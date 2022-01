Retraso + Desinterés de la Instalación del 3er. Periodo Legis. de ‘SE’, ‘LCC’

Tiene ‘olor a no me importa’, y que ‘la población prefirió ir a la playa’

En el Coctel del domingo 2 de enero de 2022, dije: “Lo primordial para todos es escuchar, el Mensaje a la Nación de ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, y el Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, de la 2ª Legislatura del Tercer Periodo Ordinario. El retraso del inicio me hizo recordar, a ‘SE’ Juan Carlos Varela, (apodado el Tortugón), del 1 de julio de 2014, al 1 de julio de 2019.

“SE’, Doris Zapata Acevedo, Ministra de Trabajo. El crecimiento de la Minera no es real. Hay que apoyar a la Micro, Mediano, y Pequeña Empresa. La primera llamada en la Asamblea de Diputados se hizo a las 9:00 a.m., y no a la hora programada. En una entrevista radial, hubo una participación del José Isabel Blandón, Presidente del Partido Panameñista desde noviembre de 2019. Fue Diputado de la ‘AN’ entre 1999 y 2014. Opinó: “Hay un desinterés de la Instalación. Expectativa muy baja del Presidente Laurentino Cortizo Cohen. 1) “Reactivación de la Economía, Inseguridad del Gobierno. ‘SE’ Laurentino Cortizo tuvo 9 MESES SIN PANDEMIA, y no hizo nada. Incapacidad de las promesas al país.

Sugerencia de Blandón al Presidente: “Debe enfocar su energía en la Caja del Seguro Social, y lo debe hacer en el 2022. Termino de Seguridad ciudadana. “Proyección de la CEPAL”. En cuanto a la calificación de Blandón. Fue un 2.5 ó un 3. Tomen nota de esto.

UN ‘TIPS’ Suelto. Una Información de la Agencia ‘EFE’, originado en Montevideo, el 31 de Dic. 2021, tituló: “Portugués Abel Ferreira destrona a Gallardo como el mejor Entrenador de América. Contenido: “El entrenador del Palmares, el portugués Abel Ferreira, fue elegido mejor entrenador de América, según la encuesta organizada cada año por el diario uruguayo El País y difundida este viernes. De esta forma, el director técnico de 43 años destronó al argentino Marcelo Gallardo, quien se había quedado con el galardón en 2018, 2019 y 2020.

La 36ª edición del premio otorgado por el histórico periódico contó con la participación de 213 comunicadores de todo el continente y 77 de ellos optaron por reconocer a Ferreira, quien llevó al Palmeiras a ganar las últimas dos Libertadores. De esta forma, el portugués ganó con el 36% de los votos y se impuso por una diferencia muy pequeña a Gallardo, quien fue segundo con 71 votos (33.5%). Más atrás quedaron el argentino Lionel Scaloni (20%) y el brasileño Tite (4%). El premio “Rey de América” es entregado al por el diario El País desde 1986 y hasta el momento el director técnico que más se ha destacado es el argentino Carlos Bianchi, quien ganó en 1994, 1998, 2000, 2001, y 2003. También fueron reconocidos sus compatriotas Carlos Salvador Bilardo, Alfío Basile, Gerardo Martino y Marcelo Bielsa; los uruguayos Luis Cubilla y Óscar Washington Tabárez; los colombianos Francisco Maturana y Luis Fernando Montoya; y los brasileños Tite, Tele Santana y Luis Felipe Scolari, entre otros.

Por otra parte, en la categoría futbolistas, el delantero argentino Julián Álvarez fue elegido como el nuevo ‘Rey de América’ con el 28 de los votos, mientras que la brasileña Tamires se convirtió en la reina del continente.

Tema de Hoy. PALABRAS A LA NACIÓN DE ‘SE’, LAURENTINO CORTIZO COHEN: “Comisión Nacional de Diputados: “SE”, Ángela Russo de Cedeño, Magistrada Encargada de la ‘CSJ’. ‘SE’ José Gabriel Carrizo, ‘VP’ de la Rep., y Ministro de la Presidencia; ‘SE’ Ministros y ‘VM’ del Estado, Honorables Kayra Harling, (PRD) 1ª ‘VP’ de la Asamblea, desde el 1º julio de 2021. Miguel Fanovich, (Molirena), 2° ‘VP’ de AS, del 1º de julio de 2021. Gerardo Solís, Contralor General de la República, Jefe de Divisiones Diplomáticas Inter. Acreditados de la Rep. de Panamá. Diputados de la ‘AN’. Principales y Suplentes. Magistrados de la ‘CSJ’. Heriberto Araúz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Javier Caraballo Salazar, Procurador General de la Nación. Rigoberto González Montenegro, Procurador de la Administración. Eduardo Leblanch González, Defensor del Pueblo, .Etc., Etc.

Quiero iniciar este Informe a la Nación, no discurso, pidiéndole muy respetuosamente, UN MINUTO DE SILENCIO y Reflexión, por 7,430 panameños y panameñas que han fallecido por causa de la COVID-19. Les pido que por favor que se levanten---Muchas gracias. Pueblo Panameño, inicio deseándoles un 2022 con salud. Hoy me corresponde rendir el INFORME A LA NACIÓN, que contempla los ÚLTIMOS SEIS (6) MESES del Año 2021. Mi administración lleva 30 MESES de gestión; 22 de los cuales han sido de Pandemia. Los panameños (y también extranjero que residen en el país). Hemos enfrentado esa ‘tempestad’, día y noche sin tregua. Durante ese tiempo si bien tuvimos que ajustar a nuestro plan de acción, debido a la circunstancia la lucha contra la pobreza y la desigualdad sigue siendo la prioridad en nuestro gobierno, con o sin pandemia, ir cerrando las brechas sociales hacía el país próspero de ley y orden, y sobre todo justo.

Se trata de la conquista de la sexta frontera. Ese es el objetivo estratégico de mi administración, dejar las bases para la lucha contra la pobreza y desigualdad., ‘El Plan Colmena’. Señoras y señores, el presente informe a la Nación está estructurado, en tres áreas temáticas (SE LCC’ repite sus palabras). 1) La Salud, 2) Lo Social, y 3) Lo Económico,

enfoque que hemos mantenido desde el inicio desde el inicio de la pandemia. En ese sentido la estrategia de vacunación contribuyó a evitar el colapso del sistema de Salud, y se constituyó en un factor determinante para la reactivación económica.

Con esa visión, mi Gobierno ha dirigido sus esfuerzos a reactivar proyectos de inversión pública. Nuestro plan de reactivación económica siempre ha tenido por objetivo, la conservación y generación de empleo. Un plan que pasa por la inversión pública, y que estimula la confianza del sector privado. En ese sentido y durante los últimos seis meses, nuestro gobierno ha TERMINADO y ENTREGADO 56 obras de infraestructura pública por $564.5 millones de Balboas. Además: durante el mismo periodo hemos entregado 61 ÓRDENES DE PROCEDER, por $1,500., millones de balboas, y Licitamos, 55 OBRAS MÁS, por $724,4, millones de balboas.

Solo en el Último Semestre del 2021, la inversión del Estado para impulsar la economía del país fue de $2,785 millones de balboas. Los selectos lectores del Coctel, deben tomar nota que el ‘HD’ CRISPIANO NAVARRO, Pres. de la Asamblea de Diputados, habló antes de ‘SE’ ‘LCC’, que repitió alguna de sus palabras. Dijo Adames: Pero este proyecto de ley para que lo podamos desagregar, es parte de lo que tenemos que hacer como pueblo porque si el contrato de ‘PANAMÁ PORT’ decía que tenía estos requisitos los mismo se cumplieron, se cumplieron; había que renovarlos, tenía que tener una claúsula de responsabilidad social desde su inicio, porque el problema no es de Panamá Port, lo tiene el Puerto que está al frente, Panamá Internacional Terminal (PSA), y lo tiene Beijing, y sabrán los orígenes de esas concesiones.

La Ley 240 que regula la actividad del Agro-Turismo. Digamos si no es una iniciativa pertinente para el desarrollo del Sector Primario de la República de Panamá. La Ley 242 que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis. 243 Convulsiones en un niño de 3 años, y su madre tenía que traer el cannabis escondido del contrabando para poder dar a su hijo la satisfacción de verlo tranquilo, hoy es Ley de la República para ese uso, y para muchísimos usos más.

La Ley 255 que modifica la Ley 94, del 19, y La Ley 3 presentada por Alina, y que la pidió CAPAC, cuando nos reunimos en el CONET, y que extiende la vigencia de los Intereses Preferenciales hasta agosto del 2024, y que ellos mismos nos dijeron, háganlo porque el 31 de diciembre del 2021, que acaba de pasar la ley pierde vigencia y necesitamos dinamizar la económica, porque allí se producen trabajos directos e indirectos de la Construcción pero por encima de todo le da las oportunidades en ventaja comparativa fiscales a las familias jóvenes que pueden accesar algo que el panameño siente y sufre que es su vivienda”. No se ha mencionado que en Panamá mediante La Ley N°7 de 5 de febrero de 1997, se creó la Defensoría del Pueblo de Panamá como Institución. El Lic. Eduardo Leblanc González, fue nombrado Defensor del Pueblo, el 01 de septiembre de 2020.De su labor se sabe muy poco.

Otro día seguiré con esa PERORATA (discurso largo), con momentos confundido y repetitivo entre el Pres., ‘SE’ ‘LCC’, y el ‘HD’ Crispiano Adames, Presidente de la Asamblea de Diputados. Tomen Nota de esto.

OTRO ‘TIP’ SUELTO: De la Agencia ‘EFE’, originado en Roma el 30 de Dic. de 2021, tituló. “Roma Anula su ‘San Silvestre’ con 6,000 Participantes Previstos”. Contenido. “El Alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha anulado la “We Run Rome’ (Recorrimos a Roma), que debía disputarse hoy en la capital italiana con la presencia de los 6,000 corredores, tras la petición de las autoridades sanitarias, preocupadas por el aumento de contagios, tras la petición de las autoridades sanitarias, preocupadas por el aumento de contagios de coronavirus a causa de la variante ómicron. A pesar de que la San Silvestre romana se había organizado “en el absoluto respeto de las normas del Gobierno”, según el presidente de Atleticom, Camilo Franchi Scarselli, finalmente la gravedad de la situación sanitaria ha obligado a suspenderla, según medios locales.

En las últimas 24 horas se registraron 3,000 nuevos casos solo en la ciudad de Roma, mientras que en Italia llegaron a

Los 127,000, el mayor número desde el inicio de la pandemia en febrero 2020. Teniendo en cuenta el cuadro epidemiológico caracterizado de un considerable número de casos Covid-19, se considera oportuno cancelar el desarrollo de la “We Run Rome” para evitar las inevitables aglomeraciones que puedan contribuir a la programación de la enfermedad”, decía la carta enviada a Gualtieri por el Servicio de Prevención y Salud Pública de la capital.

Tras la anulación el año pasado, por las mismas razones, los organizadores se habían volcado en la décima edición, dedicada al gran Emil Zatopek, apodado la “locomotora humana” y que en los Juegos Olímpicos de Helsinki 52, se proclamó campeón de los 5,000 y 10,000 metros y la maratón La carrera debía comenzar en las Termas de Caracalla y recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, como el Circo Máximo, Plaza de España, Vía Véneto y el Coliseo y se habían estipulado medidas anticovid como salidas escalonadas, con intervalos de tiempo y distancia física entre cada participante”. Tomen nota de Esto.