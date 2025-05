“Tuve un esquince que al final no me llegué a recuperar al cien. Se tomó la decisión con el entrenador de que me mantuviera en el club para poder recuperarme bien y poder contar el equipo conmigo para los partidos que vienen. La expectativa que tengo es alta, estaba esperando la oportunidad hace un tiempo, quiero venir aquí para aportar y hacer las cosas bien”, señaló Griffith.