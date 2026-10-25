El Barcelona busca perder de vista al Real Madrid en el clásico

El Barcelona mira al clásico del domingo en el Camp Nou como una oportunidad para perder de vista al Real Madrid en LaLiga, pero algunos imprevistos de última hora han complicado el panorama para los azulgranas.

El Barça, líder de LaLiga, sufrió su primera derrota de la temporada frente al PSG en la Champions, mientras el Real Madrid ha ganado cuatro partidos consecutivos.

Además, en su última victoria 4-1 sobre el Leipzig el miércoles en la Liga de Campeones, el Real Madrid mostró su mejor cara desde la llegada de José Mourinho el pasado verano boreal.

“Espero un equipo con mucha confianza”, afirmó este viernes el técnico del Barça, Hansi Flick, en referencia al eterno rival.

Pese a todo, el Barcelona sigue perfilándose como el favorito con Raphinha de nuevo en forma y el joven extremo Lamine Yamal en estado de gracia.

El Barça confía así en poder consolidar y ampliar su ventaja de seis puntos sobre el Madrid, tercero en la tabla.

Los clásicos suelen marcar un antes y un después en las temporadas ligueras.

La campaña pasada, el Madrid ganó el primer enfrentamiento contra el Barcelona, pero la airada reacción de Vinícius al ser sustituido dinamitó la nueva era de Xabi Alonso.

El técnico vasco fue destituido poco más de dos meses después y su sustituto, Álvaro Arbeloa, no pudo evitar que el Madrid encadenara su segunda temporada consecutiva sin grandes títulos, mientras el Barça revalidó LaLiga.

El domingo, Vinícius, cuyo rendimiento está siendo escaso, está sancionado y su ausencia podría ayudar a Mourinho a la hora de confeccionar su once.

El luso ha alineado en gran medida a todas sus estrellas cuando ha podido, pese a la dificultad que supone para trazar un plan de juego coherente y equilibrar ataque y defensa.

El joven Yan Diomande, fichado a precio de oro, aporta más en defensa y empieza a encontrar su mejor cara en ataque, lo que significa que el marfileño podría estar contra el Barça.

Otra opción sería añadir un centrocampista más para tratar de desarticular el fluido juego azulgrana de Flick, una estrategia muy propia de Mourinho, aunque el PSG demostró que al Barça se le gana más fácilmente atacando.

Pese a la mejoría reciente del Real Madrid, Mourinho insistió en que para el clásico “no existe la confianza”.

“En los clásicos creo que lo que has hecho antes no tiene ninguna influencia”, dijo Mou este sábado.