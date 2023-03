Erling Haaland, baja contra España y Georgia

El delantero presenta molestias en la ingle y no participará con el combinado noruego para los partidos clasificatorios rumbo a la Eurocopa 2024

Erling Haaland, delantero del Manchester City y de la selección de Noruega, no estará disponible para los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024 al presentar molestias en su ingle durante el último partido que disputó con el conjunto inglés ante el Burnley por la FA Cup.

Durante su concentración se le practicaron las pruebas médicas para determinar si finalmente podría acompañar a la selección nórdica; sin embargo, los resultados no fueron alentadores para el jugador ni para el equipo, ya que tendrán una baja importante en la delantera del equipo. Noruega sólo ha anotado dos goles en los últimos ocho encuentros en todas las competencias. Haaland anotó nueve tantos en sus tres encuentros previos con los 'sky blues'.

El médico de la selección de Noruega, Ola Sand, fue quien dio la recomendación de no forzar al jugador luego de los exámenes médico. "Esperábamos que esto fuera leve, pero después de hacer pruebas y exámenes ayer quedó claro que no llegará a los partidos contra España y Georgia. Es mejor que reciba seguimiento médico en su club".

Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, también manifestó su desilusión de no contar con Haaland, pero afirmó que tienen artillería en su delantera para afrontar ambos encuentros. "Erling se lo tomó muy mal cuando se dio cuenta de que no podía luchar por el equipo. Afortunadamente, en este grupo aún sobra desparpajo, talento y cohesión para sumar puntos en los próximos partidos. No vamos a colgarnos, sino que continuaremos nuestro trabajo para estar preparados al máximo para el sábado y el martes", mencionó Solbakken, durante conferencia de prensa.

En la zona de ataque, Solbakken, cuenta con otros jugadores como Jorgen Strand Larsen (Celta de Vigo), Alexander Sorloth (Real Sociedad) o Mohamed Elyounoussi (Southampton).

Noruega quedó emparejada en el grupo A junto con España, Escocia, Georgia y Chipre. El próximo sábado visitarán a los españoles en el estadio La Rosaleda, mientras que el martes harán también de visitantes ante los georgianos en el Boris Paichadze Dinamo Arena.