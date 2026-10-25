Real Madrid asalta el Camp Nou y se impone 2-1 al Barcelona en el Clásico

El Real Madrid conquistó una valiosa victoria en el primer Clásico de la temporada al derrotar 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

El gran protagonista de la noche fue Kylian Mbappé, autor de los dos goles merengues que permitieron al conjunto blanco llevarse tres puntos de enorme importancia en la lucha por el campeonato.

El partido comenzó con un Barcelona decidido a imponer condiciones ante su afición. Los dirigidos por Hansi Flick dominaron la posesión durante buena parte del encuentro y llevaron la iniciativa ofensiva, aunque encontraron dificultades para superar el sólido planteamiento defensivo del equipo madridista. Según las estadísticas del choque, el conjunto azulgrana terminó con un 63 % de posesión frente al 37 % del Real Madrid.

A pesar del dominio local, fue el Real Madrid el que golpeó primero. Al minuto 41, Kylian Mbappé aprovechó una oportunidad dentro del área para definir con precisión y abrir el marcador, silenciando momentáneamente a los aficionados presentes en el Camp Nou. El delantero francés confirmó una vez más su condición de referente ofensivo del conjunto blanco y llegó así a los diez goles ligueros en la temporada.