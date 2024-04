¿Cuánto vale en Panamá preparar a un atleta para ganar una medalla olímpica?

El boxeo panameño, un deporte de tradición en el país, tiene como carta fija de medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 a Atheyna Bylon, una experimentada peleadora que competirá en su tercera cita olímpica.

“Es mi sueño, al igual que el de todo atleta, llegar y traer una medalla y creo que me he sacrificado mucho para lograr esa meta que me he puesto”, expresó la boxeadora a EFE.

Bylon afrontará este nuevo reto con la mente puesta en que la tercera es la vencida: “Llegaré a los Juegos Olímpicos en las mejores condiciones, sé que tengo que mejorar muchas cosas, pero estamos trabajando en eso”, señala.

La que fue campeona del mundo en 2014 en Jeju, Corea del Sur, reconoce que ha tenido “un excelente ciclo olímpico” sumando medallas de oro en 2023 en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, en los Suramericanos de Asunción, en los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, y plata en los Panamericanos de Santiago de Chile.