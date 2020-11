Atletas aficionados son ejemplo del deporte istmeño

Eileen Coparropa. Archivo | La Estrella de Panamá

Panamá ha tenido grandes actuaciones en el deporte y excelentes representantes en el exterior, pero siempre que se pide enumerar a los mejores, casi no queda espacio para los atletas que se consideran aficionados.

Es satisfactorio para un país tan pequeño que, figuras emblemáticas dentro de sus deportes y épocas, como es el caso de Ismael Laguna, Roberto Durán, Rod Carew, Mariano Rivera y Laffit Pincay tengan estos reconocimientos.

No obstante, también hay atletas que, con mucho pundonor, sacrificios y, quizá tan solo por “amor a la camiseta”, una frase que hoy suena algo hueca para algunos, realizaron hazañas memorables y que son poco recordadas.

La lista de este grupo es mucho más extensa que la de los deportistas que, si bien rindieron una faena extraordinaria igualmente, lo hicieron a cambio de un salario o de una paga.

Ambos grupos son meritorios y en este preferencial espacio hemos ponderado la actuación de todos, pero hoy voy a referirme a los que poco o casi nada recibieron por sus esfuerzos, y que hicieron efectiva la frase preferida de mi padre (Juan B. Espinosa Vega): “Somos poquitos, pero buenos”.

Alonso Edward. Archivo | La Estrella de Panamá

Al principio pensé mencionar a los que, a mi parecer, debían encabezar una lista de los diez mejores, pero después de analizar el tema, le pasé el testigo a varios colegas, dirigentes y técnicos, haciendo la salvedad que debían dejar por fuera a Lloyd LaBeach e Irving Saladino.

LaBeach y Saladino, sin temor a equivocarme, representan el ideal del atleta istmeño y no solo por las medallas olímpicas que adornaron sus cuellos en su momento, sino porque con sacrificio y empeño lo ganaron todo a nivel regional.

Ni en los años 40, cuando las obtuvo La Beach, ni 60 años después cuando Saladino estampó su hazaña, cumplir el objetivo fue fácil, como tampoco lo ha sido para quienes buscaron o buscan ese objetivo.

Un detalle antes de seguir. Estoy consciente de que, en algunos casos, un hilo casi imperceptible separa al atleta verdaderamente aficionado del profesional, pero los tiempos han cambiado casi que, en su totalidad, por lo que tratar de ser lo más purista en el tema rayaría en lo ridículo.

Es importante añadir que no hubo ninguna investigación exhaustiva para valorar la calidad de los atletas o exatletas, porque la idea era mostrar el gran abanico que posee Panamá en esa materia.

Definitivamente que serán necesarias valoraciones mucho más académicas, en el momento en que una organización o autoridad se decida encumbrar a quienes han sido nuestros exponentes deportivos.

En este mes de la patria, recordemos a quienes la han representado de manera meritoria.

Los diez primeros

El ejercicio, al cual se abocaron mis invitados no fue fácil y me demostró que el espectro sobre el particular es inmenso y, si bien, algunos escudriñaron hondamente en su memoria, somos conscientes de que aún quedaron muchos más por mencionar.

Un total de 45 nombres fueron citados por los periodistas Carlos 'Pepe' Collado, Reinaldo Weeks, Alberto Henríquez, Rodolfo Newland, Héctor Villarreal, Campo Elías Estrada, Marcial Degracia, Eduardo Espinosa y Boris Gómez, así como por los dirigentes Manuel Salazar, Plinio Castillo y José Díaz, y el educador físico Pedro Aguilar.

La oportunidad fue también propicia para demostrar la necesidad que existe de que en los programas académicos escolares, haya un renglón para hablar de nuestros héroes deportivos.

Sin lugar a dudas es importante que se conozca a quienes fueron los que idearon y gestaron nuestra primera y segunda independencia, pero también lo es conocer los nombres de quienes forjaron nuestra idiosincrasia, nuestra esencia istmeña que, a propósito, también incluye al deporte.

No quiero alejarlos más de nuestro tema de hoy, y es por ello que aquí les presento esta exclusiva lista, donde tal vez no estén todos los grandes, sino una breve muestra de aquellos cuyos nombres flotan en nuestras mentes.

La misma la lideran Eileen Coparropa (natación) y Junior Peralta (baloncesto), con 12 y 10 votos, respectivamente, y luego siguen Idelfonso Lee (pesas) y Pedro 'Mago' Rivas (baloncesto), con nueve y siete votos.

Los cuatro cumplieron con el ciclo olímpico e inclusive participaron en torneos mundiales, logrando medallas en juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos.

El grupo lo completan: Delmira Pierce (baloncesto), Alexis Batista (pesas), Carlos Chávez (pesas), Alonso Edward (atletismo), y Said Gómez (atletismo). Todos recibieron entre cuatro y cinco votos.

El grueso del pelotón

El segundo grupo lo dividimos por disciplina, mencionando a atletas o exatletas que fueron citados en una o dos ocasiones.

En esa línea iniciamos con los velocistas Reginald Beckford, Jenning Blacked, Diva Bishop, José De La Luz Thompson, Judith Caballero, Gy Abraham, Donaldo Arza y Bayano Kamani.

En la lucha olímpica están: Eduardo Campbell, Segundo Olmedo, Wanelge Castillo, Saúl Leslie, Herminio Hidalgo, Ramón Mena, Leonardo González y Alvis Almendra.

Luego está el béisbol, con Manuel Rodríguez, Rodolfo Aparicio, Crispín Poveda y Roberto Hernández; el boxeo con Rigoberto Garibaldi, Carlos Núñez y Atheyna Bylon; y el ciclismo con Óscar Layne, Carlos Torrero y Franklin Morales.

De igual forma se menciona a Julio Osorio, del baloncesto; Adán Gordón y Edgar Crespo, de la natación; Martín Peterson y Carolena Cartens, del taekwondo; José Díaz, de las pesas; y Gilberto Martínez, del softbol.

Llama la atención que, entre los mencionados, haya muy pocos de los que aún les queda camino por recorrer, en una aparente muestra de que lo mejor de nuestra historia deportiva, ya fue escrita.

Amigo lector, ¿usted qué cree al respecto?