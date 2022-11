Cristiano Ronaldo abandona oficialmente el Manchester United

En medio de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, el Manchester United confirmó desde sus redes sociales que el portugués Cristiano Ronaldo abandonará de manera inmediata el equipo luego de un mutuo acuerdo. En el comunicado el club inglés agradece a Ronaldo su contribución durante sus dos etapas en el equipo.

"Cristiano Ronaldo dejará el equipo por mutuo acuerdo con efecto inmediato. El club quiere agradecerle por su inmensa contribución durante sus dos etapas en Old Trafford", reza el comunicado en la red social de Instagram.

Esta decisión llega luego de su controvertida entrevista con el periodista Piers Morgan donde criticaba fuertemente al conjunto inglés y al su actual técnico Erik ten Hag.

"El Manchester United intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", en relación con su situación en el equipo.

En cuanto a su relación con el técnico menciono que no le tiene ningún tipo de respeto. "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".

Actualmente el luso se encuentra concentrado con Portugal para enfrentarse a jueves a Ghana por la primera jornada del grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Quedará ahora por ver que equipos reciben al portugués en enero ya que mantiene un alto sueldo que muchos equipos conjuntos ya han rechazado pagarle.