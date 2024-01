El partido entre el Real Madrid y el Almería será un tema muy comentado durante la semana que está iniciando. Los ojos y focos estarán encima de este encuentro y por las situaciones que dieron durante el mismo.

Las decisiones arbitrales dejaron un mal sabor a los integrantes del colista de La Liga luego de haberles anulado un gol por posible falta, luego dar por válido un gol al Real Madrid y un penal a favor de los blancos que terminó convirtiendo Jude Bellingham.

La primera polémica se dio luego de que el árbitro central decidió pitar un penal a favor de los merengues tras una mano dudosa de Kaiky Fernandes. El colegiado decidió acudir al Video Assistant Referee (VAR, por sus siglas en inglés) y decretó el penal.

Luego, anuló el gol del ex madridista Sergio Arribas por una falta previa de Dion Lopy a Bellingham. Y por último concedió el gol a Vinícius Jr. tras anotar con el hombro, pero para el conjunto del Almería lo hizo con la mano.

Estas tres decisiones arbitrales encendieron los ánimos en el estadio Santiago Bernabéu y dejaron al Almería a las puertas de su primera victoria de la temporada.

Los audios de la polémica

Luego de lo acontecido, se dieron a conocer los audios de la conversación que existió entre el central Francisco Hernández Maeso y el cuerpo arbitral del VAR.

En la jugada del penal, Hernández Hernández, colegio del VAR le hace el llamado a Maeso para que revise la jugada en el campo. “Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería”, señaló Hernández Hernández.

“Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores”, añadió el colegiado de VAR. Seguidamente, Maeso respondió “perfecto”. “Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta”, sentenció Maeso en la primera jugada polémica.

Después en el gol anulado a Arribas, nuevamente Hernández Hernández llamó a Maeso para que hiciera una revisión por la posible falta a Bellingham. “Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. Vete a la de cortos. Tabla de cortos. High close up. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás. Sigue más para atrás. Ahí ya le ha impactado. Más para atrás. Ponle un loop”. Después de ver las imágenes, Maeso dijo: “Voy a pitar falta a favor del Real Madrid, voy a anular el gol y señalar amarilla al número 6 del Almería”.

Para la última polémica, nuevamente Hernández Hernández llama a Maeso para que revise la jugada por posible mano de Vinícius Jr. que finalmente terminó concretando el gol.

Según Maeso, el brasileño terminó rematando el balón por la parte de su hombro y no con el brazo. “Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto. Le da en el hombro derecho, ahí la tienes”, dijo Hernández Hernández. Y recalcó, “le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque”.

En ese instante, Maeso exclamó “para mí falta en ataque no hay”. Luego le responden desde el cuerpo arbitral del VAR: “Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más”. En este momento Maeso dijo “perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta”.

‘No fueron las mejores tomas’

Luego de salir a luz estos diálogos entre Maeso y su cuerpo arbitral del VAR, Jaume Roures, fundador de Mediapro, compañía que tiene un contrato con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para el VAR, decidió unirse a las tantas voces que han hablado del tema y señaló que las tomas mostradas a Maeso no fueron las mejores para tomas las decisiones que tanto han generado polémica.

“Yo lo que quiero subrayar es que las imágenes del gol de Vinícius Jr., en las que se puede ver que le ha dado en el brazo y no hay discusión, eran tomas malas”, afirmó en el diario Marca de España.

Y prosiguió: “La repetición desde una toma frontal deja claro que lo ha metido con el brazo. No me meto con otras jugadas porque a mí esta ya me parece la clave, las otras ya pueden ser más discutibles, como una falta sobre Bellingham, el brazo en alto y demás”.

“Se mandan las imágenes de todas las cámaras. En un partido del Real Madrid debe haber unas veintialgo de cámaras. Luego, el VAR, los operadores que se ven en la pantalla y los árbitros deciden como las utilizan. Se mandan todas las señales en directo. No hay edición. Tal y como todas las cámaras van captando imágenes, esas imágenes llegan al VAR”, afirmó el Roures.

Como era de esperarse, también los jugadores del Almería se unieron para mostrar su descontento por las decisiones arbitrarias. Uno de ellos fue el defensor Marc Pubill, quien salió muy molesto del campo y dio una declaración más que rajante.

“Creo que el equipo ha hecho un buen partido, nos hemos puesto por delante y bueno... creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así. No hay nada más”, lanzó Pubill.

Gonzalo Melero, mediocampista del Almería también señaló su molestia y dijo tener “la sensación de que nos han robado, así de claro. Creo que no se podía hacer más de fuera para meterlos en el partido. El penalti, el gol con la mano, el gol que nos anularon por un forcejeo”.