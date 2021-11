Sainz: "Parece un circuito McLaren, pero es una incógnita y soy optimista"

El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, declaró a EFE este jueves en el circuito de Losail, sede del Gran Premio de Qatar, debutante en el calendario de la categoría reina del motor, que "parece un circuito que le va mejor a McLaren, pero es una incógnita", al tiempo que afirmó que es "optimista", porque "siempre" lo es "antes de una carrera".

"Nosotros creemos que éste es un circuito un poco más para McLaren, porque tiene muchísimas curvas rápidas, que es donde McLaren va bien. Pero es realmente tanta incógnita la que hay que es muy difícil saber lo que va a pasar", indicó a Efe Sainz, de 27 años, en la zona mixta del circuito de Losail, en referencia a la pugna que mantiene su equipo con el de Woking por la tercera plaza del Mundial de constructores: de momento a favor de la 'Scuderia', que suma 287,5 puntos, 31 y medio más que su principal rival.

"Hemos hecho muchas simulaciones intentando predecir el grip (agarre) del asfalto y la degradación de las gomas; pero hasta que no salgamos mañana a pista no lo vamos a saber", comentó el talentoso piloto madrileño, que, con los tres podios que logró esta temporada con Ferrari ya suma cinco en la categoría reina.

Preguntado si es optimista, el español fue rotundo: "Siempre soy optimista. Antes de una carrera siempre soy optimista", contestó a Efe Carlos Sainz este jueves en Qatar.

Acerca de los dos últimas Grandes Premios, en las que estuvo muy bien, pero su compañero monegasco Charles Leclerc acabó por delante de él, el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre opinó que “hay razones por las que" ha "acabado detrás".

"Las hemos analizado, las sabemos y estamos trabajando para mejorar, es frustrante. Como piloto te frustra y en ese sentido añadiría Austin (el Gran Premio de Estados Unidos) también. Pero analizando con calma hay también muchas cosas positivas que sacar. Se va notando como cada vez voy más rápido con el coche y en cuanto consiga resolver un par de problemillas que tengo a veces en las paradas y en las primeras vueltas tengo muchas posibilidades de tener fines de semana muy buenos”, afirmó.

Preguntado por Efe si cree que la buena y la mala suerte en una temporada quedan compensadas, el español de Ferrari opinó que “al cabo de una temporada se compensan las cosas".

"Normalmente, al cabo de un año acaba compensándose. Eso me dice mi experiencia. Pero quizás este año para que se compensen necesito tres buenas suertes al final", declaró sonriente el piloto de la 'Scuderia'.

"Aunque también ha habido errores y hay que saber admitirlo y no hemos estado perfectos. Lo que me deja muy tranquilo es el ritmo que empiezo a tener con el coche y la velocidad que estoy mostrando los últimos fines de semana”, indicó a Efe Sainz.

Acerca de su pugna con McLaren por el tercer puesto del campeonato de constructores, opinó que "no hay nada terminado, ni mucho menos".

"Hay tres carreras por delante y muchos puntos en juego y no podemos permitirnos el lujo de ir a saco. Veo a Lando (Norris, inglés de McLaren) y Charles (Leclerc, su compañero) ahí cerca en el campeonato. Y no me importaría intentar hacer tres últimos buenos Grandes Premios para ver si puedo mejorar mi posición”, apuntó Sainz, que admitió que este programa triple que arrancó hace dos fines de semana en México y se prolongó el pasado en Brasil les resulta "cansado".

“Todos estamos todos un poco cansados, no lo voy a negar, pero en cuanto vuelva la adrenalina no se va a notar. Con esa adrenalina, que llega los viernes, el cuerpo cambia directamente y se vuelve a activar", explicó.

"Lo que sí veo es en los equipos son caras de cansancio; los mecánicos y los ingenieros muy cansados. Es una vida mucho más dura de lo que la gente se puede imaginar desde casa. Y si hay algo que he aprendido de estos viajes es que Brasil y Qatar seguidos formando parte de tres carreras consecutivas espero que no lo repitan. Es verdaderamente duro para la gente y espero que sirva un poco de lección”

A Carlos le queda otro año de contrato con la escudería más laureada de la historia de la F1. Sin embargo, al ser cuestionado por Efe acerca de dónde y cómo se visualiza en 2023, prefirió no concreta al respecto.

“¿Antes hay que pasar 2022, no?", exclamó, después de pensárselo un rato.

"Ojalá... es que, diga lo que diga, me lo vais a sacar de contexto, así que no voy a decir nada”, contestó, al ser preguntado por Efe este jueves en Losail, Carlos Sainz.