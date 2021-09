El piloto profesional panameño, Oscar Terán, líder del Trans Am Pro Am Championship tendrá una próxima oportunidad, el 7 de noviembre

Oscar Terán sale a la pista, choca y no termina la carrera en Nueva York

Este sábado, el piloto profesional de automovilismo y karting, Oscar Terán salió a la pista de Watkins Glen, Nueva York, Estados Unidos; sin embargo, un carro que le antecedía provocó que el automóvil del panameño colisionara y le impidió continuar con la carrera.

El panameño cuyo mejor tiempo es 01:47:022 milésimas tendrá una nueva oportunidad de salir a la pista el próximo 7 de noviembre en COTA Austin, Texas, Estados Unidos.

Para la carrera en Watkins Glen por el Trans Am Pro Am Championship, Terán acumulaba 88 puntos en la categoría TA en la que corre con su Ford Mustang de 850 caballos de fuerza.

"No corrí prácticamente. En la primera vuelta un auto que estaba frente al auto en frente de mí se salió de la pista y el auto freno duro y lo choque. No muy fuerte, pero lo suficiente para no poder continuar la carrera", manifestó Terán a La Estrella de Panamá.

A través de sus redes sociales, el piloto también relató lo sucedido.

El viernes, 10 de septiembre, Terán corrió para la clasificación de salida, logrando un tiempo de 02:11:627 milésimas para ocupar la sexta posición en la pista de Nueva York.

Previo a la carrera de clasificación, el panameño tuvo tres prácticas para el reconocimiento de la pista donde predominan las curvas, lo que inclusive hizo que el carro presentara algunos leves problemas en la transmisión, lo cual fue corregido por el Teran Racing Team.