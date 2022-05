El Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA, da un Nuevo Paso

Una publicación del ‘DIARIO THE GLEANER DE JAMAICA, (fundado en 1834) publicó el jueves 19 de mayo de 2022 . “El Programa de Desarrollo de Talento da un nuevo paso. FIFA escogió a Barbados para el desarrollo del talento. El órgano Rector del Mundial de Fútbol, (FIFA), Se ha asociado con la Asociación de Fútbol de Barbado (BFA), en ayudar a los clubes socios a desarrollar el juego a través de un esquema de desarrollo de talento, previsto para comenzar el próximo enero (2023).

Barbado es el único país SELECCIONADO DEL CARIBE, para ser parte del proyecto de CINCO AÑOS que será Financiado con fondos de ‘FIFA FORWARD’. En el Idioma Español (FIFA ADELANTE). Las Federaciones miembro del Jefe de la FIFA, Kenny Jean Marie, hizo el anuncio, luego de reunirse recientemente con el Presidente de BFAS Randy Harris y otros oficiales del fútbol. El esquema ayudará a las asociaciones y miembros y sus jugadores Lograr su plena potencial y cerrar la disparidad en el nivel del fútbol entre diferentes regiones del fútbol.

“Estamos bien contentos de ser parta de esto y pensamos que esto hará una gran diferencia para nuestra visión en el campo de juego. FIFA también nos está ayudando, el BFA, comercializando el fútbol y ayudándonos con nuestra administración en términos de asegurar que nuestro plan de estrategia se cumple y que podemos lograr lo que estamos preparado para lograr adelante”.

El esquema del Desarrollo de Talento fue primeramente implementada por el ex manager de ‘English Premier League Side Arsenal y FIFA’s Chief de Global Football Development Arséne Wenger. Tomen nota de esto.

OTRO ´TIP SUELTO’. Del ‘DIARIO ‘THE STAR’ (LA ESTRELLA DE JAMAICA). “Como el mundo celebró Recientemente el ‘DÍA DE LA MADRE’ y nos estamos acercando al final del Mes de los Niños, la progenitora del Legendario Sprinter, USAIN BOLT, JENNIFER BOLT, JENNIFER BOLT, está animando a parientes a respaldar el SUEÑO DE SUS NIÑOS en lo que pueden descubriendo sus gustos y disgustos del deporte que hacen.

“Muchas veces ellos (parientes) pueden pensar que es fácil, pero para ellos se eleven a un nivel profesional, no es un Tarea fácil”, por lo que tienes que trabajar con ese niño, alentarlo y darle apoyo moral’, dice. ‘Dijo que respaldando a Usain por estar allí para él y asegurando que HACIA SU TRABAJO DEL COLEGIO, Y NO SOLO CORRER”. Dijo Que parientes deben asegurar que sus hijos tiene un balance ENTRE ACADÉMICAS Y EL DEPORTE QUE PRACTICA”.

“Yo animaría a otros de ayudar a su niño (s) durante el camino. Lo que quieran hacer, usted tendrá que animarlo”. Enséñenlos el camino y dejen que conozcan, “si quieres hacer este (deporte) tendrán que hacer estas (tareas). Tendrás que trabajar para lo que quieres”. ‘Y si usted (los parientes) no pueden manejarlo, consiga alguien que lo ayude,”(así aconsejó´) . Dijo que mientras hacen esto, también tienen, también que alentar a su hijo a no rendirse”.

“Para Usain, no tuvimos mucho de un reto porque ama lo que hace”, dijo. NO ES UN PAPEL FÁCIL. “Dijo que el rol no es fácil, y los parientes se enfrentarán algunos retos”. Dijo: “uno de los retos más grandes para ella era que Usain Compitiendo en su Sabbath. “Era muy desafiante porque como una Seventh-day Adventist, no era fácil, mencionó.

“Teníamos que orar, porque usted sabe, corriendo en Sabbath (no es recomendado), y la mayoría de sus competiciones Eran los sábados)”. Dijo que su padre era uno de los que más atendía estos eventos de sábados porque no era un Adventista”.

Pese al reto, dijo que era algo alegre para ella y su padre de respaldarlo porque ellos también participaban en pista y Campo cuando era más joven. “Asistir a verlo hacer lo que más le gusta”, es lo que dice era la mejor parte jugando el rol de respaldarlo”. Ella alienta a los parientes a ser parte de los deportes que le agrada sus hijos”. ¿Qué les parece selectos lectores del Coctel?. Tomen Nota de esto.

“UN TIP SUELTO”. Fechado el jueves 19 de mayo de 2022, en la (WBSC), Confederación Mundial de Béisbol/Softbol, que preside Riccardo Fraccari. Título: “La Leyenda del Softbol, María Soto, elegida Presidenta del Comité Olímpico de Venezuela”. “María Soto se convirtió en la 1ª mujer en ser elegida para ocupar el máximo cargo Del Movimiento Olímpico Venezolano en la Asamblea de la organización celebrada el miércoles en Caracas. Soto se Convirtió en la PRIMERA MUJER en ser elegida para ocupar el máximo cargo del Movimiento Olímpico venezolano en sus 80 AÑOS DE HISTORIA. El plazo va de 2022 a 2026.

La Presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol y Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), Aracelis León, fue elegida como cuarta Vicepresidenta del Com. Olímpico Venezolano. “Estamos aquí para avanzar juntos”, dijo Soto, quien ha sido Copresidente de la Comisión de Atletas de WBSC desde su creación en 2013. Agradecemos a Eduardo Álvarez y a toda su Junta saliente por el legado que han dejado en el deporte y seguirá innovando y aportando nuevas ideas para apoyar a los atletas”.

El Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, felicitó a Soto con un mensaje en su cuenta Twitter. “Felicitaciones a Mi amiga María Soto por ser elegida Presidenta de la COV…Ha seguido la carrera de María durante mucho tiempo y espero seguir trabajando juntos para el desarrollo de nuestro deporte en Venezuela”. Continuaré con la parte final en el

Coctel de Mañana. Tomen Nota de Esto.