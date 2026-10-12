Cristiano Ronaldo genera polémica tras proclamarse el mejor jugador de la historia

La figura de Cristiano Ronaldo ha estado envuelta en varias polémicas en las últimas semanas. Si antes había sido por lo sucedido en la selección de Portugal, ahora una entrevista del 2025 ha puesto el nombre del luso en el ojo del huracán.

El medio televisivo CNN Portugal sacó una luz una entrevista que después fue replicada por The Athletic en la que el luso se autodenominada como el “mejor jugador de la historia, punto final”, esto en una conversación con su amigo Edu Aguirre en La Sexta en una entrevista.

Para sorpresa de muchos, esta entrevista se hizo en el 2025 y no en la actualidad como muchos en redes sociales pensaban. De hecho, CNN Portugal borró de sus redes sociales y diferentes sitios estas palabras del seleccionado portugués de 41 años.

“Las personas no le dan al nivel que ofrezco y a mis goles el reconocimiento que merecen. No sé qué pasará mañana. Puede que un día me despierte y pierda la motivación, y ya no quiera jugar; realmente no sé qué podría pasar”, opinó Cristiano Ronaldo durante esa entrega un año atrás.

El propio jugador pidió ser respetado por todos sus logros colectivos e individuales que lo han llevado a estar donde está. Precisó que otros nombres como Lionel Messi, Pelé o Diego Maradona se sientan en la mesa grande pero su nombre sigue entre los cuestionamientos si es el mejor del mundo o no.

Esta polémica llega en el momento en el que Cristiano Ronaldo fue sancionado por la selección de Portugal tras haber abandonado la concentración del equipo como medida de rechazo por su conflicto con el entrenador Jorge Jesus semanas atrás.

“Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración. Pido disculpas a los portugueses que estuvieron allí apoyándonos intensamente, pido disculpas a los aficionados. Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra selección”, reveló el luso en un comunicado antes de la sanción.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) precisó que se trata de una “proceso disciplinario” y que en estos momentos se encuentra en una “suspensión preventiva” a la espera de conocerse la eventual sanción final para el jugador de 41 años.