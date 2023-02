Tomás Reñones: "El vestuario está indignado; pedimos respeto"

Sobre la tarjeta roja a Correa, Tomás declaró: "El que haya podido ver el partido se va a dar cuenta de que no da lugar a esa expulsión"

Tomás Reñones, Team manager del primer equipo del Atlético de Madrid, criticó duramente el arbitraje del derbi frente al Real Madrid (1-1) al igual que las últimas decisiones arbitrales hacia su equipo y pidió "respeto".

"Hemos vivido situaciones donde se nos ha expulsado a Diego Costa con unos audios que no existían; a Gabi... nosotros pedimos respeto. Lo que queremos es poder tener las armas suficientes para poder, dignamente, luchar. Ante situaciones como las de hoy, la indignación es general; y no sabemos qué hacer. No puede ser la naturaleza con la que aceptamos que nos pueda pasar esto", comentó en DAZN.

Sobre la tarjeta roja a Correa, Tomás declaró: "El que haya podido ver el partido se va a dar cuenta de que no da lugar a esa expulsión, pero no es ninguna sorpresa, porque esto se está convirtiendo en costumbre con este colegiado, al que respetamos muchísimo, pero no es la primera ni la segunda o la tercera vez. Lo malo es que se convierta en algo natural. Los jugadores están indignados e impotentes con esta situación. La indignación es general", prosiguió.

"Acabo de estar en el vestuario y es lo que piensan. Ya nos resulta natural que se tengan estas actuaciones con nosotros. Por el bien del fútbol y todo lo que se está hablando deberíamos reflexionar y el estamento arbitral analizarlo. Ayer vimos una jugada muy similar en la que es tarjeta amarilla y hoy han expulsado a un jugador. Las equivocaciones de los demás también las pagamos nosotros", completó.

"El club hará lo que tenga que hacer. Lo de hoy tiene que hacer recapacitar a más de uno para que esto no suceda en el campo", añadió.

Tomás Reñones se mostró contrariado por la lesión de rodilla de Reinildo.

"Estamos muy tristes porque un jugador muy importante para nosotros como Reinildo se ha lesionado en una jugada en la que no han pitado falta. Se ha lesionado de gravedad y la sensación es de tristeza", dijo.