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Fútbol

Arsenal vence al Nottingham Forest y sigue detrás del Manchester City en la Premier League

Con este resultado, el Arsenal alcanzó los 18 puntos tras seis victorias en siete jornadas.
Con este resultado, el Arsenal alcanzó los 18 puntos tras seis victorias en siete jornadas. AFP
Por
Leiny Pérez
  • 18/10/2026 14:33
Noni Madueke marcó el gol del triunfo por 1-0 del Arsenal, que se mantiene segundo con 18 puntos

El Arsenal consiguió una ajustada victoria por 1-0 ante el Nottingham Forest este domingo 18 de octubre y conservó el segundo puesto de la Premier League, por detrás del Manchester City. El equipo dirigido por Mikel Arteta tuvo dificultades para convertir su dominio en ocasiones claras, pero encontró la solución en el tramo final del encuentro.

El gol llegó al minuto 80, cuando Noni Madueke, quien ingresó tras el descanso, superó a un defensor y sacó un remate que fue ligeramente desviado por un rival antes de terminar en la portería. Fue el único disparo a puerta de los londinenses en el partido.

Con este resultado, el Arsenal alcanzó los 18 puntos tras seis victorias en siete jornadas. Se mantiene segundo, detrás del Manchester City, que suma 21 unidades, y por delante del Brighton, tercero con 16 puntos.

Diego Gómez brilla en la goleada del Brighton

El Brighton protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la jornada al vencer 5-0 al Crystal Palace. El equipo local sentenció buena parte del encuentro en los primeros diez minutos, con un autogol de Jaydee Canvot al minuto 4, una espectacular vaselina desde el centro del campo del paraguayo Diego Gómez al 7 y un disparo de Yasin Ayari desviado nuevamente por Canvot al 10.

Charalampos Kostoulas amplió la ventaja al minuto 49 y Jack Hinshelwood cerró la goleada al 84. Con este triunfo, el Brighton sumó su cuarta victoria consecutiva en liga sin recibir goles y se mantuvo en la tercera posición de la tabla.

Manchester United sigue sin encontrar el rumbo

El Manchester United empató 1-1 en su visita al Leeds United y prolongó a cinco partidos su racha sin victorias en la Premier League. El resultado dejó al equipo en la decimotercera posición, lejos de los puestos de cabeza.

Los visitantes se adelantaron al minuto 35, cuando Bryan Mbeumo conectó de cabeza un centro de Youri Tielemans. Sin embargo, el Leeds igualó al 51 por medio de Dominic Calvert-Lewin, quien anotó tras un tiro de esquina.

El United no logró recuperar la ventaja y estuvo cerca de perder el encuentro en los minutos finales, cuando el Leeds generó dos ocasiones consecutivas.

El empate prolonga las dificultades del equipo, que también había perdido ante el Atlético de Madrid en la Champions League durante la semana.

La jornada dejó al Arsenal al acecho del Manchester City, a un Brighton en ascenso y a un Manchester United que continúa cediendo puntos en la liga inglesa.

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