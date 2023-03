Riley Tanner: 'Panamá fue mi primera experiencia a nivel mayor'

Riley Tanner durante el partido ante Paraguay. Fepafut

Lo que parecía difícil, finalmente sucedió. Un mes atrás, dos selecciones nacionales de Panamá se clasificaron el mismo día a una Copa Mundial de la FIFA, hito que regocijó a todo el país.

Grande fue la alegría para la selección mayor femenina, pues disputará por primera vez en su historia un mundial. Con un aguerrido grupo, el técnico Ignacio 'Nacho' Quintana y su equipo lograron la hazaña de eliminar a China Taipéi y a Paraguay para conseguir el ansiado boleto.

En este importante grupo se destacó la delantera Riley Tanner.

La jugadora de 23 años –de madre chiricana y padre estadounidense–, antes de sus dos partidos con la selección era una desconocida para el pueblo panameño, ya que se crió y juega actualmente en Estados Unidos, con el Washington Spirit de la National Women's Soccer League (NWSL).

La futbolista de 23 años proviene de la Universidad de Alabama. Alabama Athletics

En entrevista con La Estrella de Panamá, Tanner habló un poco de sus inicios en el deporte, el porqué decidió representar a Panamá, a pesar de haber tenido un breve proceso con las categorías menores de la selección estadounidense, y lo que significa para ella tener la posibilidad de disputar su primer mundial.

“Empecé como la típica niña que a los cuatro años comienza a jugar su primer deporte. Me decían 've a jugar', pero empecé a hacerlo de manera más competitiva a los seis años. Desde entonces me encantó el fútbol, no hice pruebas como tal para otros deportes, simplemente me enamoré del fútbol desde el día que empecé a jugarlo”, señaló Tanner.

Agregó: “Llegué a jugar un año softbol, pero no me terminó de gustar. Para mí siempre ha sido el fútbol”.

Su primer llamado

Para el pueblo panameño fue una grata sorpresa la inclusión de Tanner en la lista final para los encuentros de play-off rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023.

'Frozen', como la apodan sus compañeras, dijo que fue el técnico Quintana quien la descubrió luego de haber visto varios videos suyos demostrando su poderío ofensivo durante su etapa en la Universidad de Alabama.

“A mediados de septiembre de 2022 estuve en contacto con Quintana. Vio varios videos míos mientras jugaba en la universidad y estuvo bastante interesado. Tuvimos una pequeña conversación telefónica en diciembre para conocer el equipo que estaba en un campamento en Panamá. Visité las instalaciones y fue cuando conocí a 'Nacho' en persona”, relata la joven de 23 años, quien se graduó de la carrera de salud pública en 2022.

“Después de eso llegó el primer llamado oficial para ir a un campamento en Colombia, que fue fantástico. Enfrentamos a equipos profesionales y aquella convocatoria fue más para que alternara con el equipo y me integrara poco a poco. El grupo es fantástico, y las chicas son muy divertidas. Es un poco fuera de mi zona de confort, ya que suelen cantar y bailar mucho, pero paso un buen rato con ellas; es muy divertido”, afirmó Tanner.

En un equipo es importante la comunicación que se maneja. Para poder entender al 100% lo que se comunica durante los entrenamientos y en los momentos libres, Tanner confirmó que se apoya en varias de sus compañeras para entender el español, ya que su primer idioma es el inglés, y así como ella hay otras seleccionadas que solo hablan inglés.

“La verdad, la comunicación es un poco difícil, sé un poco de español, pero en el equipo hay otras chicas que tampoco hablan mucho español, entonces puedo hablar con ellas. Las chicas son muy comprensivas”.

Antes de llegar a la selección de Panamá, Tanner tuvo un breve recorrido por las categorías menores de Estados Unidos. Sin embargo, se decidió por 'la Roja'.

“Estados Unidos me llamó para un campamento cuando tenía 14 años, pero con Panamá fue mi primera experiencia a nivel mayor y estoy muy emocionada. No lo cambiaría por nada del mundo”, dijo.

De la universidad a lo profesional

Tanner tuvo la oportunidad, durante su carrera universitaria, de jugar primero para la Universidad de Carolina del sur, pero finalizó sus estudios con la Universidad de Alabama.

Luego de su graduación, Tanner ingresó al draft que organizan las universidades junto con las ligas profesionales de Estados Unidos, para que los graduados puedan entrar a un equipo profesional y seguir su desarrollo futbolístico dentro de la institución.

El Washington Spirit fue el equipo que recibió a Tanner para su primera experiencia profesional. Para la delantera, su temporada 2023 comenzará el próximo 26 de marzo cuando enfrenten al OL Reign.

“Cuando llegué a Washington, el equipo se portó muy bien y fueron amables conmigo. Fue bastante fácil, la verdad, y me dieron una buena bienvenida, pero a nivel deportivo para mí sí fue bastante diferente. Estoy muy emocionada por esta oportunidad”, dijo la jugadora.

Tanner estaba concentrada con la selección panameña en Colombia, cuando se estaba realizando el draft. La delantera calificó aquel día como “loco”, ya que vio cumplirse uno de sus mayores sueños.

“Mi sueño era jugar y qué manera de hacerlo a nivel profesional que en la NWSL. Cuando veíamos el draft, las chicas estaban emocionadas por mí, porque sabían lo mucho que lo quería y compartieron mi alegría. Fue asombroso, lo vimos en el hotel de concentración. Mi sueño se volvió realidad”.

Momentos previos contra Paraguay

Al ser un partido de alto calibre y muy importante para la selección femenina, Tanner relató lo vivido en las horas previas al encuentro contra el país sudamericano. “Fue un ambiente normal, algunas chicas estaban escuchando música, pero sabíamos que era un juego importante; muchas de ellas estaban en su zona de concentración. Estábamos emocionadas, sabíamos que teníamos una gran oportunidad para ir a una Copa Mundial y hacer que Panamá participara por primera vez en una”.

“Había cierto nerviosismo, pero lo usual previo a cualquier partido. Pero una vez en el campo se van los nervios. Puedo decir que yo era una de las nerviosas”, dijo Tanner entre risas.

Por último, la jugadora manifestó su emoción por haber tenido la oportunidad de jugar los partidos de repechaje y espera la lista definitiva que asistirá a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023.

“Solo estar en esos juegos fue como un tren de emociones. Uno quiere dar lo mejor de sí y dejar una buena impresión. Yo solo quiero jugar para mis compañeras y tener ese momento especial con todo el equipo; trabajamos muy duro para tener esta oportunidad. Fue muy especial y lo recordaré por siempre”.

En los próximos meses el técnico Quintana dará a conocer la lista de las futbolistas que finalmente estarán en disposición para jugar la Copa Mundial, y si las cosas salen bien para Tanner con su equipo en Washington, y no tiene lesiones, es probable que esté entre las elegidas para ir a Australia/Nueva Zelanda en julio.