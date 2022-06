Panamá comienza un nuevo proceso ante Costa Rica en la Liga de Naciones

La selección de fútbol de Panamá comenzará este jueves ante Costa Rica, en el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf, un nuevo proceso de cara al Mundial 2026.

"Es un nuevo proceso, pensando a largo plazo, donde el objetivo es estar en todas las competiciones", indicó este miércoles en conferencia de prensa el seleccionador de la roja centroamericana, el hispano-danés Thomas Christiansen.

El entrenador agregó que el futuro de la selección de Panamá, cimentado en el trabajo que se hace en las categorías sub'20 y sub'21, "promete y apasiona".

El timonel, quien se encuentra en negociaciones contractuales más allá de diciembre de 2022, aclaró que por el momento se enfocará "en la Liga de Naciones, cuando acabe hablamos de la renovación".

Christiansen junto a los 23 jugadores completaron hoy su último entrenamiento previo al choque.

El técnico de Panamá cuenta con todas sus armas para este duelo frente a los ticos, mismo que se ha dicho con anterioridad que tendrá un cierto matiz a revancha y que saldrán con el objetivo de ganar los tres puntos.

"Será un partido complicado, aunque sabemos que un partido de clasificación a un Mundial y uno de Liga de Naciones no tienen el mismo peso, pero igual hay que ir con agresividad a ganar el partido", apuntó Christiansen.

Por Costa Rica, entrenado por el colombiano Luis Fernándo Suárez, no estarán Bryan Ruiz, por dar positivo por covid-19, y Keylor Navas que se alista para el partido de repesca de los ticos frente a Nueva Zelanda, el 14 de junio próximo.

Ante la ausencia de Navas, Christiansen puntualizó que sin él Costa Rica no estuviera tan cerca del Mundial, pero a su vez señaló "me da igual esté o no esté" y hay que salir a ganar el partido.

La selección de Costa Rica tiene programado en horas de la tarde de este miércoles hacer el reconocimiento de cancha en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña.