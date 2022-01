Natalie Simon: 1ª Árbitra Negra de ‘EE.UU.’, con Insignia de la FIFA

No sería extraño verla en el Torneo Olím. de París, y en la Concacaf

Viendo los ‘TIPS’ de los Diarios locales, el Diario La Prensa, con un escrito del colega Aurelio Martínez con fecha 20 de enero de 2022, título: “Astronautas trabajarán para mejorar su ofensiva de cara a la Serie del Caribe”. Mejorar su ofensiva le daría grandes opciones de triunfo a los Astronautas de Los Santos en la Próxima Serie del Caribe de Béisbol, por lo que el mánager del elenco, Raúl Domínguez, planea trabajar bastante, en ese aspecto en los entrenamientos previos a la competencia del 28 de enero al 4 de febrero en República Dominicana.

Haciendo mi acostumbras pesquisas, pude enterarme, que el Lic. ALBERTO BARRERA, que tiene la Nacionalidad, Cubana, Panameña y de ‘EE.UU’. Técnico y Experto en Metodología del Deporte, y que laboró en Pandeportes, con Solvencia Ética, y actualmente es ASESOR de los ‘CONs’ de NICARAGUA Y HONDURAS, y Miembro de la

Comisión Técnica de ORDECA, hizo escala en el Aeropuerto Int. de Tocumen, pero no salió del Aeropuerto y continúo su viaje.

Un ‘TIP’ Suelto en “La Decana”, ‘La Estrella de Panamá’, Por La Redacción, con fecha, jueves 20 de enero de 2022, Con título: “Panamá será sede del Cuarto ‘Showcase’ Internacionales de Béisbol en 2022. Los eventos tendrán lugar en las Ciudades de Panamá y Aguadulce, donde se concentrarán peloteros prospectos de Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, República Dominicana y Panamá”.

Como de costumbre, doy una visita a la Editora, “Around the Rings’, en el Idioma Inglés’, y en el Idioma en Español’, ‘Alrededor de los Anillos”, cuyo Fundador y Editor es el legendario, ED HULA, y su Editora Asistente, Shella Scott Hula. El Editor de la versión en el idioma Español es, MIGUEL HERNÁNDEZ. Un escrito traducido al idioma español con fecha de lunes 17 de enero de 2022, tituló: “ NATALIE SIMON se convierte en la primera ÁRBITRA NEGRA DE ESTADOS UNIDOS EN LOGRAR LA INSIGNEA DE LA FIFA.”. SUMARIO: “Con más Mujeres Modelos a Seguir, esperamos tener más árbitras en los ‘Estados Unidos’, dijo KARI SEITZ, una figura emblemática DEL ARBITRAJE MUNDIAL.

“La Árbitro Natalie Simon, de 32 años, se ha convertido en la primera afroamericana en obtener una insignia de la FIFA, distinción que la habilita para formar parte de partidos y torneos internacionales. Si Simón continúa con su programa, no sería extraño verla en el torneo olímpico de París en dos años y medio y en otros escenarios de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe. (CONCACAF). Es como un milagro que haya llegado a este momento. Muchas cosas tienen que encajar y un poco de suerte, ya sabes, sabiendo los sacrificios que no solo mis padres, sino mis abuelos y mis bisabuelos, hicieron para que yo tuviera las oportunidades que tengo.

Para mí todo está entrelazado en cuanto a lo que ha pasado mi familia, lo estoy experimentando ahora y lo estoy tratando de hacer para las Generaciones Futuras, dijo Simona a “Los Ángeles Time”. Nacida en Luisiana, Simon comenzó en el fútbol como jugadora de secundaria en ‘Fort Lauderdale, Florida, predominantemente BLANCA cerca

de ORLANDO donde jugó como delantera. Después de la ‘U’, se unió a un equipo femenino semi-profesional, antes de probar suerte como entrenadora. En ninguno de los dos oficios ella estimó que encajaba bien, por lo que decidió dedicarse al arbitraje. Con el pase del tiempo fue sumando actuaciones en las diferentes ligas profesionales de hombres y mujeres, en la UNITED SOCCER LEAGUE Y National Women´s Soccer League. También se ha desempeñado como cuarto árbitro en juegos de la ‘MLS’donde su objetivo es llegar a ser árbitro central.

Hoy ya es una de las ÚNICAS CUATRO MUJERES estadounidenses con la INSIGNIA DE LA ‘FIFA’, el rango más alto que puede recibir un árbitro. Apenas la temporada pasada, Tori Pinseau hizo historia como la PRIMERA ÁRBITRA CENTRAL de la ‘MLS’ en DOS DÉCADAS, y Simon quiere ser la segunda. En su entrevista con el colega Kevin Baxter, recordó algunos pasajes en su trayectoria. “No he tenido a nadie con quien realmente identificarme, siempre fui la única PERSONA NEGRA en todos los equipos en los que jugué. Siempre fui la chica negra simbólica.

Pasé mucho tiempo preguntándome si pertenecía a esto, pase la mayor parte de mi carrera preguntándome si pertenecía a esto, pase la mayor parte de mi carrera preguntándome si era lo suficientemente buena.

Creo que muchas personas negras, especialmente las mujeres negras, pueden identificarse con eso”, señaló Simon, consciente de su responsabilidad en el arbitraje y con el pensamiento en futuras generaciones. “Llevo eso conmigo en el Campo. Llevo el peso de eso, saber que las decisiones que tomo pueden afectar lo que suceda en el futuro para otras mujeres negras que vienen detrás de mí”. Rodney Kenney, entrenador de árbitros y ex entrenador asistente de Simon, dijo que no le sorprende que ella haya llegado tan lejos por lo BUENA QUE ES, y por su conjunto de habilidades. Kenney contó que en las pruebas muchos de los árbitros tuvieron problemas para mantener su velocidad Durante un partido masculino. Mientras Simon siguió siendo lo suficientemente rápida.

Los aspirantes a árbitros no solo deben aprobar una prueba escrita de conocimientos sobre el juego, sino que también deben aprobar un EXÁMEN FÍSICO que incluye una serie de sprints de 10 metros y una prueba intermitente para la distancia de alta velocidad de 75 metros. Tampoco hay una asignación de género personalizada en el exámen. O sea que Simon ha conseguido un título no por una “cuota asignada” sino por sus propios méritos. Y ella no quiere ser solo “un CUARTO (4° ÁRBITRO), sino árbitro central en un futuro en un contexto donde para las mujeres oficiales todavía es largo el camino por recorrer en los deportes tradicionalmente masculinos.

Hay muchos hombres que no están CERCA de lo que es Natalie”, dijo Kenny Karl Seitz es una figura emblemática dentro del fútbol dentro y fuera de los Estados Unidos. Es LA ÁRBITRA más experimentada del mundo. Participó en cuatro Copas del Mundo FIFA para mujeres (1999, 2003, 2007, y 2011), y en cuatro torneos olímpicos (2004, 2008, 2012, y 2016). Ningún árbitro, hombre o mujer, cuenta con ese currículum. En octubre de 2013 se jubiló después de una carrera de 28 años. A petición de la FIFA, en 2016 comenzó a gestionar la formación de árbitros de fútbol femenino en todo el mundo. Seitz habló sobre el significado del nombramiento de Simon.

“La diversidad es inherente al trabajo que hacemos. Los líderes están finalmente reconociendo que la calidad es clave.

El género, la raza, la religión y la maternidad no son factores. Con más mujeres modelos a seguir, esperamos tener más árbitros en los Estados Unidos”, comentó. En septiembre de 2021, Maia Chaka se convirtió en la primera mujer negra en ARBITRAR UN PARTIDO DE LA NATIONAL FOOTBALL LEAGUE. Era sola la tercera mujer árbitro en la NFL. Violet Palmer no solo fue la PRIMERA AFROAMERICANA ÁRBITRO DE LA NBA, sino la primera oficial en alcanzar el nivel competitivo más alto en cualquier liga deportiva profesional importante de Estados Unidos. En 2014 fue la primera mujer que arbitró un Juego de Las Estrellas de la NBA. Y en el 2016 la primera en actuar en un partido de ‘PLAYOFFS’ entre los Indiana Pacers y New Jersey Nets. Una mujer-Histórica”. ¿Qué opinas de esto?