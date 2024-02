La audiencia en contra del futbolista Dani Alves empezó este lunes 5 de febrero luego de que al brasileño se le acusara de una supuesta agresión sexual en contra de una joven durante la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona, España.

Tras conocerse estos supuestos hechos Alves ha estado en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero de 2023 a la espera del juicio que empezó este 5 de febrero y se extenderá hasta los próximos días.

Luego de una decisión del tribunal, se ordenó a que el brasileño fuera el último en dar su versión de los hechos, es decir el próximo miércoles 7 de febrero ya que “ hay pruebas que exceden a la instrucción y el acusado puede no tener conocimiento detallado. Contribuye al esclarecimiento de los hechos y se justifica que declare en último lugar con pleno conocimiento de todas las pruebas”, señaló el propio tribunal de España.

La primera persona en prestar su declaración fue la propia denunciante. Vale la pena destacar que, según fuentes jurídicas, la supuesta víctima dio su declaración sin un público, a puertas cerradas, con voz distorsionada y con la imagen pixelada para que no se divulgara su identidad.

En casi una hora y 15 minutos, la denunciante contó los hechos que supuestamente sufrió en la discoteca mientras estuvo con el brasileño. Luego fue el turno de una de las amigas de la supuesta víctima quien declaró como testigo.

Esta última intentó explicar como fueron a dar a la discoteca aquella noche. “Fuimos a mi casa a cenar y nos fuimos a la zona de Tusset, a Duplex, que nos dan descuento para entrar a Sutton antes de las dos. Hicimos algunas bromas con el portero porque entramos algo más tarde de la hora”.

“Estuvimos las tres bailando en la parte general de la discoteca y delante, a la misma altura, está la zona VIP. Bajaron dos o tres mexicanos y nos dijeron si queríamos ir con ellos a la zona VIP. Accedimos y fuimos con ellos. Estuvimos poco rato. Nos insistieron para ir a una mesa que nos querían invitar”, señaló la testigo.

Luego aseguró que el futbolista mantuvo una “actitud babosa”. Añadió, “me puso la mano en la espalda y casi me toca el culo. Me fui al otro lado de la mesa, prácticamente sola”.

En este momento, la testigo rompió en llanto al señalar que “la conozco (a la supuesta víctima) desde que tenía tres años y no la he visto llorar nunca de esa manera. Me dice, ‘se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño’. Lloramos las tres, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento”.

Como parte de su declaración, hizo énfasis que la relación que tuvo su amiga con el futbolista no había sido consensuada. “Ella no quería, no, no, no”. Sumado a ello, enfatizó en que la supuesta víctima no quiso denunciar en un principio al brasileño. “No quería denunciar, nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock. A día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar, en cualquier sitio”, comentó.

Durante el juicio, también brindó declaraciones la prima de la denunciante. En su relato lanzó que “en la mesa de la zona VIP había dos chicas, Dani y Bruno (su amigo). Al principio bien, después estuvimos un poco incómodas. Nos bailaban muy cerca, hubo momentos que nos tocaron. Dani Alves me puso la mano en la zona íntima. A la denunciante también”.

“Fui a hablar con mi prima y me dijo que Alves estaba insistiendo mucho en que se fueran a algún sitio. Ella no quería. Ella le iba diciendo en cinco minutos y al final creo Dani entró en la puerta, que yo pensaba que era una sala para fumar. Dani le estaba esperando en la puerta y la denunciante fue. No pude ver lo que había dentro en ningún momento”, expresó la prima de la supuesta víctima.

Como parte de su declaración, afirmó que su prima ha tenido que medicarse tras lo sucedido. “Se tiene que medicar, no duerme. Ha empezado a tomar antidepresivos. No se tomaba ni un paracetamol antes para una migraña. No trabaja y para ella su trabajo es lo que más le gusta. Apenas sale de casa. Lloramos día sí, día... No sé, está mal”, dijo.