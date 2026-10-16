Frontenis panameño: Carlos Ortega y Jorge Solís logran el título nacional 2026

La pareja integrada por Carlos Ortega y Jorge Solís conquistó el título del Torneo Nacional de Frontenis 2026, tras imponerse en la final por marcador de 30 a 26 a la dupla conformada por Arnulfo Suárez y Gustavo Lagomarcino. El certamen se disputó en la cancha central de la Sociedad Española de Beneficencia.
Ortega y Solís, quienes no partían como favoritos, accedieron a la fase semifinal en calidad de mejor segundo lugar. En esa etapa superaron por 30 a 29 a Henry Pozo y José Rodríguez, pareja que llegó al torneo como la primera sembrada de la competencia.
Por su parte, Suárez y Lagomarcino obtuvieron su boleto al partido definitorio al vencer con pizarra de 30 a 24 a Dayron Mateo y Luis Fernando Díaz.
El campeonato contó con el aval de la Organización Panameña de Frontenis y se jugó bajo el reglamento internacional de la Pelota Vasca. La actividad congregó a las principales representaciones de esta disciplina en el país, como parte del calendario oficial de la temporada.
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