Eliminatorias Concacaf ¿Está resuelto el rompecabezas después de 5 alineaciones?

Thomas Christiansen. Panamá enfrenta a Barbados el 25, y a Dominica el 28 de marzo, en el camino a Catar 2022. FEPAFUT

A 22 días del inicio de la primera fase eliminatoria de la Concacaf para Catar 2022, cuando Panamá enfrente a Barbados el 25, y a Dominica el 28 de marzo, no está del todo clara la lista mayoritaria de los convocados que citaría el técnico danés Thomas Christiansen. Un camino a recorrer que, por el nombre de los rivales, aparenta concederle a la Selección grandes opciones de avanzar pero que en las aguas no siempre calmas ni predecibles del Caribe, llama tanto a no confiarse como tampoco a navegar esgrimiendo la bandera del temor.

En tiempos diferentes a los actuales, está pasando igualmente con una gran parte de otros jugadores y selecciones internacionales, a esta altura de la proximidad de un proceso eliminatorio era prácticamente recitable los nombres de los jugadores inamovibles que estaban escritos en la libreta de apuntes de los entrenadores nacionales, según sus gustos o estilo futbolístico, derivándose entonces las argumentaciones a solo tres o cuatro cupos que se mantenían abiertos para la especulación periodística. Hoy la situación es diferente, el abanico es más amplio.

Sin haber podido, aunque hayan querido y procurado, tener contacto con rivales de la zona de Concacaf que facilitaran el conocimiento directo de la Selección sobre la zona y los rivales correspondiente en el Grupo D que integra Panamá, la planificación que corresponde ahora al nuevo cuerpo técnico es, por así decirlo desde el punto de vista táctico, cien por ciento teórica. Los anteriores técnicos contaban con que previamente habían conseguido enfrentamientos en Copa Oro o partidos amistosos. En el presente están basados en la información (más escasa que abundante) que hayan podido obtener de los rivales, más allá de las posibilidades brindadas por las herramientas tecnológicas actuales. Pero es un cuerpo técnico con un reconocido y apreciado conocimiento futbolístico en Europa.

Alineación ante Costa Rica para el 1-0. 10 de octubre de 2020.

Cinco alineaciones en cinco partidos

Al técnico Thomas Christiansen los números no le son adversos en la suma total de los cinco partidos amistosos que lleva disputados, desde que asumió la dirección técnica de la Selección Masculina Mayor. A un bautizo inesperado con un triunfo significativo 1-0 ante Costa Rica, el 10 de octubre de 2020 en tierra tica, le siguió una segunda victoria tres días después (el 13 de octubre), ante el mismo rival de renombre, Costa Rica, por el mismo marcador 1-0, igualmente en condición de visitante.

Alineación en la segunda victoria 1-0 ante Costa Rica. 13 de octubre de 2020.

Fueron dos partidos que mostraron, con dos alineaciones diferentes, a un grupo de jugadores motivados, disciplinados tácticamente y con un despliegue físico que les posibilitó mantener el ritmo de juego superando la presión del rival. Los ticos, aunque sabían que estaban ante dos encuentros meramente amistosos, se vieron sorprendidos por una inesperada Panamá a la que regularmente le imponen su ley. Una demostración plausible para el cuerpo técnico, por encima de las falencias que se le pueda encontrar en el análisis postpartido. Supieron leer correctamente los partidos. Se dieron también picos de rendimiento individual altos, como el de Abdiel Ayarza.

Equipo inicial ante Japón en la derrota 1-0. 13 de noviembre de 2020.

Para saber hasta dónde marcaba el barómetro, la cita contra Japón en Austria, el 13 de noviembre, en territorio europeo donde se ha movido la carrera como exjugador y entrenador de Christiansen, se presentaba como la oportunidad ideal para saber cuánto más estiraba en cancha la propuesta del técnico con un contrincante de peso como los nipones, que también andan en fase de renovación aunque con su cultural característica de planificación asiática y mayores recursos, en todos los aspectos.

Ante Japón, con una nueva alineación que incorporaba varios de los panameños que juegan en Europa, la derrota 1-0 dejó el sinsabor de que se pudo aspirar al empate por encima de la superioridad del rival. Sin embargo, el planteamiento, el rendimiento de los jugadores, la capacidad para no permitir que el rival los desconcertara constantemente e incluso proponer un juego con respuesta ofensiva y no solo evitando su creación de juego, dejó un parte de resumen satisfactorio.

La gira europea se remató con el compromiso ante Estados Unidos, el 16 de noviembre de 2020, un resultado contundente con una derrota 6-2 inapelable que desnudó el desconocimiento del técnico de la zona de Concacaf, por encima de que su proceso partiera con triunfos ante Costa Rica, permanente protagonista de la región.

Frente a Estados Unidos en el 6-2. 16 de noviembre de 2020

¿Fue muy amplio el marcador?, ¿hay cuatro goles de diferencia entre el fútbol de la selección estadounidense y la de Panamá? Si se quiere ser frío y analítico, pueden haber más goles de diferencia entre uno y el otro, pero ello no puede esconder que la valoración que el técnico hizo sobre el momento que atraviesa la selección gringa, la cuota joven que tienen asentada en Europa, sus resultados estadísticos ante Panamá, deberían haberlo llevado a entender que la propuesta táctica y la nueva alienación, que allí tenía que haber dejado atrás, demostraron desubicación del técnico europeo. Esto es Concacaf Mayor. Falló en el análisis y, por ende, cosechó ese resultado.

La quinta alineación ante Serbia para el empate 0-0, el pasado 28 de enero, es entendible, condicionada para cumplir con un compromiso contraído y que estaba lejos de ser la alineación pensable para los compromisos oficiales venideros. Se corrió mucho, con entusiasmo, como un ensayo de modelo, al que pareció que Serbia no quiso hacerle daño, pues le bastaba con jugar en el desconocido territorio centroamericano para anexarlo a su currículum.

¿Qué equipo presentar?

No olvidemos que hablamos de hoy, porque este deporte como solía decir el técnico argentino Calos Salvador Bilardo, excampeón mundial en México 86, “el fútbol es de cristal”, para reflejar las situaciones inesperadas que alteran inesperadamente toda la preparación minuciosa de un partido: un jugador importante que se lesiona horas antes de un partido, un partido que se inicia y a los pocos minutos tu jugador tiene la desdicha de provocar un autogol, una entrada a destiempo hace que te expulsen a otro y tienes que alterar porque ahora son once contra diez, etc.

De las cinco alineaciones con las que enfrentó los partidos amistosos Thomas Christiansen, la que más se aproxima a la lógica a tener en cuenta en la apertura de la eliminatoria, ante Barbados, es el perfil de la que jugó frente a Japón. Sin lugar a dudas con retoques.

Se necesitan jugadores líderes, con experiencia, que hayan enfrentado a los equipos caribeños porque es un fútbol rápido y algunas veces acostumbrado al juego ríspido. Hablamos en ocasiones de las ventajas físicas del jugador panameño, el biotipo de los caribeños suele ser muy superior en ello al de los canaleros, su ritmo de movimiento es igualmente diferente al de otras regiones de la Concacaf. Jugadores como Román Torres deben estar en la convocatoria, sin duda. Davis, Murillo y Cummings, también.

La última plantilla para abrir con Serbia en el 0-0. 28 de enero.

En la portería, el hecho de que tanto Mejía haya perdido continuidad con su salida de Uruguay y Calderón lesionado en Guatemala, no es lo ideal, pero el peso de la alta competencia que han tenido no se debe subestimar. Gaby Torres, está en México reencontrándose con la senda del gol; Adalberto Carrasquilla en España, aunque ha perdido titularidad, tiene intacta su capacidad de despliegue; Fidel Escobar, después de altibajos vuelve a tener presencia; José Luis Rodríguez no debería faltar, y Edgar Yoel Bárcenas es en este momento el jugador panameño con el más alto rendimiento internacional.

Alrededor de ellos y alguno otro que se escapa a la memoria, Christiansen debería construir el equipo que parte en la eliminatoria ante Barbados. A no ser que le guste continuar innovando y nos presente una alineación atípica. Nos puede sorprender y celebrar, como contra Costa Rica, o lo podemos lamentar al final de la eliminatoria cuando una pérdida imprevisible de puntos nos haga ver que nos quedó faltando un centavo para completar el dólar.