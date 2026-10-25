Real Madrid asalta el Camp Nou y se impone 2-1 al Barcelona en el Clásico

El Real Madrid conquistó una valiosa victoria en el primer Clásico de la temporada al derrotar 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga.
El gran protagonista de la noche fue Kylian Mbappé, autor de los dos goles merengues que permitieron al conjunto blanco llevarse tres puntos de enorme importancia en la lucha por el campeonato.
El partido comenzó con un Barcelona decidido a imponer condiciones ante su afición. Los dirigidos por Hansi Flick dominaron la posesión durante buena parte del encuentro y llevaron la iniciativa ofensiva, aunque encontraron dificultades para superar el sólido planteamiento defensivo del equipo madridista. Según las estadísticas del choque, el conjunto azulgrana terminó con un 63 % de posesión frente al 37 % del Real Madrid.
A pesar del dominio local, fue el Real Madrid el que golpeó primero. Al minuto 41, Kylian Mbappé aprovechó una oportunidad dentro del área para definir con precisión y abrir el marcador, silenciando momentáneamente a los aficionados presentes en el Camp Nou. El delantero francés confirmó una vez más su condición de referente ofensivo del conjunto blanco y llegó así a los diez goles ligueros en la temporada.
Tras el descanso, el Barcelona salió decidido a buscar la igualdad y encontró recompensa en el minuto 61. Raphinha culminó una buena acción colectiva con un remate certero para establecer el 1-1 y devolver la esperanza a los locales. El extremo brasileño volvió a demostrar su gran momento de forma al sumar su decimotercer tanto de la campaña.
Con el empate, el encuentro ganó intensidad y ambos equipos dispusieron de ocasiones para inclinar la balanza a su favor. El Barcelona mantuvo la iniciativa y generó peligro a través de sus hombres de ataque, mientras que el Real Madrid apostó por la velocidad de sus transiciones y la calidad individual de sus figuras.
Cuando parecía que el reparto de puntos era inevitable, apareció nuevamente Mbappé. En el minuto 87, el delantero francés culminó una rápida jugada de contraataque con una definición que significó el 2-1 definitivo para el equipo dirigido por José Mourinho. La acción, iniciada por Jude Bellingham y asistida por Eduardo Camavinga, reflejó la eficacia ofensiva de un Real Madrid que supo aprovechar sus mejores ocasiones.
En los minutos finales, el Barcelona intentó reaccionar y se lanzó al ataque en busca del empate, pero la defensa madridista resistió la presión local hasta el pitazo final.
Con este resultado, los merengues consiguen una victoria de prestigio en territorio rival y recortan distancias en la parte alta de la clasificación, mientras que el Barcelona, pese a la derrota, se mantiene en la lucha por el liderato.
La jornada dejó una nueva edición memorable del Clásico español, marcada por la figura de Mbappé, quien con un doblete se convirtió en el héroe de la noche y llevó al Real Madrid a celebrar una de sus victorias más importantes de la temporada.
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