El CAI vs. Veraguas United cambia de sede al Rommel Fernández tras el sismo

Tras el terremoto que ocurrió en Panamá el pasado viernes 9 de octubre, las actividades deportivas quedaron en un segundo plano. Hasta esta semana cuando poco a poco se empezaron activar las principales ligas profesionales del país.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) decidió correr las fechas y que a partir de este 16 de octubre se juegue la Jornada 12 del certamen, el cual tendrá un cambio en cuanto a las sedes de los partidos.

El encuentro entre el CAI y el Veraguas United se disputará este sábado 17 de octubre en el estadio Rommel Fernández a las 6:15 p.m. (hora local). En un principio el duelo estaba pactado para que se jugase en el estadio Aristocles ‘Toco’ Castillo, sin embargo la situación de emergencia que atraviesa el país, se decidió que el partido se jugará en la ciudad capital.

A pesar que este último recinto es la casa del Veraguas United, el conjunto vikingo iba a ser de local administrativamente, esto tras el cierre temporal del estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez. El CAI mantendrá la localía en esta jornada, pero desde el Coloso de Juan Díaz.

Cinco de los seis partidos de la Jornada 12 de la LPF se jugarán en la Ciudad de Panamá, algo casi inédito desde que se instauró el sistema de conferencias dentro de la fase de grupos del torneo. El San Francisco y Universitario también se jugará en el estadio Rommel Fernández este viernes 16 de octubre a las 8:30 p.m. (hora local).

El único duelo que se jugará en la zona oeste del país será el Unión Coclé vs. Herrera en el estadio Virgilio Tejeira. De acuerdo con la liga, este recinto ya fue inspeccionado y está habilitado tras el terremoto que azotó el país la semana pasada.