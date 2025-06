Errores en las marcas, falta de concentración, poca efectividad de cara al arco rival y cambios que no le funcionaron al técnico Thomas Christiansen le terminaron de dar vida a una Honduras que no estuvo presente durante el primer tiempo de la eliminatoria.

Todo había sido para los panameños durante la primera parte, entregando un buen fútbol, juego colectivo, llegadas, jugadas de peligro, pero sin concretar fue todo lo que desplegó el equipo. El partido terminó siendo como dice el dicho ‘el que no los hace, los ve hacer’.

La segunda parte el equipo panameño quitó el pie del acelerador, pero también fue en parte culpa de los cambios que no levantaron al equipo o le dieron esa estocada final que necesitaban para sobrepasar la eliminatoria.

Si bien es cierto que nosotros no somos los que estamos sobre el terreno de juego y es difícil precisar el estado físico de los jugadores, poco se entiende la salida de jugadores como Cristian Martínez o de Tomás Rodríguez del encuentro.

Ambos jugadores fueron partes cruciales del partido durante la fase de grupos con sus despliegues físicos y goles más que nada en el caso de Rodríguez. Una de las razones por las cuales llegaron los cambios podría ser por las piernas frescas que quería poner sobre el campo Christiansen, pero no toda la responsabilidad es del técnico, aunque haya aplicado el ‘mea culpa’ en la conferencia de prensa posterior al partido.

Un tiro de esquina de Honduras que no logra despejar el equipo termina siendo ese clavo que fuerza al partido a irse a los penales. En el pasado mucho de hablaba que a Panamá le costaba cerrar los partidos, y ese ‘fantasma’ volvió a recorrer el State Farm Stadium en Arizona con ese gol accidental de Anthony Lozano. Y es accidental porque el balón rebotó en el jugador catracho antes de entrar a la portería.

La tanda de penales es otra cosa. Es una moneda que se lanza al aire y cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, es difícil entender el por qué nuestros jugadores más importantes como Murillo o José Luis Rodríguez no llegaron a patear un penal.

Si levantaron la mano o no, no lo sabemos. Tampoco si se tenían la confianza o no para tomar esa responsabilidad, sin embargo estos futbolistas debieron haber tomado esa responsabilidad por el cartel que tienen.

Aníbal Godoy y Eduardo Guerrero terminaron siendo los villanos de esta historia, pero para concepto de muchos, tanto Murilo y José Luis Rodríguez tuvieron que haber hecho más durante esta tanda que solo alentar a sus jugadores.