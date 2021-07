Panameños, rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Jhan Carlos Wisdom representará a Panamá en paratletismo en los 400 metros planos. Astrid Chang

El Comité Paralímpico de Panamá dio a conocer que hasta el momento tres de sus atletas se encuentran clasificados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020+1.

En la lista se encuentra Rey Dimas, en parapowerlifting 72 kg; de esta manera el país tendrá por primera vez una representación en esta disciplina deportiva en los Juegos Paralímpicos. En su ruta a Tokio, Dimas obtuvo la medalla de plata en la Copa Mundo de parapowerlifting Bogotá 2021.

“Me siento muy contento por la noticia y el apoyo que he recibido. Ha sido un trabajo que ha requerido mucho esfuerzo. No fue fácil entrenar en medio de la pandemia, tuve que buscar las vías para mantenerme en forma y no bajar la guardia. Es un logro y espero ir por mucho más”, expresó el paratleta.

Además de Dimas se encuentra Jhan Carlos Wisdom, quien se desempeña en paratletismo en los 400 metros planos T20. En mayo, Wisdom se alzó con la medalla de oro durante el Desert Challenge Games 2021 que se efectuó en Arizona, Estados Unidos.

“Estoy emocionado por la noticia. Clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio es un sueño hecho realidad. He trabajado duro junto a mi entrenador. Practicamos casi todos los días y en la competencia espero dar lo mejor”, dijo.

En cuanto a Iveth Valdés, secretaria del Comité Paralímpico de Panamá y que a su vez se desempeña en el paratletismo, en el lanzamiento de jabalina, categoría F-55, esta es su segunda clasificación a los Juegos Paralímpicos. Durante su preparación en la ruta hacia Tokio, en el Desert Challenge Games 2021 logró obtener medalla de oro con un registro de 14.69 m.

“Estoy contenta porque tenemos participación femenina y estoy orgullosa de representar a las mujeres con discapacidad de mi país y llevar la bandera de Panamá en alto. Tengo sentimientos encontrados porque llevo el proceso administrativo y me doy cuenta de quién clasifica y quién no: me gustaría que toda nuestra delegación fuera a los paralímpicos”, expresó.

Desde el comité

Desde lo administrativo, Valdés mencionó que todos los paratletas de la delegación se mantienen en constante entrenamiento ya sea que estén o no clasificados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Hemos seguido la ruta completa, ellos estaban bajo el conocimiento de que los cupos no son seguros y que por primera vez teníamos cinco paratletas por lo menos en paratletismo con la marca hecha y en parapowerlifting, dos también tenían marca, luego sucedió que entre ellos tenían que pelearse los cupos y estaban en esa lucha”, subrayó.

Los paratletas ya confirmados siguen en la ruta hacia Tokio para terminar el ciclo paralímpico en la fecha correspondiente y los que siguen esperando el cupo a los juegos, se mantendrán entrenando.

La concentración de los representantes de Panamá en Tokio posiblemente empezará a partir del 1 de agosto hasta su salida a mediados de mes hacia el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario, en el que participan atletas de diversas partes del mundo.

Antes de la concentración de los paratletas, el Comité Paralímpico de Panamá hará una convocatoria de prensa para presentar oficialmente a los clasificados a Tokio, y mostrará los uniformes que utilizarán los paratletas en el evento deportivo internacional.