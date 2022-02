Atletismo Mundial, (IAAF), anuncia el ‘CM’ de Marcha por Equipo, Muscat 22

En los Diarios a nivel mundial, y desde luego los de Panamá están incluidos, en la condena de la Invasión Militar de Rusia a Ucrania, y que el ‘malvado’ Vladimir Putin, Dictador de Rusia, ha intensificado los ataques. La Unión Europea y el Reino Unido impusieron sanciones al presidente ruso; además, ha perdido una serie de eventos deportivos. Además la Junta Ejecutiva (EB) del COI, que preside Thomas Bach, reiteró la fuerte condena del COI al incumplimiento de la Tregua Olímpica por parte del gobierno ruso y el gobierno Bielorrusia a través de su apoyo en esto.

Uno de los ‘TIPS’ Finales del Coctel viernes 25 de Feb. de 2022, decía: “Mañana abordaré los Resultados de los 73° Edición del Torneo de Boxeo Olímpico “Memorial Strandja. Está probando el Torneo Mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Los Diarios Locales, ya están elogiando a Atheyna Bylon, que compite en los 75 Kgs damas, porque ya tiene asegurada una medalla de bronce, Hay que recordar que a diferencia del Atletismo ‘Rey de los Deportes’ En Juegos Olímpicos de Verano, al Aire Libre y Bajo Techo, solo reparte una medalla de bronce.

Al hilvanar esta líneas de hoy, complació, que tanto el COP, bajo la ‘Dictadura’ de los Megalómanos y Mitómanos del COP, Camilo Amado Varela, y ‘La Letrada’ Damaris Young, están ‘Bailando la Tirinana en un Solo Píes’. La noticia en los Diarios Titularon: “ La boxeadora panameña Atheyna Bylon cayó por decisión ante Aoife O’Rourke, y obtiene la medalla de plata de los 75 Kgs. en el 73° Torneo Internacional de Boxeo Strandja Tournament. Primera vez en la historia que un panameño logra avanzar a la final de este histórico torneo a nivel mundial y conseguir una medalla.

Este torneo boxístico se encuentra bajo la organización de la Federación Búlgara de Boxeo, la Confederación Europea de Boxeo y la Asociación Internacional de boxeo amateur más antigua de Europa. (todo esto ya lo había dado a conocer el Coctel en esta columna).

Naciones que participaron: Europa: Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Kosovo, Lituana, Luxemburgo, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, España, Suecia, Panamá.

Como las actividades del deporte, en especial el Atletismo, El Deporte Rey, en los Juegos Olímpicos de Verano, al Aire Libre, Bajo Techo, y también los Juegos Paralímpicos, Atletismo Mundial, (IAAF), no puede detener su programación por capricho. En Mi Sitio Web, con fecha de viernes 25 de febrero de 2022, recibí una Nota de Prensa de Sebastian

Coe, presidente de Atletismo Mundial, con título. Atletismo Mundial (IAAF) anuncia el ‘CM’ de Marcha por Equipo, Muscat 22. Para dar una nota a los lectores, informo que MUSCAT, es la Capital de Omán. Es un país de contrastes con un Desierto Árido, y costas exuberantes y vírgenes. El gran reto que afrontamos son los recursos humanos. La educación y la mejora de la formación profesional de nuestros hijos.

José Ángel García será el Embajador Oficial del Campeonato Mundial de ATLETISMO DE MARCHA POR EQUIPOS

Muscat 22. El mítico atleta español es uno de los competidores más prolíficos de las pruebas internacionales de marcha.

Hizo un récord de 13 apariciones en el Campeonato Mundial de Atletismo, ganando el título de 50 Km en 1993. El año pasado hizo historia al hacer una octava aparición récord en unos Juegos Olímpicos. 29 años después de su debut olímpico en 1992, cuando terminó décimo, García se ubicó en el puesto 35 de los 50 Km de Sapporo a la edad de 51

años. Colgó sus zapatos de carrera a pie a finales del año pasado, pero espera ser parte del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos de este año en su papel de Embajador. “La marcha atlética es toda mi vida, porque me ha permitido dedicarme a mi pasión durante muchos años, formar una familia y conocer gente maravillosa, así como viajar a lugares hermosos que difícil habría visitado, si no había elegido esta disciplina”, dijo García, quién quedó noveno en el Campeonato Mundial de 2019, solo tres semanas antes de cumplir 50 años “El hecho de que pueda ir a Omán como representante de los atletas, los caminantes, es una gran fuente de orgullo para mí”, agregó. “Siento una gran responsabilidad de devolverle a la marcha atlética lo que me ha dado y de contribuir a que este evento sea conocido en más países. Me en orgullece aportar mi experiencia para fortalecer el lugar de la marcha de 35 Km en esta nueva etapa deportiva que arranca con el Campeonato Mundial de Atletismo por equipos Muscat 22 y continúa con las pruebas individuales en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregon”.

García asistirá no solo a las sesiones de competencia en Muscat, sino también a varias iniciativas de sostenibilidad de World Athletic que se llevarán a cabo junto con el evento, incluida la limpieza de la playa y la plantación de árboles.

La marcha atlética es una de las disciplinas deportivas más sostenibles del mundo y no requiere equipos especiales ni energía externa para participar. ENTRADAS FINALES PUBLICITADAS: Más de 350 atletas de 46 Equipos Competirán en el ´CM´ de Atletismo de Marcha por Equipos. (46 Países 359 Atletas Hombres y Mujeres). Las Inscripciones Finales para los campeonatos ya están en línea. Muchas Estrellas del evento figuran entre las listas de participantes. El campeón defensor de los 20 Km, KOKI IKEDA y el Campeón Mundial Toshikasu Yamanishi, los medallistas olímpicos de plata y bronce respectivamente, representarán a Japón en los 20 kilómetros masculinos.

También participan Eider Arévalo de Colombia y Miguel Ángel López de España, campeones mundiales de 20 Km en 2017 y 2015 respectivamente. Arévalo se alineará para los 20 km, mientras que López avanza en distancia y competirá en 35 km, una distancia que hará su debut en el campeonato de Muscat como preludio de su presentación en el ‘CM’ de Atletismo Oregón 22 en julio.

Mientras tanto, la medallista de bronce mundial de 20 Km de Suecia, Perseus Karlstrom, es uno de los pocos atletas inscritos tanto para los 20 Km como para los 35 Km. El poseedor del récord de 50 Km., Masatora Kawano, y Hayato Katsuki, en subcampeón de más de 50 Km en el Campeonato Mundial de Marcha por equipo de 2018, estarán entre los Principales contendientes en los 35 kilómetros masculinos. La medallista de bronce mundial y olímpico Evan Dunfee también compite en el evento más largo, al igual que el medallista de plata olímpico de Alemania, Jonathan Hibert.

Los tres finalistas del podio de 10 Km. femeninos Sub-20 en la edición 2018 participarán en el evento senior 20 Km, Femenino en Mascate. Alegna González México, Glenda Morejón de Ecuador y Nanako Fujii de Japón ya han tenido un impacto en el evento como seniors, con resultados entre los 10 primeros en campeonatos mundiales recientes.

La campeona mundial de 2017 de China, Yang Jiayu, también regresa al evento, buscando mejorar su tercer puesto de 2018. La alineación femenina de 35 Km incluye a la campeona mundial de 50 Km en 2017 de Portugal, Inés Henriques la medallista de plata mundial de 50 Km Li Maocuo de China y su compatriota Wu Quanming, poseedora del récord asiático. Por primera vez en el ‘CM’ de Marcha por Equipos, el evento incorporará la Copa Mundial de Marcha Máster que incluye carreras de grupo de edad de más de 10 km y relevo mixto 4 x Km.

Veamos ahora ‘UN TIP SUELTO’ de Participantes de la cantidad de Atletas de Países Latinos de Idioma Español de ambos sexos, que participarán en el ‘CM’de Marcha por países. Al igual de participantes de atletas de ‘EE.UU’ y (Canadá, y otros del Área del Caribe que hablan el idioma inglés. (HOMBRES) Brasil. 8 atletas. Canadá 4 atletas. (Colombia) 7 atletas. Ecuador 6 atletas. Guatemala 4 atletas. Honduras 1 atleta, México, 4 atletas. (PANAMÁ) 1 Atleta, YASSIR CABRERA EN 35 KGS. (PERÚ) 4 Atletas. ‘USA’ 8 Atletas.

(MUJERES) (Brasil) 7 Atletas. (Canadá) 6 Atletas. (Ecuador) 7 Atletas. (Guatemala) 4 Atletas. (México) 2 Atletas.

(Perú) 4 Atletas. (Pto. Rico) 1 Atleta. (‘EE.UU’) 3 Atletas. (PANAMÁ (‘0’ ATLETAS). Tomen nota de esto. Así es