de tecnologías de la informatización. “Precisamos de más comercio, especialmente ante los efectos de la pandemia. Además, para lograr el impacto en el cliente es importante el enlace con industrias emergentes y proveedores que van desde grandes empresas hasta artesanos del Fondo Cubano de Bienes Culturales”, ratificó León.

Desde 2014, la Empresa de Turismo de Ciudad de Santa María experimenta un paulatino crecimiento, en especial desde la aplicación a nivel nacional del proceso de perfeccionamiento de la economía. Convenios de comercialización con entidades del Ministerio de Turismo, el impulso de ferias de negocio y oportunidades, y la informatización, también se incluyen entre el programa de la empresa de una región que tiene entre sus principales mercados emisores a países como Francia, Canadá y Alemania “. (Por gas/fam).

OTRO ‘TIP’ SUELTO’. de (Prensa Latina), con fecha 9 de Dic., de La Habana. Título: “el bloqueo por más de 60 años impone Estados Unidos a Cuba afecta hoy a los cubanos sin distinguir edades, género, estado de salud o postura Ideológica. “Esta política hostil crea una sensación de plaza situada que resulta tan cotidiana como si los ciudadanos estuvieran condenados a pasar necesidades. No es raro cuando el objetivo expreso del cerco económico, financiero y Comercial de Washington es precisamente causar EL MAYOR DAÑO POSIBLE a los de la vecina isla. Y lo peor es que está escrito. Lo estampó el subsecretario asistente para Asuntos Internacionales Lester D. Mallory, en memorando SECRETO del Departamento de Estado, con fecha 6 de abril de 1960.

“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales…hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Y añadió: una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación de Cuba de DINERO y SUMINISTROS, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, PROVOCAR HAMBRE , desesperación y el derrocamiento del Gobierno” Alguien pudiera preguntarse hasta dónde puede incidir el proceder de un país a lo interno de otro, incluso cuestionarse si el bloqueado puede con fuerzas propias resolver sus problemas.

La pregunta pudiera ser pretexto para argumentar en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse mañana, que la política de bloqueo estadounidense resulta el mayor obstáculo para el disfrute de tales derechos de los cubanos. Debido a tal proceder, la mayor potencia del planeta utiliza SU FUERZA para negarle a su Vecino el financiamiento que cualquier otra nación del planeta puede aspirar por parte de los organismos internacionales, díganse Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional. El BLOQUEO MATA, dice Cuba, y no le ha faltado razón cuando se le impidieron los recursos, insumos, y medicamentos para afrontar la pandemia de Covid-19. No es solo cuestión de dinero. A los cubanos le están proscritos desde el acceso a tecnologías de punta que salvan vidas hasta una simple aspirina. Tal proceder es mucho más pérfido cuando de niños enfermos se trata. En estos tiempos en que Cuba lucha por la vida de sus ciudadanos y apoya la batalla internacional contra la terrible enfermedad, el cerco se muestra en toda su crueldad”. Así lo demostró la prohibición a una empresa transportista encargada de traer a La Habana medios de protección, insumos médicos y pruebas diagnósticos DESDE CHINA. Washington no esconde sus esfuerzos para cortar el suministro de combustible a la ínsula antillana y con ello paralizar los servicios esenciales a la población. Y si pudiera también le privaría del oxígeno, como ocurrió cuando en medio de un fuerte rebrote de la COVID-19 faltó en los hospitales el oxígeno medicinal tras un rotura en la planta generadora”. Hay más que decir. Tomen nota de esto lectores, y esta conducta perversa, del ahora jefe de la ‘ Casa Blanca’, ‘SE’, Joe Biden,

que está haciendo el papel de ‘papa-gallo’, del Mitómano y Racista, Donald Trumph. También entristece que Biden, fue ‘Vice-Presidente’ de ‘SE, Barack Obama, en su dos mandatos en la Casa-Blanca, y ese trato que le dio a los Cubanos, en especial en el Campo Deportivo, y que todos fueron eliminado, por Donald Trumph. Tomen nota de esto selectos lectores del Coctel deportivo.