Los jóvenes buscan más ayuda con los profesionales de la salud mental

Los casos de depresión aumentan en Panamá. Los jóvenes (18 a 25) y adultos jóvenes (26 a 40) son los que más asisten donde un psicólogo o psiquiatra, de acuerdo con Carlos Saavedra, médico psiquiatra y director general del Instituto de Salud Mental.

Las declaraciones del especialista se dieron en el VI Congreso del Instituto de Salud Mental de Panamá. Uno de los tópicos que más fue abordado durante el encuentro fue precisamente la depresión, una enfermedad cuyos casos han aumentado.

“Se registra un repunte en el diagnóstico y en la identificación de síntomas depresivos asociados al periodo pospandemia. Pudiéramos asociarlo a la percepción que tuvo la población del peligro o riesgo de perder algo y por las afectaciones a su salud”, detalló a La Estrella de Panamá.

Era una situación nueva que afectó profundamente la psiquis de la población en general. Dejó secuelas en la salud, así como en situaciones sociales: pérdidas laborales, pérdidas de negocios, pérdidas familiares, pérdidas financieras, agregó el médico psiquiatra.

Hay muchos procesos de duelo debido a la situación del coronavirus, añadió Saavedra. “Cuando me refiero al duelo es una pérdida y no necesariamente a la muerte per se. Es decir, el duelo por la pérdida del poder adquisitivo. Los jóvenes, por ejemplo, no lograron terminar su carrera en el tiempo que tenían planificado terminarla. Hubo una sumatoria de muchas situaciones”.

Los jóvenes son un grupo etario en el que se registró un aumento en los casos de depresión. Tanto en los casos de diagnóstico, como en la búsqueda de atención. Se ha dado un incremento en las solicitudes de atención primaria o consulta externa. Así como también en la hospitalización en situaciones de depresión y cuadros de ansiedad en jóvenes, puntualizó.

Y lo que sucede en el Instituto de Salud Mental es lo que ocurre en la red primaria de atención. “Recordemos que en la red primaria se atienden los casos. Y si el médico identifica que la persona necesita o requiere hospitalización, lo trasladan al Instituto de Salud u otras entidades que tengan espacios para hospitalización”.