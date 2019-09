Vuelve la Champions y aquí vamos con todo

Decidí proponer a 4 equipos con mayor favoritismo y otros cuatro con posibilidades algo más remotas. Ya veremos en unos meses si me equivoqué y cuánto

La Champions recién está comenzando, lo sé de sobra. Pero, de pronto se me ocurrió algo: ¿por qué no subir las apuestas y desde el mismo comienzo hacer unos pronósticos que lleguen hasta el final del torneo? Decidí proponer a 4 equipos con mayor favoritismo y otros cuatro con posibilidades algo más remotas. Ya veremos en unos meses si me equivoqué y cuánto.

Los 4 superfavoritos (sin ningún orden en especial)

FC Barcelona

Me estoy arriesgando muchísimo con el FC Barcelona y su entrenador que parece decidido a imitar a un funcionario público, con su pasividad y falta de proactividad que ya se reflejó durante dos Champions seguidas en partidos de semifinales. Pero talento es talento y al Barça le sobra. Uno no puede dejar de lado a un equipo en el que juega Messi, por mencionar solo a uno, al supremo, al mejor.

Manchester City

Aquí tenemos una conjunción muy parecida a la del Liverpool la temporada pasada. Guardiola está harto de no ganar la Champions en sus últimos proyectos. Si bien posee un plantel excelente al que se le agregó Rodrigo (proveniente el Atlético de Madrid) y tiene muy bien cubiertas todas las posiciones, hay quienes le echan en cara que le hará falta el liderazgo de Vincent Kompany. Francamente, creo que no.

Liverpool

Un equipo que ha visitado dos finales seguidas de Champions, debe ser considerado uno de los favoritos. Con su estilo de tornado rojo más que patentado, el vértigo del Liverpool F.C. se va haciendo más y más peligroso en la medida en que avanzan las series con partidos de ida y vuelta. Para nada deben ser descartados.

Juventus

Veamos, es la misma Juventus de la temporada pasada, pero con el añadido del joven y estelar defensa Mathjis De Ligt, proveniente del Ajax. Ya sabemos que para la Juve nunca hay defensa suficiente y lo demostró con su contratación estelar para esta temporada. Definir al acompañante de Cristiano en el ataque podría convertirse en una prioridad y Maurizio Sarri tendrá que exhibir sus mejores artes de negociador para lograrlo.

Los 4 menos favoritos (sin ningún orden en especial)

Ajax

El Ajax nos deslumbró a todos durante su brillante temporada pasada. Pero perder a su conductor (Frenkie De Jong) y al eje de su defensa (De Ligt) no les va a salir barato en términos futbolísticos. Son dos jugadores dificilísimos de reemplazar y esta situación generará un impacto seguramente negativo.

Atlético de Madrid

Joao Felix es un jugador maravilloso, pero no sé si sea suficiente. Creo que ya se está agotando el repertorio del Cholo Simeone y sus frases y conceptos basadas en la intensidad sobre el terreno como metodología fundamental. El esfuerzo “del equipo del pueblo” no es suficiente para la élite. Pero algunas victorias lograrán y rondarán los primeros puestos.

Inter

Incluyo al Inter por una sola palabra: Conte. Y no es que le tenga una fe ciega al estratega italiano, pero hay combinaciones que en definitiva funcionan. Una de ellas es un entrenador italiano obsesionado con las tácticas y un equipo italiano. Es donde más a gusto se sienten, donde son mejor recibidos. Su formación 3-5-2, que rápidamente se convierte en un 5-3-2 ya le ha ganado adeptos en el Inter. Eso, y su mentalidad ganadora lo sintonizan casi a la perfección con los jugadores y público italiano.

Real Madrid

En este caso, elegimos al Real Madrid más por pedigrí que por su buen momento futbolístico y las posibilidades que tiene de traducirse en posibilidades reales de éxito. Zidane se encontró con un equipo que no deseaba y a medida que avanzó la pretemporada tuvo que hacer más y más concesiones. Pero aún le queda el mercado de invierno para remodelar su plantel más a su gusto. Y si logra convencer a algunos jugadores de sus elevados niveles de tolerancia hacia ellos, seguramente los pondrá de su lado. Y eso es mucho