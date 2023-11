Christiansen: ‘No tenemos una referencia de Alfaro, pero hemos podido analizar sus anteriores equipos’

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen. Jean-Paul Francis | La Estrella de Panamá

Queda poco más de 48 horas para el primer "asalto" entre Panamá y Costa Rica. Ambas selecciones se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para saber cual de los dos equipos tendrá un cupo para la próxima Copa América 2024 y al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-2024.

Es por ello que el técnico de la Selección Nacional de Panamá, Thomas Christiansen, en una conferencia de prensa recordó lo importante que es el encuentro contra los ticos en la ciudad de San José, Costa Rica.

"Ya estamos preparados para ambos enfrentamientos. Lo enfrentaremos con mucha ilusión, ganas y esperanza. El objetivo es meternos a esa Copa América que es algo especial para nosotros. Es importante tener esa oportunidad de disputar esta competición. Sería algo muy lindo y es por ahora nuestra meta", señaló Christiansen.

Entrenamiento de la Selección Nacional de Panamá previo al encuentro contra Costa Rica. Jean-Paul Francis | La Estrella de Panamá

La selección panameña tuvo la oportunidad de entrenarse la mañana de este martes 14 de noviembre con la única ausencia de Andrés Andrade, futbolista que milita en el LASK de Austria. Sin embargo, el técnico señaló que Andrade estará incorporando pronto a la concentración del equipo, con lo que se completará el grupo para el viaje a Costa Rica.

Christiansen también se refirió al técnico Gustavo Alfaro, quien fue presentado días atrás como nuevo estratega de la selección tica. El español afirmó que no mantienen muchas referencias en cuanto al sistema que podría utilizar Alfaro con los ticos, pero que estudiaron los sistemas de juego que ha utilizado el argentino con sus equipos anteriores.

"Esto es parte del fútbol. Entrenadores vienen y van. Nosotros lo que tenemos que hacer es preparar el encuentro de la mejor manera posible. Es cierto que será más difícil, no tenemos una referencia del profe dirigiendo a Costa Rica, pero si que hemos podido analizar a sus anteriores equipos. A base de eso nos preparamos, sabiendo las cualidades individuales que tienen los jugadores ticos", aseguró el técnico.

Vale la pena destacar que Alfaro ya tiene experiencia como seleccionador, ya que pudo entrenar a Ecuador en la reciente Copa Mundial de la FIFA, en Catar, también a clubes importantes de la Argentina, como el Atlético de Rafaela, Rosario Central, Arsenal de Sarandí, Boca Juniors, entre otros más.

Una de las ventajas que posee Christiansen es que dentro de la convocatoria hay jugadores que militan en clubes de Costa Rica como son los casos de César Yanis (AD San Carlos) y el de Fidel Escobar (Saprissa). El español mencionó que estos jugadores le pueden dar pistas sobre los jugadores ticos y afirmó que Escobar podría tener un rol en una posición más adelantada de la zona defensiva.

"Con el Alcorcón (Escobar) jugó muchos partidos por delante de la defensa. Es una alternativa a lo que ha hecho con nosotros. Es una opción que tenemos en el transcurso de un partido por ejemplo, pero no es algo que saldrá desde el inicio del partido".

Por último, Christiansen, expresó que no ha podido seguir de cerca a los jugadores que están jugando los encuentros amistosos en China, sin embargo, se mantiene en constante comunicación con Jorge Dely Valdés, quien ha estado a cargo del equipo durante los encuentros contra el Qingdao Hainiu y la selección de Uruguay sub-20.

"No he podido darle mucho seguimiento, pero he estado en comunicación con Jorge. Al final se jugaron dos partidos en vez de tres y se consiguieron dos victorias", finalizó el técnico.

Luego de su sesión matutina, la selección de Panamá descansará en su hotel de concentración, para mañana emprender vuelo hacia Costa Rica en horas de la tarde. El partido de ida está programado para el próximo jueves 16 de noviembre a las 10:00 p.m. (hora local de Panamá) en el estadio Ricardo Saprissa en San José.