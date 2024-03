Endrick debutó con Brasil el año pasado, pero no se estrenó como goleador hasta su amistoso frente a Inglaterra la semana anterior. Contra España repitió la dosis y consiguió su segundo gol con la Canarinha en su futuro patio. La imagen del joven delantero se agranda aún más tras igualar a Edson Arantes do Nascimento o mejor conocido como Pele como los únicos jugadores de Brasil en conseguir sus primeros goles con la selección con menos de 18 años.

“Una sensación única. Un dato curioso, jugué un modo carrera con la Selección brasileña. Jugué mi primer partido aquí en Wembley y también marqué un gol. Se me vino a la cabeza, no podía pensar más en el partido. Mi familia aquí, mi novia, mis managers. No soy muy llorón, me contengo, pero es algo único y estoy muy feliz”, señaló Endrick a los medios en la zona mixta tras el partido en Wembley contra los ingleses. El Madrid tiene un delantero para rato.