Alejandro Saccone'La tanda de penales es un momento sublime'

El exportero argentino y exanalista de la cadena de televisión 'TyC' desglosa en entrevista un código básico que debe seguir todo portero durante la ejecución de un penal. Shutterstock

Saccone durante una de sus intervenciones como parte del 'staff' de instructores de la Conmebol para Sudamérica. “Vamos por los distintos países miembros, a pedido de los países, dando cursos tanto de iniciación como de alto rendimiento”, señala. A.S

Alejandro Saccone (en el centro) elige al alemán Manuel Neur como quien reúne las características del portero ideal, y elogia las virtudes del tico Keylor Navas. Arquerosenred

A su paso por Italia en 2002, Alejandro Saccone se encontró que le decían: “Los arqueros sudamericanos no saben atajar, y yo decía ¿cómo qué los arqueros sudamericanos no saben atajar? Y me di cuenta que atajaba por instinto, que en mi proceso de formación nadie me había dicho te tenés que parar acá etc., allá había una metodología de enseñanza y aprendizaje que acá no tenías”.

A su regreso se enfocó en materializar como enseñanza ese conocimiento realizando primeramente, en 2006, jornadas de entrenamiento de porteros en River Plate, el club del que había sido tercer portero; luego emprendería el proyecto Arqueros en Red, fundando en 2012 la primera escuela de entrenadores de porteros de Latinoamérica, junto a la licenciada Loreana Baldomero, con quien armaría los contenidos de la carrera de estudios.

Fungiría durante 10 años como columnista de la cadena de televisión TyC analizando las jornadas semanales del fútbol. Desde hace tres años, a solicitud de Neri Pumpido, el arquero campeón mundial con Argentina en el mundial México 86 integra el staff de instructores de porteros de la Conmebol.

Lo contactamos telefónicamente en Buenos Aires para conversar del rol actual de los porteros e indagar sobre ese momento único en el que se citan en duelo el portero y el ejecutante, llamado penal.

El Mundial Italia 90 resultó un torneo egoísta, con pocos goles, y obligó a modificar el reglamento para impedir que se jugara hacia atrás con el portero para ralentizar el juego, ¿el cambio ayudó a volver más participativo al portero?

El cambio de las reglas en 1992 hizo evolucionar al arquero, el problema fue que con ese cambio un porcentaje de porteros afrontó las nuevas reglas sin haber tenido un proceso de formación acorde. Los arqueros estábamos preparados para atajar, para actuar solamente en la fase defensiva, nos limitábamos a cuidar nuestro arco, no nos preparaban con una técnica individual depurada ni con un conocimiento más amplio, el que corresponde a la fase ofensiva.

En aquella etapa lo que se le exigía al arquero era que no se complicara, que no generara ninguna acción riesgosa cerca del arco, y hoy se le pide que participe, que sea el primero a la hora de iniciar ese juego ofensivo, se le utiliza mucho más. El arquero tuvo que aprender a jugar con los pies, y cuando digo aprender no solo hablo de la parte técnica, sino también a interpretar el juego y tomar buenas decisiones para poder distribuir el balón.

Antes, hacerte portero no tenía atractivo, los chicos que jugaban decían, “va al arco el que menos juega”. Hoy ha cambiado, ¿los ha motivado este nuevo rol?

Hoy dejó de suceder eso de que al arco va el que menos juega, el arquero pasó a ser parte del equipo y es muy importante su intervención, es muy difícil ver hoy a un arquero que esté parado debajo del arco. Hoy interviene mucho; te doy un dato estadístico: el 70% de las acciones de juego de un portero hoy, en la competencia, se realiza con los pies. Más que con las manos: pases en corto, pases largos, saques de meta, reenvíos, distribución de juego, apoyos, etc.

La tecnología ha facilitado a los entrenadores de porteros y a los porteros conocer y estudiar, como nunca antes, los detalles de los rivales; ¿los otros jugadores lo deben equilibrar estudiando a los porteros?

El avance de la tecnología nos ha permitido a todos igualar en algún punto el conocimiento acerca del rival. La mayoría de las competencias nacionales e internacionales, de primera división y hasta de ascenso, son filmadas y quedan registros de video que te sirven para tener y armar una base de datos que te va a dar un porcentaje de probabilidad de ejecución. Entonces un arquero, viendo los videos de las ejecuciones de los rivales, puede tener cierta información que le va a dar tendencias para saber cuál es la zona de mayor búsqueda del ejecutante. Muchos jugadores, sabiendo esto, juegan también un poco con ello porque me ha tocado ver que tenían ya una tendencia hacia donde ejecutaban y cambiaron en situaciones definitivas.

Parece que todo lo hemos reducido a la matemática con la estadística y el 'big data'; ¿es más relevante el trabajo del portero en la semana que su intuición natural?

No, creo que todo es importante, que todo lo que tiene ver con la estadística, conocimiento del rival, el tener conocimiento previo de lo que pueda llegar a reducir las posibilidades de recibir un gol o tal vez le permita reducir los tiempos de la ejecución y la toma de decisión, lo que busca es optimizar los recursos que tiene a disposición el arquero, no solo los técnicos tácticos y físicos, sino también aquellos que tienen que ver con los procesos mentales que el arquero practica previo a la toma de las decisiones.

Si intentáramos un código de cinco puntos básicos que debe seguir un portero durante la ejecución de un penal en una tanda definitoria, ¿cuáles podrían ser, según Alejandro Saccone?

1. Tener los datos y la tendencia hacia dónde ejecuta el rival y eso nos daría un punto importante: saber el lugar que predispone a ese jugador a patear, cuál es la zona que regularmente elige cuando ejecuta.

2. La carrera y el cómo se perfila; el tipo de pateador que tengo por delante. Tal vez un jugador más aguerrido tiende más a asegurar el balón que un jugador más dúctil.

3. Entender que hay una cuestión que tiene que ver con la biomecánica, movimientos que predisponen. Eso se prepara antes de la ejecución (en el entrenamiento), y tiene que ver con la visualización y los pateadores rivales. La postura corporal del ejecutante, de cómo posiciona el brazo opuesto a la pierna que ejecuta; dependiendo de si el brazo está alto o está abajo, da un porcentaje alto de cómo ejecuta.

Si el brazo está alto, generalmente ejecuta fuerte y cuando ejecuta fuerte es al centro cruzado, y si el brazo está abajo, generalmente toca el balón y puede ser una definición a cara interna, a pie abierto; son detalles mínimos que se logran a través de la observación y se ensayan previos a la ejecución por penales.

4. El punto de partida, que el arquero esté con una buena posición inicial y que haga un muy buen paso de impulso para tratar de llegar lo más esquinado posible.

5. El punto quinto sería la mentalidad ganadora, creerse confiado, creerse el súper héroe que termine salvando un poco al equipo en esa definición; creo que en algún punto muchos soñamos con ese momento de salir gritando y festejando, y que todo el mundo reconozca el trabajo hecho.

El puesto del arquero tiene mucho que ver con la parte psicológica, de cómo el arquero vive el rol, de proteger, de tratar de cuidar a sus compañeros. En ese momento que creo es el momento culmen en una decisión por penales, si el equipo gana y el arquero tapó uno, dos o tres penales y fue importantísimo, es como alcanzar el cielo con las manos.

Si concibieras al guardameta ideal en este momento, ¿con qué cualidades de los arqueros destacados lo formarías?

Si me das a elegir, el más completo de todos es Manuel Neur. Un arquero completísimo tanto técnica como tácticamente hablando, juega muy bien adaptándose a la intención de juego del equipo; participa no solo en la fase defensiva, sino también en la ofensiva. Es un arquero del que podríamos decir, prácticamente, es de laboratorio. Tiene todo lo que uno quisiese que un arquero tenga, por eso está en el lugar que está y ha ganado todo lo que ha ganado.

Si tuviéramos que armar ese arquero ideal mucho tendría de Neur, después podríamos agregar distintas cuestiones: la velocidad de Keylor Navas, el juego con los pies de Marc-André ter Stegen, el juego aéreo de Emiliano Martínez, pero eso es ya armar un Frankenstein imposible. Nos quedamos con Neur que hace casi todo bien, para no decir que lo hace todo bien.

En Concacaf hay dos porteros con leyenda, Guillermo 'Memo' Ochoa de México y Keylor Navas de Costa Rica, ¿por cuál de los dos te inclinas?

Son dos arqueros que por la altura tienen características similares, explosivos, atajadores, me parece que Keylor se ha podido insertar dentro del fútbol europeo, cosa que 'Memo' Ochoa no ha podido hacer, y la verdad es que Keylor lo hizo en gran forma y jugando a un altísimo nivel, para todas las contras que tuvo que atravesar me parece que hay que sacarse el sombrero con Keylor Navas.

¿La tanda de penales es el momento más dramático del fútbol?

Es un momento definitorio de una competencia, tiene una carga emotiva muy grande para todos, para el que ejecuta como para quien es el encargado de desviarlo o atajarlo. Es un momento sublime en el que uno de los dos gana y pasa a la historia y el otro queda en el olvido o en un segundo plano y la historia no lo reconocerá más allá de que participó en una instancia final.

Para resolver los empates se intentaron diferentes opciones, un segundo partido, una moneda al aire, el gol de oro, etc., pero la tanda de penales establecida ha resultado la fórmula reglamentada, ¿es el mejor método?, ¿no es injusta porque al que falla se le estigmatiza como perdedor y al que acierta queda de salvador?

En un momento, en Estados Unidos, en la MLS se probó con una tanda de mano a mano, en la que el jugador partía con la pelota y tenía 15 segundos para resolver y tampoco sirvió. Creo que sí, que es un poco injusto, pero al no haberse encontrado nada mejor me parece que este método quedará por mucho tiempo, no hay otro tipo mejor de resolución. Es el tramo más corto después de un gran esfuerzo y el que termina definiendo una competencia, me parece más justo que arrojar una moneda u otro método. Al menos tiene que ver con la pericia de los ejecutantes, más allá que no tenga mucho que ver con el trámite del juego.