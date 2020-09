¿Mejía o Calderón?, la portería espera dueño

Después de un largo periodo en el que uno de los puestos más importantes de la Selección Nacional, el del arco, no admitía interrogantes, hoy una de las preguntas es por quién apostará decididamente Christiansen

Hace 15 años un incidente entre el entonces entrenador de la Selección, el colombiano José 'Cheché' Hernández, y el exportero veragüense Donaldo González, quien desoyó su llamado para asistir a la Copa Oro 2005, le abrió a un joven Jaime Penedo, a sus 23 años, la oportunidad de recibir (en principio transitoriamente) las llaves de la portería nacional.

Una actuación memorable y el subcampeonato obtenido por aquel recordado equipo en ese torneo, le permitieron quedarse con ella durante 13 años, en los que nunca se discutió su propiedad. El 28 de junio de 2018, en el Mordavia Arena de Saransk, Rusia, terminó su reinado.

De los arqueros que le acompañaron, José Calderón quedó entre los candidatos firmes a sucederle, junto a Luis Mejía, incomprensiblemente no tomado en cuenta para esa cita mundialista. Aunque Mejía aparece como el candidato con más opciones, después de la preferencia de los últimos técnicos, nada está dicho pues la última palabra le pertenece al técnico danés Thomas Christiansen, y los entrenadores no suelen siempre apostar por el clamor popular.

Mejía arrancó en el arco del Nacional, en el regreso del fútbol uruguayo, con un alto nivel como lo había hecho antes de la pandemia, siendo incluso figura en varios partidos, pero una lesión lo alejó de las canchas ofreciéndole al cancerbero uruguayo Sergio Rochet la oportunidad de plantearle una exigente y amistosa rivalidad. Ahora 'Manotas' está regresando; va a tener de principal termómetro con su colega, los compromisos de la Copa Libertadores que el Nacional retomó ayer, iniciando en Buenos Aires ante el Racing Club.

Calderón es titular en el club Comunicaciones de Guatemala que marcha de primero en el torneo, también con altas calificaciones, y no pretende perderle el paso a Mejía en la carrera para ganarse la confianza del nuevo técnico canalero.

Orlando 'Kuty' Mosquera Es quien cuenta con mayor experiencia en el exterior. Milita en el Boluspor de la segunda división turca. Sus buenas actuaciones en la pasada temporada lo han convertido en uno de los solicitados por los fanáticos para integrar el proceso rumbo al Mundial Catar 2022. 25 años.

Una mirada experta

En el ámbito nacional se cuenta con dos voces reconocidas en relación a la esencia de ese puesto, por provenir de dos exporteros y estar dedicados a desempeñarse en la función de Asistentes de Porteros de las selecciones. Uno de ellos es Donaldo González en las selecciones mayores, al presente compartiendo sus conocimientos en la 'Burbuja de Penonomé', y el otro es Gaspar Pérez, con un trabajo sustentado de varios mundiales en las categorías menores.

Marcos Allen Si de procesos se tratase, este sería el próximo 'heredero al trono'. Fue el arquero titular en nuestro último Mundial Sub-20, en Polonia 2019, donde se avanzó a octavos de final. Recientemente fichó por el Atlético Sanluqueño de la Segunda División B, en la Liga española. 21 años.

Por las manos de Gaspar Pérez ha pasado una larga lista de porteros nacionales durante la formación o participación de Panamá en los mundiales de las categorías Sub-17, Sub-20 y torneos preolímpicos; entre ellos, tanto José Calderón como Luis Mejía. A él acudimos para que nos expresara su opinión sobre ambos:

Charlie Taylor Inglés de nacimiento, formó parte del recordado Premundial Sub-20 en 2017, donde se le ganó a Estados Unidos 1-0, en gran parte gracias a sus atajadas. Estuvo jugando en divisiones menores en Inglaterra; actualmente ve minutos en el Septemvri Simitli, de la Segunda División de Bulgaria. 23 años.

“Te cuento un detalle que no se conoce: a Jaime Penedo yo lo tuve desde los 8 años hasta los 16 o 17 años que termina yéndose para el club Árabe Unido, para hacer después su carrera; trabajamos su etapa formativa.

Son muy buenos ambos. Luis 'Manotas' Mejía cuenta con experiencia, ya son muchos años en Uruguay, capacidad y una personalidad influyente en la cancha, tiene todo para ser un grande. Calderón es un gran guardameta que debió salir antes del país, pero la vida es así, te dice cuando ella quiere y no cuando tú quieres. Tiene recorrido, es mundialista. Los dos son mundialistas juveniles, han estado en eliminatorias y tienen cosas importantes.

'Manotas' posee una envergadura mayor, por ende, tiende a jugársela, no se queda en el marco, achica, presiona, buena técnica. Calderón también es muy buen portero, quizá lo que los dos deberían mejorar un poquito es el juego con los pies para construir desde atrás. Pero, ¡atento!, no solo son ellos dos, también está Orlando 'Kuty' Mosquera. El que esté en su mejor momento se va a ganar el puesto”.

A la hora de tomar una decisión

Cuando un técnico se encuentra con dos porteros que tienen un rendimiento parejo en sus trayectorias y entrenamientos, cuál sería el criterio sensato que le permitiría a este inclinarse por uno de ellos, es una de las interrogantes que suele hacerse el público fuera. Gaspar Pérez valora el contacto cotidiano:

“El día a día te debe dar la posibilidad de observar para decidir. Hay una parte que no tiene que ver con quién se lance más o las haga todas espectaculares, sino quién toma las mejores decisiones en el momento que tiene que intervenir. El portero cuando tiene que accionar sobre una jugada, tiene que tomar una decisión correcta.

Samuel Baptista Participó en los últimos microciclos realizados por el técnico argentino Rubén 'Tolo' Gallego. No acumulaba muchos minutos en equipos de la LPF, pero unos buenos Juegos Panamericanos en 2019 lo llevaron a fichar por el Club 9 de Octubre, del ascenso ecuatoriano. 22 años.

Al final al arquero lo que lo va a definir como titular son las decisiones que tome cuando le toque accionar, algunos dicen reaccionar, no, accionar porque la jugada es lo que va a determinar si tengo que lanzarme o bloquear”.

Sobre las capacidades primordiales de un guardameta define: “Hoy, a diferencia de épocas pasadas, el arquero participa más con los pies, hay que tener un grado de concentración y una buena lectura del partido porque ahora se construye mucho juego con la participación del arquero desde atrás. Tiene que ser fuerte mentalmente, seguridad, autoestima muy alta, utilizando una palabra que está de moda, ser resiliente, que es la capacidad de recuperarse ante un fallo o error lo más rápido posible”.

Dar continuidad a un portero o alternar

Si hay una posición en el fútbol en la que regularmente se mantiene casi inamovible un jugador es en la de portero, como también es la que tiene un periodo de vida más larga debido a que se apuesta por el conocimiento y la experiencia, más que por capacidad de recorrido físico dentro del campo. Ello plantea algunas veces si lo conveniente es dar continuidad a un portero o rotarlo. Pérez tiene sus argumentos:

“Eso es relativo, nosotros como auxiliares buscamos ayudar y lo ideal es que los arqueros tengan un buen ritmo; trabajar con arqueros de selecciones mayores es más fácil, porque están en el mejor nivel en sus equipos cuando los convocas y ya son adultos, tienen un trabajo y una base. Por lo general son titulares en sus equipos. Inicialmente tienes que darles rotación en partidos preparatorios.

Jorginho Frías El más joven. Cuenta con experiencia como titular en la LPF y pertenece a uno de los equipos grandes, el Tauro. Se encuentra entre los jugadores que Thomas Christiansen llamó a la 'Burbuja de Coclé'. Reflejos que superan con creces lo visto a otros arqueros de su edad. 19 años.

Aunque luego tienes que valorar las estadísticas que traen de sus equipos y en la selección: dónde milita, qué nivel de liga juega, contra quién juega. No es lo mismo alguien que juega en la Concachampions, a otro que juega en la Copa Libertadores. Pero siempre tienes que tener dos, tres y hasta cuatro porteros dándole seguimiento”.

Los que están y los que vienen pidiendo pista

Le hacemos un testeo a Gaspar sobre sus valoraciones en algunos requerimientos y sobre la camada de jóvenes que vienen proyectándose con reconocidos méritos. Sobre el juego aéreo de Mejía y Calderón señala: “Mejía y Calderón son fuertes en el juego aéreo; el de 'Manotas' me parece un poquito más agresivo”. En cuanto a la capacidad de anticipación anota: “Es una lucha dispareja evaluarlos, porque donde juega 'Manotas' el nivel es muy exigente; en Calderón el nivel es muy bueno, pero no es el mismo. Tendríamos que ver a Calderón en los escenarios de 'Manotas' jugando ante equipos de Brasil, Paraguay, Argentina, etc. Sin duda, Comunicaciones es un gran equipo en Guatemala y Centroamérica”.

Para cerrar, valora la generación de porteros que ya presenta credenciales: “Yo lo veo por ciclos. Por ejemplo, el ciclo de Marcos Allen no es en este momento, ni el de Jorghino Frías; este momento es el de 'Manotas' y Calderón. Se pueden colar por allí 'Kuty' Mosquera, Samuel Batista y José Guerra, entre otros. Hay una camada buena y entrenadores de porteros que han venido haciendo sus aportes y, ojo, tenemos dos porteras femeninas jugando en el exterior, eso nunca se había dado”.

La Nueva Generación

UN TOP-5

¿Qué nos deparará el futuro luego de Calderón y 'Manotas' Mejía? La verdad es que las opciones no se hacen esperar, tenemos jóvenes con edad apropiada y un futuro prometedor fuera de fronteras; algunos se asoman.

