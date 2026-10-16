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Frontenis panameño: Carlos Ortega y Jorge Solís logran el título nacional 2026

Las principales raquetas del país compitieron bajo el reglamento internacional de Pelota Vasca en la capital panameña.
Las principales raquetas del país compitieron bajo el reglamento internacional de Pelota Vasca en la capital panameña. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 16/10/2026 16:25
La dupla Ortega/Solís venció 30-26 a Suárez/Lagomarcino en la final del Torneo Nacional de Frontenis 2026 en la Sociedad Española de Panamá

La pareja integrada por Carlos Ortega y Jorge Solís conquistó el título del Torneo Nacional de Frontenis 2026, tras imponerse en la final por marcador de 30 a 26 a la dupla conformada por Arnulfo Suárez y Gustavo Lagomarcino. El certamen se disputó en la cancha central de la Sociedad Española de Beneficencia.

Jorge Solís y Carlos Ortega campeones.
Jorge Solís y Carlos Ortega campeones. Cedida

Ortega y Solís, quienes no partían como favoritos, accedieron a la fase semifinal en calidad de mejor segundo lugar. En esa etapa superaron por 30 a 29 a Henry Pozo y José Rodríguez, pareja que llegó al torneo como la primera sembrada de la competencia.

Por su parte, Suárez y Lagomarcino obtuvieron su boleto al partido definitorio al vencer con pizarra de 30 a 24 a Dayron Mateo y Luis Fernando Díaz.

Arnulfo Suárez y Gustavo Lagomarcino, subcampeones.
Arnulfo Suárez y Gustavo Lagomarcino, subcampeones. Cedida

El campeonato contó con el aval de la Organización Panameña de Frontenis y se jugó bajo el reglamento internacional de la Pelota Vasca. La actividad congregó a las principales representaciones de esta disciplina en el país, como parte del calendario oficial de la temporada.

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