Simeone: 'Jugar bien o mal, pero ganar'

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este miércoles en su silencio sobre el uruguayo Edinson Cavani, pretendido por el club rojiblanco, y enfocó en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, en el que se preocupa “por intentar jugar bien, o mal, pero ganar, que es lo que al final cuenta para todos”.

Simeone, en la rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado en la Ciudad deportiva Wanda Metropolitano. EFE

A cada pregunta en rueda de prensa, dos, por el atacante del París Saint Germain, el objetivo prioritario del técnico para reforzar el equipo en este mercado de invierno, él contestó con el duelo de este jueves en el Reino de León.

“Lo único que me preocupa es el partido de la Copa del Rey y hacer un buen encuentro, porque vivimos del día a día y de los resultados que conseguimos en el equipo. De los futbolistas que no están con nosotros no suelo hacer muchas opiniones al respecto”, respondió a la primera cuestión sobre Cavani.

Y a la segunda: “Este es un partido dificilísimo, como todos los que representan una eliminatoria directa en un campo donde desde 2018 no pierde la Cultural. Nosotros, desde el lado del entrenador, lo único que tenemos que preocuparnos es en intentar jugar bien, o mal, pero ganar, que es lo que al final cuenta para todos”.

Hay nuevo formato a único partido en la Copa. “Nos tenemos que adaptar a las decisiones que se toman. Está claro que es mucho más entretenida y mucho más difícil para todos, porque todos tendremos que exigirnos ante la condición de local de los rivales para tener que pasar. Ya no tienes, entre paréntesis, la comodidad del segundo partido que puedes resolver en casa. Tienes que resolverlo allí”, valoró.