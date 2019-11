José Mourinho: 'Traigo pasión para este maravilloso club'

El técnico portugués José Mourinho ha prometido “pasión, pasión de verdad”, en su primera entrevista exclusiva a los medios oficiales del Tottenham.

El club inglés ha tirado la bomba de la temporada, primero por la destitución del argentino, Mauricio Pochettino, algo sorpresiva (a pesar del momento delicado del club), e inmediatamente por la designación del flamante entrenador ex del Real Madrid, Chelsea, Manchestrer United y otros.

Los dirigentes del club londinense llegaron a un consenso en donde han determinado que la permanencia de Pochettino al mando del club no era viable para las aspiraciones de la presente temporada. El argentino deja un gran legado, consiguiendo solo hace seis meses disputar la final de la Champions contra el Liverpool.

No obstante, el rumbo del equipo parecía algo inestable y si existe un técnico capaz de enderezar situaciones adversas, ese es Mourinho.

El portugués ya ha dirigido su primer entrenamiento como técnico de los spurs y no se ha demorado en tirarle flores a su nuevo club. “No podría estar más feliz, y si no estuviera tan feliz como estoy ahora no estaría aquí. Puedo prometer pasión: pasión por mi trabajo, pero también pasión por mi club”, declaró en su primera conferencia en Londres.

Sobre los objetivos, Mou dijo: “En la Premier League, el Tottenham no está en la posición que le pertenece en la tabla, pero hay que ir partido a partido. Al final de la temporada, veremos dónde estaremos, pero yo sé que estaremos en una posición diferente a la que estamos ahora”.