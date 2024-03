Luego del partido el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, tuvo que dar la cara en la conferencia de prensa y con un rostro que mostraba su desilusión afirmó que el equipo panameño no pudo competir de la mejor manera en la primera parte contra los mexicanos.

“Me molesta perder. No hicimos una buena primera parte, no les competimos [a México], no tuvimos contundencia en las áreas; tanto en ofensiva como en defensiva. Las estadísticas dicen que tuvimos más ocasiones de gol, entonces ahí está la diferencia con la contundencia y los errores que cometimos”.