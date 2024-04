Lía Hernández: Candidatos hablan de digitalizar el Estado, pero no explican cómo

La incorporación de la tecnología se encuentra en todas las propuestas de campañas de los candidatos a la Presidencia. Desde la modernización de los procesos administrativos hasta la recolección de desechos o su aplicación en las estrategias de seguridad, planteamientos que parecen innovadores, pero ¿son realizables o es solo demagogia?

Para Lía Hernández, abogada especialista en derecho digital, antes de ejercer el voto hay que mirar con lupa los planteamientos, no solo en el aspecto de las tecnologías, sino también en cuanto a la coherencia legal y presupuestaria de las propuestas.

“En algunas propuestas se habla de digitalización para la modernización del Estado, eso es fenomenal. Pero de que nos vale promover prácticas de transformación digital si tenemos un marco jurídico que no acompaña”, dijo Hernández este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá. Recalcó la importancia de avanzar estas medidas que ayudan a agilizan la gestión pública, haciéndola más eficiente y reduciendo la burocracia.

Hernández destacó el caso de la firma digital en las entidades públicas, donde a pesar de contar con una norma que la regula, todavía las instituciones continúan exigiendo el uso de una firma física. “De qué sirven las leyes si hay otras normas que ponen impedimentos. Es necesario hacer una reestructuración total del marco jurídico actual”, dijo.

Insistió en que los candidatos deben explicar la forma en que van a capacitar al recurso humano en el uso de nuevas tecnología. “Son procesos de cambio que no se dan de un día para otro. Podría ser un plan piloto, luego aplicarlo en la dirección de un ministerio y así poco a poco. Los candidatos hablan de la modernización estatal, pero no dicen cómo”.

Otro aspecto que no precisan los candidatos es el de los entuertos administrativos que deben resolverse antes de implementar dichas medidas. La abogada destacó, por ejemplo, la idea de una de las campañas a la Alcaldía de Panamá, de ubicar una suerte de “basurero automático”, posiblemente en paradas de autobús o cerca de los carteles publicitarios de vidrio conocidos como “mupis”. “Una empresa privada maneja la concesión de los mupis y las paradas con un contrato con la Alcaldía ¿Vas a llegar y romper el contrato con la empresa?, no se sabe. Eso deja ver que no han investigado cómo funciona el tema”, manifestó Hernández, que remarcó que los candidatos no han aclarado qué va a pasar con las concesiones vigentes en este y otros asuntos.