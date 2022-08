‘TIPS SUELTOS”, de varios Deportes y Países, anotados en mi Libro de Apuntes

Vene. venció a Pto. Rico, y ganó el Premundial Femenino de Beísbol, etc. etc.

El Diario ‘El Panamá América’: Por el colega Jaime A. Chávez: “El hondureño Luis López que corre por el equipo Óptica Delux de Guatemala, tuvo mejor ‘sprint’ al final y terminó imponiéndose en el Circuito Cerrado de Chitré que Tuvo una extensión de 93 kilómetros en la primera etapa del Tour de Panamá. López, culminó con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 20 segundos, dominando la primera etapa que contó con la salida de 171 participantes.

El hondureño que corre para el equipo chapín fue escoltado por el español Pol del Brocar Ale fue segundo con

2 horas, 13 minutos, 28 segundos y tercero fue el ‘PANA.’ CHRISTOFER HURADO con el mismo tiempo: 2:13.30.

“Fue una etapa exigente, el circuito (Chitré) se rodó muy duro había mucho nivel en este pelotón. En la primera oportunidad que se me presentó, salí al ataque.

Me esforcé mucho para que el pelotón no me capturara y todo ese esfuerzo valió la pena, dijo el hondureño López, según la Fepaci. correrá la segunda etapa que tendrá 136.77 kilómetros partiendo desde el Municipio de Las Tablas y finalizará en Parita, en provincia de Herrera, disputándose tres premios intermedios en el trayecto.

‘UN TIP SUELTO’ Por Redacción 21 de agosto de 2022, 10:16 am. “Venezuela derrotó a Puerto Rico y Conquistó el Premundial Femenino de Béisbol.”. Sumario: “Ariann Hernández fue la gran figura de este compromiso y la ganadora del encuentro, luego de realizar un relevo de cuatro episodios donde propinó cinco ponches”.

“La selección de Venezuela derrotó el sábado a la de Puerto Rico 2 carreras a 1 y conquistó el campeonato del Premundial femenino de béisbol que se disputó en el Fórum la Guaira. En la parte baja de la segunda entrada, la novena boricua, que llegó al partido decisivo sin conocer la derrota, picó adelante en el compromiso.

Posteriormente en la tercera entrada, las jugadoras criollas lograron darle la vuelta a la situación anotando en dos

oportunidades. Ya en el último episodio, Venezuela aguantó la arremetida puertorriqueña para GANAR LA MEDALLA DE ORO. Las de Puerto Rico se quedaron con el SUBCAMPEONATO a no poder doblegar a las venezolanas.

Ariann Hernández fue la gran figura de este compromiso y la ganadora del encuentro, luego de realizar un relevo de Cuatro episodios donde propinó cinco ponches, contando el del último out que lo logró dejando a la bateadora rival Con la “carabina (bate) en el hombro:

Así describe el ‘DIARIO PRIMERA HORA’ DE PUERTO RICO: el domingo 21 de agosto: “Plata para Puerto Rico En el Premundial de Béisbol Femenino: “El seleccionado cayó vencido 2-1 ante el anfitrión venezolana en el juego final. Fue el único revés en el torneo. El equipo nacional femenino de béisbol continuó su paso arrollador y avanzó a la final del Campeonato Premundial después de superar 1-0 a la selección de México durante la jornada del viernes en el Estadio Jorge Luis García de la ciudad La Guaira, Venezolana.

Puerto Rico es el único equipo invicto en el torneo con marca 6-0. Tiene triunfos sobre las representaciones de: Cuba, Venezuela, Rep. Dominicana, Nicaragua, y dos frente a México. La lanzadora aiboniteña Janilez Rivera cubrió toda la Ruta por las boricuas para llevarse el triunfo. Concedió solamente cuatro hits, ponchó a tres oponentes y otorgó un boleto. Es su tercera victoria en igual cantidad de aperturas para encabezar el departamento de juegos ganados del Torneo clasificatorio. Ó G.

“UN TIP SUELTO” DE PRENSA LATINA DE CUBA (domingo 21 de agosto, 2022) Título: Anuncian Delegación de El Salvador a Mundial Juvenil, Lima 2022. “A la cita mundialista que comenzará en Perú del 30 de agosto al 4 de septiembre, en el Centro Acuático de Legado Videna, asistirán atletas de ambos sexos. Entre las féminas viajarán a la capital peruana Ariana Valle, María José Zamora, Ivanka Bukele, Paola Alberto y Gabriela Vaquero.

Tengo expectativas muy altas de que me irá super bien, porque he entrenado para esto y ojalá caigan récords nacionales, manifestó la Ondina Ville, quien nadará la pruebas de 200, 400, 800, 1500 metros libres, más los 400 Mts.

Combinado y los 200 Mts Dorso. Para la mayoría de los jóvenes salvadoreños será su primera incursión en este tipo de certamen para el que se preparan desde hace seis meses, según manifestó Gabriela Barquero, quién defenderá los Los colores de su país en 50, 100, y 200 metros libres.

En la rama masculina viajarán: Rodrigo Javier Ventura, Diego Gabriel Alvarado, José Manuel Campos. Sebastian Contreras, Roberto Ira geta y Steven Mancía, la mayoría con esperanza de bajar sus marcas y establecer nuevos récords Nacionales. En el VIII Campeón Mundial Junior de Natación competirán unos 900 atletas de 80 países, según las proyecciones de los organizadores. Este certamen servirá de proyección para atletas de 14 y 18 años que podrían ser las próximas figuras en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y los Juegos Olímp; París, 2024. Tomen Nota.

“UN TIP SUELTO” (fecha del lunes 22 de agosto, 2022). Firmada por la periodista María Fernández Arribasplata: “Diario Oficial del Bicentenario”. EL PERUANO, Diario Oficial. (COMUNIDADES EN WHATSAPP, lo nuevo en Perú. (Una nueva forma de administrar los grupos).

“Desde hoy, y en forma gradual, los usuarios de WhatsApp en el país podrán ver en sus celulares la función de Comunidades. Perú es uno de los pocos países donde se probará este nuevo servicio de la popular plataforma de mensajería. Durante la Pandemia por la COVID-19, las personas crearon muchos grupos en WhatsApp pata el colegio, el trabajo, la familia o los amigos. Pensando en cómo facilitar la gestión de estas conversaciones grupales en que surge Comunidades. Para conocer más de qué se trata y cómo funciona, el Diario Oficial El Peruano conversó con Paloma Szerman, gerenta de Políticas Públicas para América Latina en WhatsApp.

“Desde hoy, y de manera progresiva, los peruanos podrán ver en sus celulares disponible la función en Comunidades.

Es importante que tengan actualizada la aplicación para que puedan notarlo. Queremos ver si lo usan y cómo va funcionando. Estas pruebas las estamos haciendo en menos de 10 países en todo el mundo”, señala Szerman.

¿CÓMO FUNCIONA?. “Los usuarios encontrarán un ícono de Comunidades, donde tendrán la opción de crear una comunidad y como administradores de esa comunidad podrán elegir los grupos que la formarán, por intermedio de la creación de nuevos o la incorporación de otros ya existentes. Por ejemplo, explica Szerman, una directora de colegio que es administradora de varios grupos de la institución puede crear una comunidad y agregar los grupos ya existentes, y si luego se crea una nueva también puede agregarlo”.¿Qué le parece?. Tomen Nota.