Para el próximo año, ningún club panameño estará presente en el campeonato, ya que no lograron obtener la clasificación a través de la Copa Centroamericana 2024. El Tauro FC, San Francisco FC y el CAI disputaron este último torneo, sin embargo el trío no lo logró superar la fase de grupos, por lo que no tuvieron oportunidades de ingresar a la Copa de Campeones 2025.