"Luché mucho por tener esta oportunidad y no la quiero desaprovechar": Blackburn

“La constancia, la Fe en Dios y el trabajo dedicado me abrieron las puertas. Luché mucho por tener esta oportunidad y no la quiero desaprovechar. Creo que antes no me había llamado (Christiansen) porque no me había visto jugar, pero ahora debo demostrar que puedo ser parte del equipo”, confesó este jueves el delantero panameño Rolando 'El Toro' Blackburn a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) desde la concentración de la selección de Panamá, que se prepara para jugar tres partidos del clasificatorio, ante El Salvador, Estados Unidos y Canadá.

El delantero de 31 años, originario de San Joaquín, juega con la escuadra nacional sus terceras eliminatorias y aseguró que está pasando por su "mejor momento con la Selección". "Han sido tres clasificatorias muy distintas, rumbo a Brasil era joven y era el chico que disfrutaba estar en la Selección, a Rusia, por decisiones técnicas quedé fuera, pero eso ya pasó y ahora quiero escribir mi propia historia”, dijo a Concacaf.

Blackburn, convocado por el DT Thomas Christiansen como titular para el choque contra El Salvador, viene de anotar un gol contra México en el estadio Rommel Fernández, donde se jugó el pasado 9 de septiembre la tercera jornada de Eliminatorias rumbo al mundial de Catar 2022.

“Esa anotación fue muy especial, primero por el rival y segundo de la forma que se dio. Además, estábamos en casa y teníamos que conseguir un buen resultado”, dijo a Concacaf.

El de la camiseta número nueve también anotó en el encuentro contra Jamaica, disputado el 5 de septiembre en el National Stadium Independence Park, de Kingston.