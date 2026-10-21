Los futbolistas mejor pagados: Cristiano se mantiene en la punta y supera a Messi

Como es de costumbre, la revista Forbes hizo una actualización de su prestigiosa lista de futbolistas que más ganan y mayor llenan sus arcas gracias a sus jugosos contratos que tienen con sus respectivos equipos.

Es importante destacar que la suma total de su salario anual está basado en su salario base que cobran con los clubes más los derechos de imagen que ganan, además de contratos por publicidad y demás ganancias fuera del propio club.

La lista la encabeza Cristiano Ronaldo con 300 millones de dólares por temporada. Tan solo con el Al-Nassr el luso se lleva un paquete de 250 millones, mientras que los otros 50 es gracias a sus ingresos fuera del campo de juego.

Hace un año atrás, justamente el pasado 26 de junio del 2025, Cristiano firmó una renovación con el club saudí hasta el 30 de junio del 2027, por lo que aún tiene garantizado esta campaña de este importante salario.

El segundo puesto lo ocupa Lionel Messi con el Inter Miami. El club estadounidense le desembolsa 70 millones de dólares, aunque hay que hacer la salvedad de como funciona esta facturación. El club de Las Garzas no es quien le desembolsa directamente el dinero al argentino, sino la propia MLS, a traves de Apple TV y Adidas quienes se hacen cargo mayormente de su salario.

Además de su salario, Messi gana fuera del terreno de juego unos 75 millones, haciendo la suma total de 145 millones por campaña.

En el tercer escalón está Kylian Mbappé del Real Madrid, con un salario anual de 100 millones de dólares. El cuadro merengue se encarga de pagarle unos 70 millones por campaña, mientras que los otros 30 millones restantes es gracias a sus colaboraciones con otras marcas fuera del campo de juego.

Según diferentes sitios, a nivel global, el francés colabora con entre cinco y seis marcas importantes que le reportan este importante ingreso y colarse entre los tres mejores pagados del planeta con apenas 27 años.

En el cuarto lugar se encuentra el noruego Erling Haaland con el Manchester City, quien reporta un salario total de 85 millones por año. De esta cantidad, el club ingles le paga 60 millones, mientras que los otros 25 millones son ingresos adicionales por publicidad, colaboraciones y derechos de imagen.

Para cerrar el top-5, está el brasileño Vinícius Jr. A pesar de la cantidad de críticas y situaciones en las que se ha envuelto el jugador merengue a lo largo de su carrera, puede presumir ser uno de los futbolistas con mayor ingresos del planeta con 76 millones anuales. Con su contrato con el Real Madrid, el brasileño se embolsa anualmente 48 millones de dólares, mientras que por sus colaboraciones fuera del campo reporta unos 28 millones adicionales.

Dentro de este listado hay varias curiosidades. De los mejores 10 pagados, dos juegan en la liga árabe (Cristiano y Sadio Mané), mientras que tan solo uno pertenece a la región de la Concacaf (Messi). Los demás militan en el fútbol europeo.