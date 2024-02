La propia Cox, que juega en el Tijuana de México, añadió que cuando ellas salen al extranjero no pueden decir nada de la liga. “Las jugadoras se tienen que preparan en sus clubes, no pagar un entrenador por fuera. Es la liga... estamos en una cultura que no piensa. En Panamá no se puede vivir del fútbol femenino, así de simple. Una compañera no va a entrenar porque en su casa pueden faltar muchas cosas”.

Muchas críticas han llegado al equipo luego de que Panamá perdió un partido importante contra Puerto Rico, sin embargo Cox acusó a que “mientras que no haya liga como se debe en mi país, no se va a poder competir como queremos competir. Así como, nos exigen no se va a poder”, sentenció.